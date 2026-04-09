Rendkívüli

Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

Deviza
EUR/HUF376,65 0% USD/HUF321,85 -0,39% GBP/HUF432,53 -0,04% CHF/HUF407,17 -0,24% PLN/HUF88,68 +0,18% RON/HUF73,96 +0,03% CZK/HUF15,45 +0,07% EUR/HUF376,65 0% USD/HUF321,85 -0,39% GBP/HUF432,53 -0,04% CHF/HUF407,17 -0,24% PLN/HUF88,68 +0,18% RON/HUF73,96 +0,03% CZK/HUF15,45 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 030,58 -1,31% MTELEKOM2 230 -0,09% MOL4 008 +0,25% OTP39 000 -1,76% RICHTER12 400 -1,51% OPUS430 -4,02% ANY7 200 -0,55% AUTOWALLIS149 -1,97% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX8 882,88 -1,47% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 701,13 -0,08% BUX128 030,58 -1,31% MTELEKOM2 230 -0,09% MOL4 008 +0,25% OTP39 000 -1,76% RICHTER12 400 -1,51% OPUS430 -4,02% ANY7 200 -0,55% AUTOWALLIS149 -1,97% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX8 882,88 -1,47% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 701,13 -0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Északi-sark
energiahelyzet
szibéria
orosz gáz
orosz olaj

Ami most jön, ilyet még nem láttunk: Oroszország az összes gázát és olaját ráönti a világra – „Ez a kitermelés reneszánsza"

A következő évek a masszív felfedezések időszaka lesz. Az orosz szénhidrogén-kitermelés új lendületet kap: a fő hangsúly a nagyméretű, eddig feltáratlan lelőhelyeken lesz.
VG
2026.04.09, 20:52
Frissítve: 2026.04.09, 21:20

Az elmúlt években csökkent az oroszországi olaj- és gázkutatás intenzitása, a cégek főként felmérő munkát végeztek. A szakértők szerint a következő két-három évben azonban megkezdődik a tömeges kutatás korszaka, különösen a Szibéria és az északi sarkkör eddig alulkutatott területein.

orosz olaj
Az Északi-sark és Szibéria eddig alulkutatott területei újra fókuszba kerülnek az orosz olaj- és gáziparban / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Az orosz olaj- és gázipar előtt álló kihívások közé tartozik az egyre növekvő geológiai komplexitás, amely az új lelőhelyek feltárását kockázatossá teszi. Az elmúlt években a cégek főként felmérő jellegű fúrásokat végeztek, csökkentve az intenzív kutatás arányát.

Az orosz MinResRu folyóiratban megjelent tanulmány szerint azonban a következő évek a váltás időszakát hozzák: 

az óvatos felmérésekről át kell térni a tömeges, rendszeres felfedező munkára, amelyben az állam is aktívan részt vesz.

A tanulmány szerzői, Alexander Afanasenkov a Rosgeo igazgatótanácsának tagja, valamint Viktor Skorobogatov, a Gazprom VNIIGAZ kutatója, kiemelik, hogy a világ más régióiban, így Európában és az Egyesült Államokban is csökken az új lelőhelyek felfedezése.

Az új, nagyméretű gázmezők inkább az alulkutatott tengeri területeken találhatók, mint a Kelet-Mediterrán, Guyana-szél, Nyugat-Afrika, a Kara-tenger déli része és a Szahalin-sziget környéke. Emellett a szárazföldi tartalékok globálisan csökkennek, és az újonnan felfedezett mezők átlagos tartaléka is mérséklődik.

Oroszországban a helyzet a geológiai kockázatok növekedése és a kisebb szárazföldi mezők miatt különösen kihívást jelent. Bár a tengerparti kutatások folyamatosak, lassú ütemben haladnak, miközben egyre több olajréteg jelenik meg a gáztartalmú régiókban, és a szabad gáz és olaj előrejelzett tartalékainak szerkezete romlik.

„Most indul az orosz energia reneszánsza"

A szerzők szerint a 2022-2023-as évek már az átmenetet jelezték: a kutatások fókusza az északi sarkkörre, valamint a Nyugat- és Kelet-Szibéria alulkutatott területeire tevődött át. A cél, hogy a kutatások 30-35 százaléka valódi felfedező jellegű legyen, új területeken akár 50 százalék feletti arányban. A következő két év, 2026 és 2027 a tömeges feltárás kezdetét hozhatja.

Hosszú távon, 2040-ig, a szakértők szerint a Szibéria, az Északi-sark és a Kara-tenger déli részén új, jelentős gáz- és olajlelőhelyek fedezhetők fel. Becsléseik szerint a Yamal, Gydan és Dél-Kara régiókban az összes üzemeltető vállalat bevonásával akár

  • 15,4-16,5 ezermilliárd köbméter gáz;
  • valamint 2,5 milliárd tonna olaj és kondenzátum is kinyerhető.

A tanulmány hangsúlyozza a vállalatok és az állam közötti szoros együttműködés fontosságát, különösen a tengerparti paraméteres fúrások bevezetésében. 

A szerzők szerint évente minden komoly vállalatnak hat-hét új, ígéretes területet kell bevonnia a kutatásba, felfedezve három-négy, akár öt új lelőhelyet, még ha kisebb kapacitásúak is.

A kutatások reneszánsza nemcsak Oroszországban, hanem a világ más, még kiaknázatlan sedimentációs medencékkel rendelkező országai számára is időszerű. Afanasenkov és Skorobogatov egyértelműen fogalmaz: az olaj- és gázkutatás újraindítása nemcsak késedelem volt, hanem elengedhetetlen. Az északi sarkkör és Szibéria új feltárása minden érintett számára előnyös, a pénzügyi és technikai szövetségek kialakítása reális esélyeket kínál a sikerre.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
342 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.