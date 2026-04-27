A héten eldől a tech-rali folytatása, jelentenek a szektor nagyágyúi - mi várható a részvénypiacon?
Az amerikai részvénypiac szárnyalása komoly próbatétel elé néz egy rendkívül zsúfolt vállalati gyorsjelentési hét során, amelyet a nagy technológiai cégek eredményei vezetnek, valamint egy Fed-ülés is esedékes, amely akár Jerome Powell jegybankelnöki időszakának végét is jelezheti.
A részvényindexek meredeken emelkedtek márciusban, ledolgozva a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai miatti aggodalmakat, és új történelmi csúcsokat értek el.
- Az irányadó S&P 500 péntekig mintegy 13 százalékkal emelkedett március 30. óta.
- Ugyanebben az időszakban a technológiai súlyú Nasdaq Composite több mint 19 százalékkal ugrott meg.
„Rövid idő alatt nagy utat tettünk meg” – mondta Anthony Saglimbene, az Ameriprise vezető piaci stratégája.
A hét kulcsfontosságú lesz annak megerősítésében, hogy a rali fenntartható-e
- tette hozzá a Reutersnek nyilvakozva.
Bár a közel-keleti tűzszünet enyhítette a súlyosabb eszkalációval kapcsolatos félelmeket és támogatta a részvénypiaci emelkedést, az Egyesült Államok és Izrael Iránnal kapcsolatos háborús fejleményei továbbra is valószínűleg mozgathatják az eszközárakat a következő napokban.
A nagy hetes nagy hete jön - erre figyel a részvénypiac
Az idei erős profitvárakozások erősítették a befektetők optimizmusát, és az első negyedéves gyorsjelentési szezon erősen indult.
- Péntekig az S&P 500 vállalatainak 81,3 százaléka a várakozásokat meghaladó eredményeket közölt,
- az összesített nyereség az első negyedévben 16,1 százalékkal nőhet – mondta Tajinder Dhillon, az LSEG eredménykutatási vezetője.
Az S&P 500 több mint egyharmada már a héten közzéteszi eredményeit. Köztük van az úgynevezett „Magnificent Seven” hét megakapitalizációjú vállalat közül öt is, amelyek az elmúlt több mint három éve tartó bikapiac meghatározó részvényei közé tartoznak.
A Microsoft, az Alphabet, az Amazon és a Meta Platforms szerdán jelent,
miközben a befektetők a mesterséges intelligenciát támogató adatközpontok és infrastruktúra kiépítésére irányuló hatalmas tőkekiadási terveikre fókuszálnak. Az Apple csütörtökön teszi közzé eredményeit, nem sokkal azután, hogy az iPhone-gyártó vezérigazgató-váltást jelentett be.
„Ezeknek a cégeknek sokat kell bizonyítaniuk, és ahhoz, hogy a részvényárfolyamaik tovább emelkedjenek, valóban lenyűgöző eredményeket kell felmutatniuk” – mondta Saglimbene.
Az év eleji vegyes teljesítmény után a „Magnificent Seven” és általában a technológiai részvények ebben a hónapban erősen teljesítettek.
Különösen a chipgyártók emelkedtek ki, a Philadelphia SE Semiconductor index péntekig 18 egymást követő napon keresztül emelkedett.
A jövő héten jelentő egyéb cégek közé tartozik a fogyókúrás gyógyszereiről ismert Eli Lilly, az olajipari óriás Exxon Mobil, valamint a fizetési szolgáltató Visa.
Fed: Powell hattyúdala jöhet
A befektetők széles körben arra számítanak, hogy a Fed a szerdai kamatdöntő ülés végén változatlanul hagyja az irányadó kamatokat. Arra figyelnek majd, hogyan értékelik a döntéshozók a háború gazdasági hatásait és a kamatpályát.
Az energiaárak háború miatti emelkedésével kapcsolatos aggodalmak miatt
a befektetők visszafogták az idei kamatcsökkentési várakozásokat.
Az LSEG adatai szerint a piacok decemberig kevesebb mint egy szokásos, 25 bázispontos vágást áraznak, szemben a február végi háború előtt várt legalább kettővel.
„Az, hogy a Fed kivár… valamelyest támogató tényező, különösen más jegybankokhoz képest, amelyek a következő üléseken kamatemelésre készülnek” – mondta Marvin Loh, a State Street vezető globális makrostratégája. „Ez némi hátszelet ad az amerikai eszközöknek.”
A mostani ülés egyben Powell utolsó ilyen alkalma is lehet, mivel jegybankelnöki mandátuma május 15-én lejár.
Kevin Warsh volt Fed-kormányzó, Donald Trump elnök jelöltje a posztra, a múlt a héten szenátusi meghallgatáson vett részt. Pénteken az a hír is napvilágot látott, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium lezárja a Powell ellen a Fed székházának felújítási költségei miatt indított vizsgálatot, ezzel elhárítva egy kulcsfontosságú akadályt Warsh kinevezése elől.
A héten
- az első negyedéves amerikai gazdasági növekedési adatok,
- valamint a márciusi személyes fogyasztási kiadások árindexe (PCE) is megjelenik, amely a Fed által preferált inflációs mutató.
Mindkét jelentés betekintést adhat a közel-keleti konfliktus eddigi gazdasági hatásaiba. A háború továbbra is kulcstényező a piacok számára – mondta Sid Vaidya, a TD Wealth vezető befektetési stratégája.
„Az aggodalom az, hogy bár a piac visszapattant, nincs tartós megoldás” – mondta Vaidya.
Minél tovább tart a konfliktus, annál nagyobb a kockázat a reálgazdaságra, ami végső soron fájdalmat és volatilitást okozhat a piacokon
- tette hozzá.