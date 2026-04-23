Oroszország felélte gazdasági tartalékait, hiába keresi degeszre magát az iráni háborún - fentről érkezett a beismerés, nem akárki mondta

Oroszország felélte gazdasági tartalékait. Ha ezt egy ellenzéki közgazdász mondaná, a kutya sem figyelne rá, de ezt az ország gazdaságfejlesztési minisztere, Maxim Resetnyikov mondta egy szintén megbízható, tekintélyes hivatalos moszkvai fórum, a Vedomosztyi című napilap szerint.

Putyin szezonális okokkal indokolta Oroszország gazdasági visszaesését / Fotó: AFP

Mire alapozza eléggé szokatlan véleményét a miniszter? Vszevolozsszkban mondta, az „Én bizniszem” nevű, a magánvállalkozók segítésére tartott összoroszországi rendezvényen, amelyen részt vett és felszólalt Vlagyimir Putyin is. Oroszország, amely valóban gazdaságilag is fáradóban van az egész NATO, EU által egyre szorosabban támogatott kijevi rendszerrel folytatott háborúban, most az egyéni vállalkozókat akarja jobban bevonni a háború támogatásába. Ukrajnában ez a fajta támogatás jóval fejlettebb, a drónok tekintélyes részét például kis magánvállalkozásokban szerelik össze.

Az iráni háború jól jött az orosz államháztartásnak is

Moszkva azonban bizonyos szempontból nem panaszkodhat. Az iráni válság, az USA és Izrael Irán elleni támadása, a Hormuzi-szoros lezárása körüli cirkuszok Moszkvát milliárdos pluszbevételekhez juttatták, mert a világ kőolajellátása súlyos csapásokat szenvedett, globális energiahordozó-üzemanyaghiány fenyeget.

Megugrott a kereslet az orosz olajkeverékek iránt is, az Egyesült Államok, a világ legerősebb hadiflottájának tulajdonosa, a nemzetközi áruszállítási kapuk (Hormuzi-szoros, Szuezi-, Panama-csatorna) őrzője egy hónapra felfüggesztette az oroszországi kőolajeladásokra bevezetett nemzetközi tilalmat. Moszkva más energiahordozókon is szépen keresett. Idén márciusban 8 százalékkal növelte szénkivitelét a nemzetközi piacokra. Mint a Vedomosztyi írja, ha

a 2026. februári szénexporthoz hasonlítjuk,

a növekedés 16 százalékos és megközelítette a tavalyi első negyedév eredményét, a 45,9 millió tonnát.

Oroszország és Ukrajna is munkaerőhiánnyal küzd

Kérdezhetnénk, hogy mi akkor a probléma? Mit értett Resetnyikov a gazdasági tartalékok felélésén? Fő okként a munkaerő hiányát jelölte meg. Ennek a tényezőnek az újraelosztását kell megszervezni, tette hozzá a miniszter. Resetnyikov szerint ma a fő feladat: segíteni a vállalkozásokat az új, nehezebb körülményekhez való alkalmazkodásban. Itt vélhetően az új adóemelések hatásaira is célzott. Jelezte, ezeket a problémákat korábban Oroszországban „nyugodt körülmények között” (magyarul békeidőben) kellett megoldani. Utalt rá, hogy ma a háborús időkben ezek a gondok felszaporodtak.