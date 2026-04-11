Az orosz olaj maradhat tovább a piacon, Washington meghosszabbíthatja a mentességet
Lejár szombaton a szankcionált orosz olaj és kőolajtermékek kereskedelmi tilalmát ideiglenesen feloldó amerikai engedmény, jól értesült források szerint azonban Washington várhatóan meghosszabbítja, mert a Hormuzi-szoros még mindig zárva, így változatlanul szükség van az energiahordozóra.
Az Egyesült Államok március 13-án adott 30 napos felmentést az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint ez a lépés azért kell, hogy
az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják.
Az orosz olaj azonnal kapóssá is vált, sorra jelentkeztek be érte az országok
- Indiától
- Indonézián keresztül
- Thaiföldig,
amely a világon elsőként hirdetett energetikai vészhelyzetet.
Százmillió hordó olaj szabadult fel
Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin elnök különleges megbízottja szerint a mentesség százmillió hordó orosz olajat szabadított fel – ez nagyjából megegyezett egynapos globális kitermeléssel.
Bár hivatalos bejelentés még nincs, a Reuters értesülései szerint
Bessent csütörtökön egyeztetett a kérdésről a Fehér Házban Donald Trump elnökkel,
és egyetértettek abban, hogy jó ötlet meghosszabbítani az engedményt, annak ellenére, hogy az eredeti döntést az Egyesült Államokban és külföldön is bírálták.
Még ennél is nagyobb kritikát kapott azonban az a lépés, amellyel március 20-án ugyancsak 30 napra feloldották az iráni olajra vonatkozó szankciókat.
Maradhat a piacon az orosz olaj
„Az olajszankciók alóli mentességek azoknak az országoknak kedveznek, amelyek ártani akarnak nekünk” – dohogott Jerry Moran republikánus szenátor, aki felszólította a kormányt, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességeket.
„Irán és Oroszország aktívan együttműködik, hogy veszélybe sodorják az amerikaiak és más ártatlan emberek életét” – hangsúlyozta.
Chuck Schumer, a szenátus kisebbségi vezetője, és Jeanne Shaheen demokratikus szenátor is sürgette a kormányt, hogy
ne hosszabbítsa meg az orosz olajra vonatkozó engedélyt.
„Egyáltalán nem világos, hogy az Oroszországnak nyújtott szankciókönnyítés rendkívüli lépése bármilyen megkönnyebbülést jelentett-e az amerikai fogyasztók számára, vagy enyhítette-e a globális energiaválságot” – írták nyilatkozatukban.
„Ehelyett, miközben Oroszország támogatta Iránt az amerikaiak elleni támadásokban, a Trump-kormányzat jutalmazta a Kremlt, miközben Oroszország folytatta a támadásokat Ukrajna ellen” – tették hozzá.
Mennyit keresett Oroszország?
Élesen kikelt a meghosszabbítás ellen Richard Blumenthal, Connecticut demokrata szenátora is a Facebookra írt bejegyzésében.
Szerinte a döntés napi 150 milliárd dollárhoz juttatja Oroszországot,
ami több, mint enyhe túlzás, még Kyiv School of Economics (KSE) Institute becslése is ennek csak a töredéke, napi 760 millió dollár.
Az intézet elemzése szerint a magas áraknak köszönhetően márciusban így is megduplázódott, 12 milliárd dollárról 24 milliárd dollárra nőtt az olaj- és gázeladásokból származó orosz bevétel.