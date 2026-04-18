Rendkívüli amerikai döntés született az orosz olajról szombat hajnalban: Putyin alig hiszi el – egyáltalán nem erről volt szó

Az USA teljesen váratlanul meghosszabbította az orosz olajra vonatkozó mentességet – a rendkívüli amerikai döntésről a Reuters számolt be szombat hajnalban.

A teljes fordulattal felérő döntést a hírügynökség szerint az iráni háború miatti ársokk által sújtott országok nyomására hozták meg.

Egészen pontosan az történt, hogy a Trump-adminisztráció körülbelül egy hónappal meghosszabbította azt a mentességet, amely lehetővé teszi egyes országok számára a szankcionált orosz olaj tengeri úton történő beszerzését.

A fejlemény logikus a globális energiahelyzetre való tekintettel, de biztosan fel fogja erősíteni azokat a hangokat, amelyek szerint Amerika túl elnéző Moszkvával szemben, miközben dúl az Ukrajna elleni háború. A mentességek ugyanis akadályozhatja azt a főképp európai törekvéset, hogy megfosszák Oroszországot a háború folytatásához szükséges bevételektől.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke például korábban kijelentette: nincs itt az ideje az Oroszország elleni szankciók enyhítésének. Mindenesetre az amerikai pénzügyminisztérium mentessége lehetővé teszi az országok számára, hogy a péntektől

május 16-ig megvásárolják a hajókra rakodott orosz olajat és kőolajtermékeket.

Ez a döntés egy április 11-én lejárt, 30 napos mentességet vált fel, azonban fontos, hogy nem vonatkozik

az Iránt,

Kubát

vagy Észak-Koreát

érintő ügyletekre, rájuk tilalom vonatkozik, ők nem juthatnak orosz olajhoz. Ami történt, az azért 180 fokos újratervezés, mert néhány napja meg totálisan más volt a helyzet.

Az amerikai kormányzat akkor még azt közölte, hogy nem tervezi meghosszabbítani az iráni és az orosz olaj értékesítésére vonatkozó engedélyeket. Erről Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter számolt be.

„Nem hosszabbítjuk meg az orosz olajra vonatkozó általános engedélyt. És nem hosszabbítjuk meg az iráni olajra vonatkozó általános engedélyt sem” – idézte a tárcavezetőt az orosz állami hírügynökség Interfax.

Bessent elmagyarázta, hogy az engedélyek olyan olajra vonatkoztak, amelyet már március elején tartályhajókra raktak. Ezt az olajat már mind értékesítették. Korábbi közlések szerint mintegy 100 millió hordó olaj jutott ilyen módon a világpiacra.