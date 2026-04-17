Óvatos az idei kilátásokat tekintve a Tesco

A jelentős brit élelmiszer-kiskereskedő Tesco óvatos előrejelzést adott az idei pénzügyi évre, aminek oka, hogy a vállalat a költségek alakulásával és a háztartásokra gyakorolt hatásokkal kapcsolatos bizonytalansággal néz szembe. Ezen bizonytalanságok okozója az iráni háború a Tesco vezérigazgatója szerint.
2026.04.17, 19:14

A brit Tesco azzal számol, hogy a korrigált működési eredmény idén hárommilliárd font és 3,3 milliárd font között alakul, ami szélesebb sáv a korábban vártnál, részben az iráni konfliktus hatásai miatt. A Tesco nyeresége a február 28-án zárult 12 hónapban 3,15 milliárd fontra (kb. 1320 milliárd forintra) nőtt, ami meghaladta az elemzői várakozásokat – írja az Origo.

20241216_tesco_019_VZ
A milliárd fontos nyereség ellenére óvatos a brit Tesco  / Fotó: Vémi Zoltán

Érzékeli a brit Tesco az inflációt, bár egyelőre nem tartja jelentősnek

A lap szerint a vezérigazgató, Ken Murphy elmondta: bár aggodalomra ad okot, hogy a Hormuzi-szoros lezárása milyen hatással lehet az olajra, a gázra és a kapcsolódó vegyipari termékekre, a brit áruházlánc „jó helyzetben van” az üzemanyagkészletek tekintetében, mind a benzinkutaknál, mind a logisztikai hálózatban 

A vezérigazgató hozzátette: 

jelenleg nem tapasztalnak problémákat az élelmiszerek vagy a napi fogyasztási cikkek ellátásában, és „jelentős” inflációt sem érzékelnek, kivéve az üzemanyagárakat.

Murphy szerint nem tükrözik a valóságot a brit Food and Drink Federation azon előrejelzései, amelyek szerint az élelmiszer-infláció akár 9 százalékra is emelkedhet az ellátási hiányoktól való félelmek közepette. „Egyetlen termelőnk, beszállítónk vagy gyártónk sem jelzett ellátási problémákat” – mondta. Ugyanakkor hozzátette: „Végső soron ez egy kiszámíthatatlan helyzet. A forgatókönyv szó szerint óráról órára változik, attól függően, hogy az amerikai elnök mit tesz közzé a közösségi médiában.”

Murphy hangsúlyozta, hogy a Tesco „minden tőle telhetőt megtesz, hogy minimalizálja a vásárlókra gyakorolt hatást”, és az elmúlt hat év válságai – a Covid-járványtól a Brexiten át az azt követő zavarig az ellátási láncban – során már bizonyította alkalmazkodóképességét.

Elmondása szerint az élelmiszer-ellátás legnagyobb közelmúltbeli kihívását a dél-spanyolországi és észak-afrikai viharok jelentették, ezekről a lokációkról ugyanis a téli és kora tavaszi időszakban jelentős mennyiségű friss árut szállítanak az Egyesült Királyságba – ennek hátteréről ebben a cikkben olvashat a Világgazdaság oldalán. A vásárlók azonban „alig vették észre” a fennakadást, mivel a vállalat más forrásokból biztosította az ellátást.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

