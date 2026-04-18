Tökéletes nyaralási úti cél, csak kevesen ismerik: ez most a világ legszebb helye – nincs is nagyon messze Magyarországtól

A Spanyolország északi partvidéke és zord belső területei között elterülő Picos de Europa Nemzeti Parkot a Time Out magazin a világ legszebb helyének választotta. A rangsor, amely utazási szakértők és újságírók szavazatain alapul, ezt a csodás helyet a világ legtöbbet fényképezett úti céljai elé sorolja. Sok utazó számára ugyanis még mindig viszonylag ismeretlen – írja az Origo.

Szemet gyönyörködtető látványt nyújt a hegyekkel szabdalt Picos de Europa Nemzeti Park / Fotó: Unsplash

Geológiai csoda a Picos de Europa

A Euronews leírása szerint a nemzeti park Asztúria, Kantábria és Kasztília, illetve León tartományok területén húzódik, éles mészkőcsúcsok, mély szurdokok és alpesi tavak szabdalják.

A folyók három, jól elkülönülő hegységtömbre vágják szét, így a táj egyszerre hat végtelennek és meglepően könnyen bejárhatónak.

Vannak, akik szerint a Picos de Europa egy igazi geológiai csoda, amely rendkívüli látványt kínál az odalátogatók számára.

A park egyik fő látnivalója a Ruta del Cares, amelyet gyakran Spanyolország leglátványosabb gyalogtúra-útvonalai között emlegetnek.

Az ösvény a Cares-szurdokon halad át, sziklafalba vájt, keskeny nyomvonalat követve, meredek mélységekkel és fantasztikus panorámával.

Aki kevésbé megerőltető útvonalat keres, annak a Covadonga-tavak kínálnak lehetőséget a táj élvezetére. A magashegységben fekvő, gleccsertavak Észak-Spanyolország legtöbbet fényképezett helyei közé tartoznak.

A parkban működik egy felvonó is, amely több mint 750 méteres magasságba viszi fel a látogatókat, ahonnan pazar kilátás nyílik a környező tájra és hegycsúcsokra.