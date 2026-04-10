Ebbe beleszédül az EU, ha megtudja: Oroszország 515 millió tonna olajat termelhet ki, és ez csak a kezdet
Oroszország 2026-ra 515 millió tonnás olajtermelést prognosztizál, de a számot maga a kormány is erősen bizonytalannak tartja. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes szerint az előrejelzés akár felfelé, akár lefelé is módosulhat az év során.
Novak egy pénteki díjátadó rendezvényen hangsúlyozta, hogy jelenleg csak az év első negyedéve látszik tisztán, miközben még nyolc hónap gazdasági és geopolitikai folyamatai befolyásolhatják a kimenetet. Az 515 millió tonnás szám így nem tekinthető rögzített plafonnak vagy célszintnek, inkább egy középtávú referenciaérték.
Parkolópályára kerül az orosz olajkitermelés?
A mostani előrejelzés enyhe növekedést feltételez a 2025-ös szinthez képest. Oroszországban az olaj- és kondenzátumtermelés 2025-ben 512 millió tonnát tett ki, ami alapján 2026-ra mindössze 1 százalék körüli bővülést várnak a hatóságok. Ez a növekedési ütem visszafogottnak számít egy olyan ország esetében, amelynek gazdasága erősen függ az energiaszektortól.
Novak korábbi nyilatkozataiban arra is utalt, hogy az orosz vállalatok technikailag képesek lennének a termelés növelésére, de ehhez idő és jelentős beruházások szükségesek. A kitermelés bővítése nem gyors folyamat, hanem fokozatos kapacitásfejlesztés eredménye, amelyet a geológiai, technológiai és pénzügyi feltételek egyaránt korlátoznak.
A kormány jelenlegi középtávú makrogazdasági prognózisa ennél ambiciózusabb pályát rajzol fel.
Ebben a dokumentumban
- 2026-ra 525,2 millió tonnás olajtermelés szerepel;
- míg 2027-re 532,6 millió tonna;
- 2028-ra pedig 540 millió tonna a várakozás.
Ez azt jelenti, hogy a hivatalos tervek egy fokozatos, évekig tartó növekedési trendet feltételeznek.
A prognózis ugyanakkor nem tekinthető statikusnak. A hatóságok jelezték, hogy a makrogazdasági előrejelzést áprilisban frissítik, ami azt is jelenti, hogy a mostani számok rövid időn belül módosulhatnak.
Ez különösen fontos egy olyan szektorban, ahol a beruházási ciklusok hosszúak, a nemzetközi szankciós környezet pedig kiszámíthatatlan hatásokat generálhat.
A helyzetet tovább árnyalja, hogy az olajpiac globálisan is ingadozó környezetben működik. Az árak, a kereslet és a geopolitikai kockázatok folyamatosan változnak, ami közvetlenül hat az orosz exportbevételre és a termelési döntésekre is. A jelenlegi kommunikáció alapján Moszkva óvatosan próbál egyensúlyozni a termelés stabilizálása és a hosszabb távú bővítési ambíciók között.
