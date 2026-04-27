Bekeményít a polgármester, brutális adóval bünteti az üresen álló lakások tulajdonosait
Párizs új szocialista polgármestere egyszerű, de brutális módszerrel próbál enyhíteni a francia fővárost sújtó lakhatási válságon: Brüsszel és New York példáját követve alaposan megadóztatja az üresen álló lakások tulajdonosait. Ezt a jövő évtől teszi lehetővé a francia költségvetési törvény, amelynek értelmében duplájára növelhető az adó azokban a városokban, ahol nagy a kielégíthetetlen igény lakóingatlanokra.
„Itt az ideje eladni az üres lakóingatlanokat, mert kemény büntetések várhatóak” – figyelmeztette a tulajdonosokat Emmanuel Grégoire, Párizs újonnan megválasztott polgármestere. A kezdeményezés célja 20 ezer lakást visszajuttatni a piacra abban a városban, ahol a négyzetméterenkénti ár közelíti a tízezer eurót (3,6 millió forintot), és a bérelhető lakóingatlanok hiánya akadályozza az emberek mozgását.
Rengeteg mobilizálható lakás van Párizsban: a nemzeti statisztikai hivatal, az INSEE 2022-es adatai szerint minden öt lakóingatlanból egy használaton kívül van a Le Monde tudósítása szerint. Ez összesen 274 ezer lakást jelent, amelynek
- a fele üresen áll,
- a másik felét második otthonként használnak,
de az évnek csak egy nagyon rövid időszakában.
Párizs kapja ezentúl a pénzt, nem az állami költségvetés
A keményítést a 2026-os költségvetési törvény teszi lehetővé, amelynek értelmében a súlyos lakáshiánnyal küzdő önkormányzatok számára az üresen álló ingatlanok tulajdonosait sújtó éves adó mértékét egy év után 17 százalékról 30 százalékra, két év után pedig 34-ről 60 százalékra emeljék.
A fővárosi önkormányzat előzetes becslése szerint ez azt jelenti, hogy egy átlagos párizsi lakás esetében két év üresen állás után négyezer euró adót kell kifizetni, mondta a lapnak Jacques Baudrier lakhatásért felelős kommunista alpolgármestere.
„Nincsenek pontos adataink, mivel eddig az önkormányzat nem kapta meg az üresen álló lakások adójából származó bevételt” – tette hozzá. Azt eddig az álla szedte be,
ezentúl viszont közvetlenül az önkormányzatok költségvetésébe kerül.
Nem a bevétel a lényeg
Az alpolgármester szerint azonban nem az a céljuk, hogy minél több pénzt zsebeljenek be – éppen ellenkezőleg. Ezért is jelentették be előre a terveket, hogy a tulajdonosoknak legyen idejük eladni vagy újra bérbe adni az üresen álló ingatlanokat.
Azt remélik az intézkedéstől, hogy legalább 20 000 otthon visszakerül a piacra, és várhatóan más városok is követni fogják majd a példájukat, így eredményesebb lehet az adóztatás, mint eddig. 1998 óta létezik ugyanis adó az üresen álló lakásokra Franciaországban, de a közintézmények ellenőrzéséért felelős országos közigazgatási bíróság (Cour des Comptes) 2025-ös jelentése szerint „nem gyakoroltak jelentős hatást”.
Korlátozottat azonban igen: az INSEE szerint 2025-ben Franciaországban hárommillió üresen álló lakást regisztráltak. Az arányuk 2005 és 2019 közötti meredeken emelkedett, aztán a 2019-es 8,1 százalékról 2025-re 7,7 százalékra esett vissza.
Brüsszelben bevált, New York is próbálkozik
A lakhatási válság egész Európát sújtja, a franciához hasonló intézkedésekkel próbálkozó szomszédos országok közül Belgium emelkedik ki, különösen a brüsszeli régió, ahol szabálysértésnek minősül, ha egy lakás tizenkét hónapnál hosszabb ideig lakatlan, és rendkívül visszatartó erejű közigazgatási bírsággal büntetik.
„Egy kis, háromszintes, 5 méteres homlokzatú sorház esetében a bírság az első évben 7500 euró, a következőben 15 000, az azt követőben 22 500 euró, és így tovább” – magyarázta Fabien Champigny, a brüsszeli régió üres lakásokkal foglalkozó szolgálatának korábbi koordinátora.
A brüsszeli hatóságok gyakorolhatják a „közigazgatási jogot” is, ami egyfajta ideiglenes elkobzás,
és lehetővé teszi a számukra, hogy átvegyék az irányítást egy lakatlan vagy nem megfelelő minőségű ingatlan felett, és azt rászoruló család rendelkezésére bocsássák.
Champigny szerint nem véletlen, hogy egyre kevesebb ingatlan marad évekig lakatlanul”.
New Yorkban az új demokrata polgármester, Zohran Mamdani hozta meg az első hasonló intézkedést. Ott az ötmillió dollárnál nagyobb értékű, az év nagy részében üresen álló luxusingatlanokra vetnek ki adót, amelyből várhatóan évi 500 millió dolláros bevételt származik majd.