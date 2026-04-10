Bútorkollekciót dobott piacra Pamela Anderson

A kanadai–amerikai színésznő a Los Angeles-i Olive Ateliers bútorgyártó céggel állt össze, és dobott piacra egy 40 darabos kollekciót. Pamela Anderson Sentimentalist elnevezésű kollekciója kültéri kanapékat, nyugágyakat, asztalokat és kosarakat tartalmaz, amelyek elsősorban természetes rattanból, kék-fehér csíkos kárpitozással készültek
VG
2026.04.10, 13:43
Frissítve: 2026.04.10, 13:50

Pamela Anderson elmondása szerint a bútorokat „nagymamájának a Salish-tenger menti farmjáról” szóló emlékei inspirálták.

Sokakat meglepett, a Baywatch egykori sztárjának, Pamela Andersonnak a legújabb üzlete. Fotó: NBC-TV / Courtesy of NBC-TV
Pamela Anderson is követi a friss trendet, miszerint a hírességek bútorok tervezésébe szállnak be 

Legutóbb az amerikai zenész, A$AP Rocky és a Hommemade designstúdió dobott piacra egy közös bútorkollekciót, de nemrégiben a brit zenész, Robbie Williams is tervezett egy széket a holland Moooi márkával közösen.

A Pamela Andersonnal közös kollekció az Olive Ateliers első külső együttműködése. A Los Angeles-i székhelyű bútortervező stúdiót és műhelyt 2021-ben alapították – számolt be róla a Deezen.

A bútorok fő alapanyagának azért a rattant választották, mert az anyag az idő múlásával patinássá válik – írta cikkében az Origo.

„A tengerparton nőttem fel. Emlékszem a kis faházunkra a mólón, amelyen a fa ezüstösre változott a sós levegőtől, az évek alatt. Mindig is vonzódtam azokhoz a bútorokhoz, amelyek minél többet élünk velük, annál szebbek lesznek” – mondta el a színésznő, aki manapság a saját tengerparti birtokán él a kanadai Vancouver-szigeten.

