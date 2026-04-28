Több százezer forintos luxusszandálokkal vezekel a Prada tavalyi baklövéséért

Indiában gyártott szandálokat dob piacra a Prada, miután tavaly nagy felháborodást váltott ki az, hogy egy milánói bemutatón nagyon hasonló szandálokat mutatott be a luxusmárka, és csak a nyilvánosság nyomásgyakorlására ismerte el, hogy a hagyományosan Mahárástra és Karnátaka államok kézműves gyártóinak munkájával készült lábbelik ihlették őket. A Prada változatainak páronkénti ára azonban igen borsos, illeszkedve a luxusmárka imázsához: 750 euró, azaz nagyjából 270 ezer forint – írja az Origo.

Kolhápuri szandálok egy indiai piacon – a Prada most jelezte, hogy új kollekcióját ezek a kézműves termékek ihlették / Fotó: Wikipedia Commons

Indiai kézműves gyártókat támogatna a Prada

A Prada tavaly júniusban egy milánói divatbemutatón mutatott be hasonló termékeket, anélkül, hogy utalt volna azok indiai ihletésére. A márka akkoriban a lábujjközös lábbeliket egyszerűen „bőrszandálként” írta le. Később azonban elismerte a formatervezés indiai gyökereit, most pedig – úgy tűnik – az új kollekcióval mintegy vezekel a tavalyi skandalumért.

A lap arról ír, hogy a kollekciót világszerte 40 Prada-üzletben, valamint online értékesítik, minden egyes pár kézzel készült. A márka szerint a széria „a hagyományos technikákat ötvözi a kortárs formatervezéssel és prémiumanyagokkal”, és egyfajta „párbeszédet teremt az indiai örökség és a modern luxus kifejezésmódja között”.

A Prada emellett egy hároméves képzési programot is bejelentett, amely a kolhápuri szandálok készítéséhez kötődő nyolc indiai körzet kézműves mestereit célozza.

A programot két indiai dizájnintézettel együttműködésben dolgozták ki, és 180 kézművest képeznek majd hat hónapos időtartamokban.

A vállalat szerint egyes résztvevők számára lehetőség nyílhat arra is, hogy tanulmányaikat Olaszországban, a Prada Group Academyn folytassák.

A Mahárástra állambeli Kolhápur városáról elnevezett kolhápuri szandálok története a 12. századig nyúlik vissza. Hagyományosan bőrből készülnek, gyakran természetes festékek felhasználásával, amelyek tartósak maradnak a forró éghajlaton is.

Az indiai kormány 2019-ben földrajzi árujelző státuszt adott a szandáloknak, amely igazolja azok regionális eredetét és hitelességét.

Indiában ezek a lábbelik általában 500 és 1000 rúpia (kb. 1600-3300 forint) közötti áron kaphatók – jóval olcsóbban, mint a Prada luxusváltozatai.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.