Rendkívüli amerikai döntés született az orosz olajról szombat hajnalban: Putyin alig hiszi el – egyáltalán nem erről volt szó
Az USA teljesen váratlanul meghosszabbította az orosz olajra vonatkozó mentességet – a rendkívüli amerikai döntésről a Reuters számolt be szombat hajnalban.
A teljes fordulattal felérő döntést a hírügynökség szerint az iráni háború miatti ársokk által sújtott országok nyomására hozták meg.
Rendkívüli amerikai döntés született az orosz olajról: Putyin nem hiszi el
Egészen pontosan az történt, hogy a Trump-adminisztráció körülbelül egy hónappal meghosszabbította azt a mentességet, amely lehetővé teszi egyes országok számára a szankcionált orosz olaj tengeri úton történő beszerzését.
A fejlemény logikus a globális energiahelyzetre való tekintettel, de biztosan fel fogja erősíteni azokat a hangokat, amelyek szerint Amerika túl elnéző Moszkvával szemben, miközben dúl az Ukrajna elleni háború. A mentességek ugyanis akadályozhatja azt a főképp európai törekvéset, hogy megfosszák Oroszországot a háború folytatásához szükséges bevételektől.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke például korábban kijelentette: nincs itt az ideje az Oroszország elleni szankciók enyhítésének. Mindenesetre az amerikai pénzügyminisztérium mentessége lehetővé teszi az országok számára, hogy a péntektől
május 16-ig megvásárolják a hajókra rakodott orosz olajat és kőolajtermékeket.
Ez a döntés egy április 11-én lejárt, 30 napos mentességet vált fel, azonban fontos, hogy nem vonatkozik
- az Iránt,
- Kubát
- vagy Észak-Koreát
érintő ügyletekre, rájuk tilalom vonatkozik, ők nem juthatnak orosz olajhoz. Ami történt, az azért 180 fokos újratervezés, mert néhány napja meg totálisan más volt a helyzet.
Az amerikai kormányzat akkor még azt közölte, hogy nem tervezi meghosszabbítani az iráni és az orosz olaj értékesítésére vonatkozó engedélyeket. Erről Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter számolt be.
„Nem hosszabbítjuk meg az orosz olajra vonatkozó általános engedélyt. És nem hosszabbítjuk meg az iráni olajra vonatkozó általános engedélyt sem” – idézte a tárcavezetőt az orosz állami hírügynökség Interfax.
Bessent elmagyarázta, hogy az engedélyek olyan olajra vonatkoztak, amelyet már március elején tartályhajókra raktak. Ezt az olajat már mind értékesítették. Korábbi közlések szerint mintegy 100 millió hordó olaj jutott ilyen módon a világpiacra.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is hasonlót fogalmazott meg kedden: azt mondta, hogy Moszkvának nincs információja arról, hogy az Egyesült Államok meghosszabbítaná az orosz olaj és kőolajtermékek tranzitjára vonatkozó mentességet.
Ezzel tehát április 11-én lejárt az amerikai mentesség az orosz olaj és kőolajtermékek tranzitjára. Most viszont tudjuk, hogy már meg is hosszabbították május közepéig.
Miért hosszabbította meg az orosz olaj mentességét Amerika?
Ugyanakkor tényleg érdemes hangsúlyozni, hogy a döntés abszolút indokolt. A lépés része Amerika azon törekvésének, hogy megfékezze a globális energiaárakat, amelyek az Irán elleni amerikai-izraeli háború alatt az egekbe szöktek.
Ahogy az Iránnal folytatott tárgyalások alakulnak, biztosítani akarjuk, hogy az olaj eközben is elérhető legyen azok számára, akiknek szükségük van rá – közölte a pénzügyminisztérium szóvivője.
A globális olajárak pénteken 9 százalékot zuhantak, hordónként körülbelül 90 dollárra, miután Irán ideiglenesen újra megnyitotta a Hormuzi-szorost, a világ egyik legkritikusabb olajszállítási útvonalát. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) szerint azonban a háború már így is a történelem legsúlyosabb globális energiaellátási zavarát okozta.
A nyolcadik hete tartó iráni háború során több mint 80 olaj- és gázlétesítményt rongáltak meg a Közel-Keleten, Teherán pedig figyelmeztetett: ismét lezárhatja a szorost, ha az iráni kikötők amerikai haditengerészet általi blokádja folytatódik.
A magas olajárak komoly fenyegetést jelentenek Donald Trump számára a novemberi félidős választások előtt.
A váratlan döntés előzményeként Amerikára a partnerországok is nyomást gyakoroltak az olajárra hivatkozva. Egy amerikai forrás szerint a G20-csoport, a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) heti washingtoni üléseinek margóján megkérték az Egyesült Államokat a mentesség meghosszabbítására.
Az amerikai elnök ezen a héten telefonon egyeztetett az olajkérdésről Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is, akinek országa az orosz olaj egyik jelentős vásárlója.