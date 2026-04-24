Kegyetlenül megdrágul mindenki egyik kedvenc csemegéje, nem csak az olajár miatt fontos Irán

Az iráni háború a diófélék árát is az egekbe tolta. Dél-Afrika most betörne a zűrzavaros piacra, és néhány év alatt pisztácia-nagyhatalommá válna.
2026.04.24, 11:31
Frissítve: 2026.04.24, 12:02

A közel-keleti konfliktus miatt számos termék kapcsán jelentős drágulásról szólnak a hírek. A diófélék – amelyeket előszeretettel használnak a fagylaltokban és csokoládékban – ebben a hónapban közel egy évtizedes csúcsra drágultak, mivel az Irán a világ második legnagyobb termelője, az iráni háború zavarokat okoz az amúgy is szűkös kínálatú piacon. A dél-afrikai Karoo Pistachios mezőgazdasági vállalatcsoport növeli termelését, hogy kihasználja az emelkedő árakat és felvegye a versenyt a világ legnagyobb termelőivel, főleg a pisztácia piacán.

pisztácia South African Pistachio Producer
A dubaji csoki miatt nőtt a pisztácia iráni kereslet, az iráni háború az árát tornázta fel / Fotó: Pixabay

A termelők abban bíznak, hogy a félszáraz Karoo régió éghajlati adottságai lehetővé teszik, hogy a térség legújabb haszonnövénye életképes exportágazattá váljon. Ez a törekvés jól mutatja, miként alakítják át a geopolitikai sokkok a mezőgazdasági ellátási láncokat, és hogyan teremtenek ösztönzőket új belépők számára még olyan régiókban is, amelyeket korábban nem tartottak alkalmasnak magas hozzáadott értékű növények termesztésére – írta a Bloomberg.

Az elmúlt években látványosan megugrott a pisztácia iránti kereslet, miután a Magyarországon is nagy reklámot kapó dubaji csokoládé – egy pisztáciakrémmel töltött csokiszelet – megjelenése világszerte nagy közösségimédia-lázat indított el.

„Az iráni helyzet segít nekünk: az árak jelentősen emelkedtek, és számos importőr érdeklődik az ellátási lánc diverzifikálása iránt. Fontolgatjuk, hogy visszatartjuk a készlet egy részét, és az év későbbi szakaszában valamivel magasabb áron értékesítjük” – nyilatkozta David Muller, a Karoo Pistachios vezérigazgatója egy interjúban.

Muller vállalata, amely a Dél-afrikai Köztársaság Észak-Fokföld tartományában, a távoli Prieska városában működik, a következő évtized végére akár 60 ezer tonnás termelési szintet céloz meg, ami jelentős előrelépés az előző évi mindössze 20 tonnához képest. Ez a legfrissebb amerikai mezőgazdasági minisztériumi adatok alapján Dél-Afrikát a világ negyedik legnagyobb pisztáciaexportőrévé emelné.

Lentről törne nagyon magasra a pisztáciapiacon Dél-Afrika

A cégvezető szerint jelenleg a Karoo az egyetlen afrikai régió, ahol bizonyítottan nagyüzemi léptékben termeszthető pisztácia. Az Egyiptomban, Marokkóban és Tunéziában végzett kísérletek egyelőre nem jutottak el a kereskedelmi termelés szintjére, így Dél-Afrika potenciális elsőként lépéselőnyhöz juthat.

Az Észak-Fokföld tartomány és a hozzá kapcsolódó Karoo térség száraz, napos időjárással és alacsony páratartalommal rendelkezik, amely ideális a diófélék számára. Az ország már most is a világ legnagyobb makadámdió-termelője, és a harmadik legnagyobb pekándió-termelője.

„A pisztácia természeténél fogva a Karoo szélsőséges viszonyaihoz igazodik. A Karoo éghajlata nagyon hasonló a Közel-Keletéhez. Valójában most érkeztünk el a növekedés és terjeszkedés küszöbéhez” – ismertette Muller.

A Karoo Pistachios több ezer hektárra kívánja bővíteni az ültetvényeket, és becslése szerint 1000 hektár telepítése legalább 800 közvetlen és közvetett munkahelyet teremtene a termesztés, feldolgozás és logisztika területén. Ennek megvalósításához közel egymilliárd rand (60 millió dollár) tőkére lenne szükség.

A szakértők szerint a növény a térségben már jelenleg is jól teljesítő citrusfélék és búza mellett egy szélesebb mezőgazdasági klaszter alapját képezheti az Észak-Fokföldön.

A pisztáciaültetvények több mint 50 évig is termőképesek lehetnek, és érett korukban viszonylag magas nyereséghányadot biztosítanak.

Ugyanakkor a megtérülés hosszú távon a stabil hozamoktól és az exportminőség fenntartásától függ. Az árfolyam-ingadozások ronthatják a versenyképességet, miközben az éghajlati változékonyság még az ellenálló növényeket is veszélyezteti.

A kockázatok mérséklése érdekében a fejlesztők a projektek finanszírozhatóságának javítására összpontosítanak, többek között a tőkekövetelmények befektetők közötti megosztásával, valamint integrált értékláncok kiépítésével, amelyek magukban foglalják a feldolgozást és az exportot is.

