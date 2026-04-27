A héten eldől a tech-rali folytatása, jelentenek a szektor nagyágyúi - mi várható a részvénypiacon?

A Microsoft, az Alphabet, az Amazon, a Meta Platforms, valamint az Apple is közzéteszi gyorsjelentését a héten. A részvénypiac erős eredményekre számít, ami tovább fűtheti az amerikai indexek raliját, viszont az iráni háború és a drága olaj továbbra is hatalmas kockázat.
D. GY.
2026.04.27, 05:30

Az amerikai részvénypiac szárnyalása komoly próbatétel elé néz egy rendkívül zsúfolt vállalati gyorsjelentési hét során, amelyet a nagy technológiai cégek eredményei vezetnek, valamint egy Fed-ülés is esedékes, amely akár Jerome Powell jegybankelnöki időszakának végét is jelezheti.

Dübörög a bika a Wall Streeten - a részvénypiac jó eredményeket vár a tech-szektor nagyágyúitól / Fotó: Brazil Photo Press via AFP

A részvényindexek meredeken emelkedtek márciusban, ledolgozva a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai miatti aggodalmakat, és új történelmi csúcsokat értek el. 

  • Az irányadó S&P 500 péntekig mintegy 13 százalékkal emelkedett március 30. óta. 
  • Ugyanebben az időszakban a technológiai súlyú Nasdaq Composite több mint 19 százalékkal ugrott meg.

„Rövid idő alatt nagy utat tettünk meg” – mondta Anthony Saglimbene, az Ameriprise vezető piaci stratégája. 

A hét kulcsfontosságú lesz annak megerősítésében, hogy a rali fenntartható-e 

- tette hozzá a Reutersnek nyilvakozva.

Bár a közel-keleti tűzszünet enyhítette a súlyosabb eszkalációval kapcsolatos félelmeket és támogatta a részvénypiaci emelkedést, az Egyesült Államok és Izrael Iránnal kapcsolatos háborús fejleményei továbbra is valószínűleg mozgathatják az eszközárakat a következő napokban.

A nagy hetes nagy hete jön - erre figyel a részvénypiac

Az idei erős profitvárakozások erősítették a befektetők optimizmusát, és az első negyedéves gyorsjelentési szezon erősen indult. 

  • Péntekig az S&P 500 vállalatainak 81,3 százaléka a várakozásokat meghaladó eredményeket közölt, 
  • az összesített nyereség az első negyedévben 16,1 százalékkal nőhet – mondta Tajinder Dhillon, az LSEG eredménykutatási vezetője.

Az S&P 500 több mint egyharmada már a héten közzéteszi eredményeit. Köztük van az úgynevezett „Magnificent Seven” hét megakapitalizációjú vállalat közül öt is, amelyek az elmúlt több mint három éve tartó bikapiac meghatározó részvényei közé tartoznak.

A Microsoft, az Alphabet, az Amazon és a Meta Platforms szerdán jelent,

 miközben a befektetők a mesterséges intelligenciát támogató adatközpontok és infrastruktúra kiépítésére irányuló hatalmas tőkekiadási terveikre fókuszálnak. Az Apple csütörtökön teszi közzé eredményeit, nem sokkal azután, hogy az iPhone-gyártó vezérigazgató-váltást jelentett be.

„Ezeknek a cégeknek sokat kell bizonyítaniuk, és ahhoz, hogy a részvényárfolyamaik tovább emelkedjenek, valóban lenyűgöző eredményeket kell felmutatniuk” – mondta Saglimbene.

Az év eleji vegyes teljesítmény után a „Magnificent Seven” és általában a technológiai részvények ebben a hónapban erősen teljesítettek. 

Különösen a chipgyártók emelkedtek ki, a Philadelphia SE Semiconductor index péntekig 18 egymást követő napon keresztül emelkedett.

A jövő héten jelentő egyéb cégek közé tartozik a fogyókúrás gyógyszereiről ismert Eli Lilly, az olajipari óriás Exxon Mobil, valamint a fizetési szolgáltató Visa.

Fed: Powell hattyúdala jöhet

A befektetők széles körben arra számítanak, hogy a Fed a szerdai kamatdöntő ülés végén változatlanul hagyja az irányadó kamatokat. Arra figyelnek majd, hogyan értékelik a döntéshozók a háború gazdasági hatásait és a kamatpályát.

Az energiaárak háború miatti emelkedésével kapcsolatos aggodalmak miatt 

a befektetők visszafogták az idei kamatcsökkentési várakozásokat. 

Az LSEG adatai szerint a piacok decemberig kevesebb mint egy szokásos, 25 bázispontos vágást áraznak, szemben a február végi háború előtt várt legalább kettővel.

„Az, hogy a Fed kivár… valamelyest támogató tényező, különösen más jegybankokhoz képest, amelyek a következő üléseken kamatemelésre készülnek” – mondta Marvin Loh, a State Street vezető globális makrostratégája. „Ez némi hátszelet ad az amerikai eszközöknek.”

A mostani ülés egyben Powell utolsó ilyen alkalma is lehet, mivel jegybankelnöki mandátuma május 15-én lejár.

 Kevin Warsh volt Fed-kormányzó, Donald Trump elnök jelöltje a posztra, a múlt a héten szenátusi meghallgatáson vett részt. Pénteken az a hír is napvilágot látott, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium lezárja a Powell ellen a Fed székházának felújítási költségei miatt indított vizsgálatot, ezzel elhárítva egy kulcsfontosságú akadályt Warsh kinevezése elől.

A héten 

  • az első negyedéves amerikai gazdasági növekedési adatok, 
  • valamint a márciusi személyes fogyasztási kiadások árindexe (PCE) is megjelenik, amely a Fed által preferált inflációs mutató. 

Mindkét jelentés betekintést adhat a közel-keleti konfliktus eddigi gazdasági hatásaiba. A háború továbbra is kulcstényező a piacok számára – mondta Sid Vaidya, a TD Wealth vezető befektetési stratégája.

„Az aggodalom az, hogy bár a piac visszapattant, nincs tartós megoldás” – mondta Vaidya. 

Minél tovább tart a konfliktus, annál nagyobb a kockázat a reálgazdaságra, ami végső soron fájdalmat és volatilitást okozhat a piacokon

 - tette hozzá.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
