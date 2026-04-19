Az orosz kormány saját szuperappot fejleszt: leváltaná a Telegramot, a kínaiakat másolja – a felhasználók egyelőre nincsenek lenyűgözve

A Kreml új digitális stratégiát indított: saját platformmal váltaná le a Telegramot. A gond csak az, hogy az orosz felhasználók nem látják az okot a váltásra.
VG
2026.04.19, 19:03

Oroszország kínai mintára építené fel saját „szuperappját”, amely egyszerre lenne üzenetküldő, piactér és pénzügyi platform. A felhasználók azonban egyelőre ellenállnak, mert a Max messze elmarad a már jól bevált Telegram mögött.

Telegram - Russian Federation - Social Media Ban - Photo Illustration orosz szuperapp
A Kreml a WeChat sikerét akarja lemásolni, ám az orosz felhasználók inkább maradnak a Telegramnál / Fotó: NurPhoto via AFP

Oroszország egyre komolyabban dolgozik saját digitális ökoszisztémájának kiépítésén, amelynek központi eleme a Max nevű üzenetküldő alkalmazás.

A projekt mögött maga a Kreml áll, és nem is titkolt célja, hogy hosszú távon leváltsa a jelenleg domináns Telegramot.

A fejlesztés irányát egyértelműen a kínai példák határozzák meg. A VK állami internetes vállalat vezérigazgatója, Vlagyimir Kirijenko nyíltan beszélt arról, hogy a WeChat és a Douyin szolgálnak mintául. Ezek az alkalmazások nem csupán üzenetküldők, hanem komplett digitális platformok, amelyekben a felhasználók vásárolhatnak, fizethetnek, üzletelhetnek és tartalmat fogyaszthatnak egyetlen felületen.

A Kreml ezt az úgynevezett „platformgazdaságot” tekinti az egyik kulcsnak a lassuló gazdasági növekedés felpörgetéséhez. A terv szerint a Max nemcsak kommunikációs eszköz lenne, hanem egy olyan nyitott rendszer, amelybe külső fejlesztők chatbotokat és különböző szolgáltatásokat integrálhatnak. Kirijenko szerint már most mintegy 500 ezer vállalat regisztrált a platformon.

Oroszországban is működhet az állami szuperapp?

A koncepció papíron erős. A kínai Tencent példája azt mutatja, hogy egy jól felépített ökoszisztéma hatalmas gazdasági értéket teremthet. A WeChat például mára a mindennapi élet szinte minden területére kiterjed, az üzenetküldéstől a banki szolgáltatásokig.

A valóság azonban Oroszországban jóval bonyolultabb. A felhasználók jelentős része továbbra is a Telegram mellett marad, amely az évek során jóval több lett egyszerű chatprogramnál. A platform ugyanis egyszerre

  • kínál üzleti megoldásokat;
  • bevételszerzési lehetőséget ad tartalomkészítőknek;
  • sőt még kriptovaluta-tranzakciók is elérhetők rajta.

Ez a komplexitás az, amiben a Max jelenleg nem tud versenyezni. A felhasználók szerint az alkalmazás funkcionalitásban messze elmarad a Telegram mögött, így a kormányzati nyomás ellenére sem hajlandók tömegesen váltani.

Közben a fejlesztők a rövid videós kereskedelem irányába is nyitnak, szintén kínai mintára. 

A Douyin sikere azt mutatja, hogy a tartalomfogyasztás és a vásárlás egyre inkább összefonódik: a felhasználók követik a tartalomkészítőket, akik konkrét termékeket és szolgáltatásokat ajánlanak. Ezt a modellt próbálják most beépíteni a Max rendszerébe is.

A projekt mögött komoly politikai háttér áll. Kirijenko apja, Szergej Kirijenko korábbi miniszterelnök jelenleg is a Kreml egyik legbefolyásosabb vezetője, jelezve, hogy a Max nem csupán technológiai fejlesztés, hanem stratégiai eszköz is.

A kérdés most az, hogy sikerül-e valóban működő alternatívát építeni. A kínai modell Oroszországban nem feltétlenül másolható egy az egyben, hiszen a felhasználói szokások, a piaci verseny és a bizalom szintje is eltérő.

Orosz főtisztek megölését szervezték a népszerű alkalmazáson, most haldoklik – egy sikertörténet vége, már jön az új

Oroszországban állítólag eltűnőben vannak a nyugati üzenetküldő alkalmazások. A Rosztyelekom elnöke szerint a WhatsApp már teljesen meghalt, a Telegram pedig éppen most haldoklik, miközben az állami MAX app forgalma robbanásszerűen nő.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
