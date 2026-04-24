Porsche: évek óta nem történt ilyen a válságban lévő autómárkánál – már a németek is belátták, hiba volt az elektromos átállást erőltetni

A Porschénál évek óta először nem kapnak éves prémiumot a dolgozók, ami jól mutatja, milyen mélyre jutott a német sportautógyártó pénzügyi helyzete. A Porsche a 2025-ös üzleti év után nem fizet önkéntes különjuttatást a munkavállalóknak, miközben a nyereség több mint 90 százalékkal zuhant, az elektromos autók gyengélkednek, és a vezetés már nyíltan visszafordul az eddig erőltetett villanyautós stratégiától.

A stuttgarti központú cég szóvivője megerősítette, hogy a vállalat gazdasági helyzete miatt a 2025-ös évre nem jár külön prémium. A dolgozókat már tájékoztatták a döntésről – írja a Die Welt. Ez különösen nagy váltás ahhoz képest, hogy

2023 után még akár 9690 euró (jelenlegi árfolyamon nagyjából 3,9 millió forint),

2024 után pedig legfeljebb 5250 euró (körülbelül 2,1 millió forint) bónuszt kaptak az alkalmazottak.

A Porsche hosszú ideig arról volt ismert Németországban, hogy az autóipar egyik legmagasabb dolgozói prémiumát fizeti. A rendszer 1997 óta működik, és legalább 2007 óta minden évben jutott külön kifizetés a németországi állandó munkavállalóknak, köztük a lipcsei gyár több ezer dolgozójának is. Most először szakad meg ez a gyakorlat, ami több mint 27 ezer embert érint.

Jól betett a Porschénak is az elektromos átállás

A háttérben súlyos pénzügyi visszaesés áll. A Porsche március közepén jelentette be, hogy a konszern nettó nyeresége éves összevetésben 91,4 százalékkal, 310 millió euróra (mintegy 125 milliárd forintra) esett vissza, miközben egy évvel korábban még közel 3,6 milliárd euró (nagyjából 1450 milliárd forint) volt. A bevétel csaknem 10 százalékkal csökkent, 36,3 milliárd euróra (hozzávetőleg 14 600 milliárd forintra).

A problémák egyik legfontosabb oka az elektromos autók gyenge teljesítménye.

A Porsche villanyautói jóval kisebb keresletet kaptak, mint amire a vállalat számított, különösen Kínában,

ahol az értékesítés is lassult. Emellett az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanság is jelentős költségeket okozott.

Ezért a vállalat korábbi vezetője, Oliver Blume még távozása előtt stratégiai irányváltást hajtott végre: a korábban hangsúlyosan elektromos átállás helyett ismét nagyobb szerepet kapnak a belső égésű motorral szerelt modellek. Magyarul: a Porsche is belátta, hogy túl gyorsan és túl agresszíven próbálta erőltetni az elektromos átállást.