Deviza
EUR/HUF376,65 -0,15% USD/HUF322,68 -0,03% GBP/HUF431,78 -0,17% CHF/HUF407,83 -0,12% PLN/HUF88,4 -0,1% RON/HUF73,92 -0,17% CZK/HUF15,4 +0% EUR/HUF376,65 -0,15% USD/HUF322,68 -0,03% GBP/HUF431,78 -0,17% CHF/HUF407,83 -0,12% PLN/HUF88,4 -0,1% RON/HUF73,92 -0,17% CZK/HUF15,4 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
energia
Brindisi
üzemanyag
repülőtér
Olaszország

Hivatalos: itt az első európai repülőtér, ahol elfogyott a kerozin, nem tudnak felszállni a gépek – senki se tudja, mikor jön szállítmány

A Brindisi repülőterén kedd reggel elfogyott az üzemanyag. Olaszországban több repülőtéren is korlátozást vezettek hasonló okokból.
VG/MTI
2026.04.07, 22:01

A dél-olaszországi Brindisi repülőterén elfogyott az üzemanyag kedden, miközben Reggio Calabria és Pescara légikikötőjében korlátozásokat vezettek be további négy másik repülőtérrel együtt.

Salento Airport In Brindisi repülőtér üzemanyag energia hiány Irán, iráni konfliktus, iráni háború
A Brindisi repülőtéren elfogyott az üzemanyag, más olasz légikikötőkben korlátozást vezettek be / Fotó: Manuel Romano / AFP

Brindisi repülőterének közleménye szerint a kerozinhiány átmenetinek számít. Bár az első előrejelzések még arról szóltak, hogy várhatóan kedd kora délutántól tudják ismét biztosítani az induló gépek feltöltését, a Daily Mail értesülései szerint ez legkorábban szerdán valósulhat meg, de egyelőre még ez sem teljesen biztos.

A Puglia tartomány légyközlekedéséért felelős Antonio Maria Vasile szerint nincsen vészhelyzet, de az utóbbi napokban a korábban már korlátozást bevezető repülőterekről érkező gépek teljesen felemésztették Brindisi üzemanyag-tartalékát.

A milánói Linate, Bologna, Treviso és Velence repülőterén április 4-től vezettek be korlátozásokat. A sürgősségi, valamint a három óránál hosszabb távolságot fedő járatokat kivéve minden más repülőgép legfeljebb kétezer liter kerozint tankolhat. Hasonló korlátozást lépett érvénybe a dél-olaszországi Reggio Calabria és az Adria-parti Pescara repülőterén is.

A római kormány május elsejéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó literenkénti 25 centes csökkentését, amelyet eredetileg április 7-ig rendelt el.

Kezdődik: négy olasz repülőtéren már majdnem elfogyott a kerozin – ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros, napokon belül nagy baj lesz

Az olasz légi közlekedésben napokon belül üzemanyag-korlátozások léphetnek életbe négy repülőtéren, mert egy kulcsfontosságú beszállítónál akadozik a kerozinellátás. A helyzet miatt egyelőre nem töröltek járatokat, de ez is azt mutatja, hogy az iráni konfliktus, pontosabban a blokád alá vett Hormuzi-szoros most már egyértelműen befolyásolja Európa mindennapjait, emiatt akár napokon belül módosulhatnak a menetrendek és a költségek is.

Az Air BP Italia szombaton jelezte, hogy akadozhat a velük szerződött repülőterek ellátása a kerozinhiány miatt. Ez a figyelmeztetés a Bologna Guglielmo Marconi Airport, a Milan Linate Airport, a Treviso Airport és a Venice Marco Polo Airport repülőtereket érinti.

Az olasz ANSA hírügynökség információi szerint a vállalat elsőbbséget ad a mentő- és állami járatoknak, valamint a három óránál hosszabb repüléseknek, míg más járatok esetében legalább április 9-ig korlátozások jöhetnek – számolt be róla akkor a Politico.

A jelenlegi helyzet rövid távon még nem fenyeget tömeges járattörlésekkel, különösen a húsvéti időszakban – ezt hangsúlyozta az olasz pilóta-szakszervezet, az ANPAC alelnöke is. Ugyanakkor figyelmeztetett: ha nem oldódik meg a Hormuzi-szoros blokádja, a probléma gyorsan elfajulhat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
