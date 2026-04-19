Kevesebb mint negyvenezer forintért cserélt gazdát az 1 millió eurós Picasso festmény

A Peri Cochin újságíró által alapított ,,1 Picasso 100 euróért” névre hallgató kezdeményezés 2013-ra nyúlik vissza. A sorsolás logikája a közösségi finanszírozás egy sajátos formájának tekinthető, amely más iparágakban – például a startupok vagy az ingatlanpiac területén – már bizonyított, ám a művészvilágban szokatlan és újszerű ötletnek számít. A sorsolásra való beugró minden évben 100 euró (nagyjából 36 ezer forint) és az így befolyt több millió eurós összeggel mindig egy jótékony célt támogatnak. Az idén eladott 120 ezer jegyből összejött 12 millió euró szinte teljes egészében a francia Alzheimer Kutató Alapítványt illeti.

Picasso: Tête de Femme / Fotó: Pro Auction / Facebook

A Picasso-kezdeményezés

Az áprilisi sorsoláson Picasso Tête de Femme című, 1941-es alkotása volt a főnyeremény, amely a művész múzsáját, Dora Maar ábrázolja. A festő gouache-technológiával jellegzetes kubista stílusban készült papírképe azért is különleges, mert Picasso munkásságának ezen szakaszából kevés műalkotás látott napvilágot, és a szakértők szerint eredeti értéke kiteszi az 1,45 millió eurót is, bár az Opera Galéria a jótékonysági cél érdekében kedvezményesen bocsátotta a képet a projekt rendelkezésére.

Ez a Picasso-kezdeményezés egy újabb építőkocka ahhoz, hogy az Alzheimer-kór egy napon ne legyen több, mint egy rossz emlék

− nyilatkozta Olivier de Ladoucette, az alapítvány vezetője az AFP hírügynökségnek.

Mikor Ari Hodara párizsi mérnököt felhívták a jó hírrel, a férfi először nem akart hinni a fülének.



Honnan tudjam, hogy ez nem egy beugratás?

− kérdezte Hodara kétkedve a szervezőktől.

Miután sikerült megbizonyosodnia a valóságról elárulta, hogy nem számított a győzelemre, de többek között, mint amatőr festészet kedvelő is örül a műalkotásnak. A férfi szabadon rendelkezhet a kép sorsáról, de azt nyilatkozta, nem fogja eladni, inkább megtartja a különleges festményt.

Peri Cochin is kifejezte afeletti örömét, hogy a kép visszatérhet Párizsba, ahol Picasso élete és munkássága nagy részét töltötte.

Előző évek győztesei

Korábbi években is volt példa nyertesekre: