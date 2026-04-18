Deviza
EUR/HUF361,79 0% USD/HUF307,31 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF393,08 -0,04% PLN/HUF85,5 0% RON/HUF70,97 0% CZK/HUF14,89 0% EUR/HUF361,79 0% USD/HUF307,31 0% GBP/HUF415,63 0% CHF/HUF393,08 -0,04% PLN/HUF85,5 0% RON/HUF70,97 0% CZK/HUF14,89 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nemzeti park
turista
legszebb helyek
Spanyolország

Tökéletes nyaralási úti cél, csak kevesen ismerik: ez most a világ legszebb helye – nincs is nagyon messze Magyarországtól

Spanyolország kapcsán elsősorban a kellemes nyaralást ígérő tengerpartok, vagy a rengeteg látnivalót kínáló Madrid és Barcelona jut az eszünkbe. Ám az ország más területeit is érdemes lehet felkeresni, különös tekintettel arra a nemzeti parkra, amelyet legutóbb a világ legszebb tájának választottak meg egy jól ismert utazási szakportál szavazásán.
VG
2026.04.18, 18:25
Frissítve: 2026.04.18, 18:59

A Spanyolország északi partvidéke és zord belső területei között elterülő Picos de Europa Nemzeti Parkot a Time Out magazin a világ legszebb helyének választotta. A rangsor, amely utazási szakértők és újságírók szavazatain alapul, ezt a csodás helyet a világ legtöbbet fényképezett úti céljai elé sorolja. Sok utazó számára ugyanis még mindig viszonylag ismeretlen – írja az Origo.

Picos de Europa Nemzeti Park
Szemet gyönyörködtető látványt nyújt a hegyekkel szabdalt Picos de Europa Nemzeti Park / Fotó: Unsplash

Geológiai csoda a Picos de Europa

A Euronews leírása szerint a nemzeti park Asztúria, Kantábria és Kasztília, illetve León tartományok területén húzódik, éles mészkőcsúcsok, mély szurdokok és alpesi tavak szabdalják.

A folyók három, jól elkülönülő hegységtömbre vágják szét, így a táj egyszerre hat végtelennek és meglepően könnyen bejárhatónak. 

Vannak, akik szerint a Picos de Europa egy igazi geológiai csoda, amely rendkívüli látványt kínál az odalátogatók számára.

A park egyik fő látnivalója a Ruta del Cares, amelyet gyakran Spanyolország leglátványosabb gyalogtúra-útvonalai között emlegetnek. 

Az ösvény a Cares-szurdokon halad át, sziklafalba vájt, keskeny nyomvonalat követve, meredek mélységekkel és fantasztikus panorámával.

Aki kevésbé megerőltető útvonalat keres, annak a Covadonga-tavak kínálnak lehetőséget a táj élvezetére. A magashegységben fekvő, gleccsertavak Észak-Spanyolország legtöbbet fényképezett helyei közé tartoznak.

A parkban működik egy felvonó is, amely több mint 750 méteres magasságba viszi fel a látogatókat, ahonnan pazar kilátás nyílik a környező tájra és hegycsúcsokra. További felfedezni valókról itt olvashat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
