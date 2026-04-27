A héten eldől a tech-rali folytatása, jelentenek a szektor nagyágyúi - mi várható a részvénypiacon?

Az amerikai részvénypiac szárnyalása komoly próbatétel elé néz egy rendkívül zsúfolt vállalati gyorsjelentési hét során, amelyet a nagy technológiai cégek eredményei vezetnek, valamint egy Fed-ülés is esedékes, amely akár Jerome Powell jegybankelnöki időszakának végét is jelezheti.

A részvényindexek meredeken emelkedtek márciusban, ledolgozva a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásai miatti aggodalmakat, és új történelmi csúcsokat értek el.

Az irányadó S&P 500 péntekig mintegy 13 százalékkal emelkedett március 30. óta.

Ugyanebben az időszakban a technológiai súlyú Nasdaq Composite több mint 19 százalékkal ugrott meg.

„Rövid idő alatt nagy utat tettünk meg” – mondta Anthony Saglimbene, az Ameriprise vezető piaci stratégája.

A hét kulcsfontosságú lesz annak megerősítésében, hogy a rali fenntartható-e

- tette hozzá a Reutersnek nyilvakozva.

Bár a közel-keleti tűzszünet enyhítette a súlyosabb eszkalációval kapcsolatos félelmeket és támogatta a részvénypiaci emelkedést, az Egyesült Államok és Izrael Iránnal kapcsolatos háborús fejleményei továbbra is valószínűleg mozgathatják az eszközárakat a következő napokban.

A nagy hetes nagy hete jön - erre figyel a részvénypiac

Az idei erős profitvárakozások erősítették a befektetők optimizmusát, és az első negyedéves gyorsjelentési szezon erősen indult.

Péntekig az S&P 500 vállalatainak 81,3 százaléka a várakozásokat meghaladó eredményeket közölt,

az összesített nyereség az első negyedévben 16,1 százalékkal nőhet – mondta Tajinder Dhillon, az LSEG eredménykutatási vezetője.

Az S&P 500 több mint egyharmada már a héten közzéteszi eredményeit. Köztük van az úgynevezett „Magnificent Seven” hét megakapitalizációjú vállalat közül öt is, amelyek az elmúlt több mint három éve tartó bikapiac meghatározó részvényei közé tartoznak.

A Microsoft, az Alphabet, az Amazon és a Meta Platforms szerdán jelent,

miközben a befektetők a mesterséges intelligenciát támogató adatközpontok és infrastruktúra kiépítésére irányuló hatalmas tőkekiadási terveikre fókuszálnak. Az Apple csütörtökön teszi közzé eredményeit, nem sokkal azután, hogy az iPhone-gyártó vezérigazgató-váltást jelentett be.