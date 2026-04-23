Oroszország felélte gazdasági tartalékait, hiába keresi degeszre magát az iráni háborún - fentről érkezett a beismerés, nem akárki mondta
Oroszország felélte gazdasági tartalékait. Ha ezt egy ellenzéki közgazdász mondaná, a kutya sem figyelne rá, de ezt az ország gazdaságfejlesztési minisztere, Maxim Resetnyikov mondta egy szintén megbízható, tekintélyes hivatalos moszkvai fórum, a Vedomosztyi című napilap szerint.
Mire alapozza eléggé szokatlan véleményét a miniszter? Vszevolozsszkban mondta, az „Én bizniszem” nevű, a magánvállalkozók segítésére tartott összoroszországi rendezvényen, amelyen részt vett és felszólalt Vlagyimir Putyin is. Oroszország, amely valóban gazdaságilag is fáradóban van az egész NATO, EU által egyre szorosabban támogatott kijevi rendszerrel folytatott háborúban, most az egyéni vállalkozókat akarja jobban bevonni a háború támogatásába. Ukrajnában ez a fajta támogatás jóval fejlettebb, a drónok tekintélyes részét például kis magánvállalkozásokban szerelik össze.
Az iráni háború jól jött az orosz államháztartásnak is
Moszkva azonban bizonyos szempontból nem panaszkodhat. Az iráni válság, az USA és Izrael Irán elleni támadása, a Hormuzi-szoros lezárása körüli cirkuszok Moszkvát milliárdos pluszbevételekhez juttatták, mert a világ kőolajellátása súlyos csapásokat szenvedett, globális energiahordozó-üzemanyaghiány fenyeget.
Megugrott a kereslet az orosz olajkeverékek iránt is, az Egyesült Államok, a világ legerősebb hadiflottájának tulajdonosa, a nemzetközi áruszállítási kapuk (Hormuzi-szoros, Szuezi-, Panama-csatorna) őrzője egy hónapra felfüggesztette az oroszországi kőolajeladásokra bevezetett nemzetközi tilalmat. Moszkva más energiahordozókon is szépen keresett. Idén márciusban 8 százalékkal növelte szénkivitelét a nemzetközi piacokra. Mint a Vedomosztyi írja, ha
- a 2026. februári szénexporthoz hasonlítjuk,
- a növekedés 16 százalékos és megközelítette a tavalyi első negyedév eredményét, a 45,9 millió tonnát.
Oroszország és Ukrajna is munkaerőhiánnyal küzd
Kérdezhetnénk, hogy mi akkor a probléma? Mit értett Resetnyikov a gazdasági tartalékok felélésén? Fő okként a munkaerő hiányát jelölte meg. Ennek a tényezőnek az újraelosztását kell megszervezni, tette hozzá a miniszter. Resetnyikov szerint ma a fő feladat: segíteni a vállalkozásokat az új, nehezebb körülményekhez való alkalmazkodásban. Itt vélhetően az új adóemelések hatásaira is célzott. Jelezte, ezeket a problémákat korábban Oroszországban „nyugodt körülmények között” (magyarul békeidőben) kellett megoldani. Utalt rá, hogy ma a háborús időkben ezek a gondok felszaporodtak.
Oroszországban és Ukrajnában egyaránt a munkaerőhiány a fő gond. Moszkva szerint elsősorban a gazdaságban, Kijev szerint a hadseregben érződik ez a hiány.
- Ukrajna lakossága becslések szerint akár húszmillióra is lecsökkenhetett a területvesztések (az ország mintegy 20 százaléka van oroszországi megszállás alatt) és a kivándorlás miatt.
- Kijev ezt most a több százezer, Németországban lévő, katonakorú ukrán férfi menekült hazaszállításával akarja megoldani.
- Merz kancellár erről is tárgyalt a közelmúltban az ukrán fővárosban Zelenszkij elnökkel (ám a schengeni megállapodás miatti nyitott nyugat-európai határok megnehezítik a helyzetet, a határok újbóli – ideiglenes - lezárásához viszont EU-csúcsértekezleti határozat kellene).
Vészjelzéseket mutat a GDP
Idén április közepén egy napra Putyin elnök is bekapcsolódott a gazdasági döntéshozatalba. Bevezetőjében az elnök rámutatott, hogy a gazdasági mutatók alakulása az idén – eddig – rosszabb, mint amit az elemzők jósoltak. A mutatók mozgása, dinamikája is gyengébb a vártnál, amit az ország kormánya és a központi bank előírt.
Oroszországban az év első két hónapjában a GDP 1,8 százalékkal kisebb volt mint a tavalyi esztendő hasonló időszakában.
Putyin szerint ennek szezonális okai vannak. Januárban ugyanis két, februárban egy munkanappal kevesebb volt Oroszországban, mint tavaly ilyenkor.
A The Bell amerikai segítséggel működő orosz ellenzéki fórum (nem tévesztendő össze a hasonló nevű, a washingtoni törvényhozásról tudósító amerikai médiummal) szerint Putyinnak fontos lenne gazdasági növekedési adatokat felmutatni. Az orosz vezető munkatársai feláldoznák az ország hosszú ideje működő, konzervatív fiskális rendjét a gazdasági növekedés oltárán – írja a The Bellben két, a régióból származó újságírója.