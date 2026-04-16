Részvénypiac: egyelőre kitart az optimizmus az iráni háború rendezésével kapcsolatban
Emelkedett a részvénypiac a csütörtöki ázsiai kereskedésben, nőtt az optimizmus egy, az iráni háborút lezáró megállapodással kapcsolatban, miközben az Egyesült Államok fokozta a nyomást Teheránra. A befektetők közben gazdasági adatok és kulcsfontosságú gyorsjelentések egész sorát értékelték.
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő széles indexe 0,9 százalékkal emelkedett, ezzel a benchmark sorozatban harmadik nyereséges napja felé haladt,
- a japán Nikkei 2,2 százalékkal új történelmi csúcsra nőtt.
- Az S&P 500 e-mini határidős jegyzései 0,2 százalékkal kerültek feljebb.
Átrendeződik a részvénypiac
Összességében továbbra is pozitívak vagyunk a feltörekvő piaci részvényekkel kapcsolatban, a profitnövekedés várhatóan erős lesz
– írták a Goldman Sachs elemzői. A régió vállalati eredményeit „az MI-hez kapcsolódó kereslet hajtja majd, amely viszonylag védett lehet az olajsokk közvetlen hatásaitól" - teszik hozzá.
- Szerdán az S&P 500 0,8 százalékkal,
- a Nasdaq Composite pedig 1,6 százalékkal emelkedett, miután a Bank of America és a Morgan Stanley erős negyedéves eredményei rekordmagasságba emelték az indexeket.
- Az eddig jelentő vállalatok – nagyjából az összes 6 százaléka – közül 84 százalék felülmúlta az elemzői várakozásokat.
Ahogy belépünk a gyorsjelentési szezon sűrűjébe, a fókusz visszatér az alapokra, és egy inkább egyedi részvények által vezérelt környezet kezd kialakulni
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Scott Rubner, a Citadel Securities részvénystratégiáért felelős vezetője New Yorkban. „Ez az újrarendeződés kedvezőbb belépési pontot teremt a részvénypiacon, különösen a nagy kapitalizációjú, minőségi növekedési papírok esetében.”
A TSMC gyorsjelentése irányadó lesz a csipszektor befektetői számára
- A tajvani Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), az MI-szektor egyik kulcsszereplője, várhatóan csütörtökön teszi közzé negyedéves eredményeit, ahol az előrejelzések szerint a nettó profit 50 százalékkal ugorhat meg a fejlett csipek iránti erős kereslet miatt.
- Az olajpiacon a Brent nyersolaj ára 0,3 százalékkal, hordónként 95,23 dollárra emelkedett, miután egy, Teheránhoz közel álló forrás a Reutersnek azt mondta, hogy Irán fontolóra veheti, hogy az Ománi-szoros felőli oldalon szabad áthaladást biztosít a hajóknak támadások kockázata nélkül az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások részeként.
- Emellett egy ausztráliai finomítótűz is növelte a kínálati aggodalmakat.
- Az amerikai dollárindex – amely a zöldhasú erejét méri hat devizával szemben – 98,02-n stagnált, a geopolitikai feszültségek enyhültek, és a piacok előrébb hozták a Federal Reserve monetáris lazítására vonatkozó várakozásokat.
Szerdán Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy leváltja Jerome Powellt a Fed Kormányzótanácsában betöltött külön pozíciójából, ha Powell nem mond le erről a tisztségéről is, amikor május 15-én lejár az elnöki mandátuma. Ez tovább élezte az amúgy is bonyolult konfliktust, és ismét aggodalmakat keltett a jegybank függetlenségével kapcsolatban.
Újra beindult a kínai növekedés, de erősek a kockázatok
- Az euró 1,1809 dollárig erősödött, megközelítve a háború kezdete óta elért legmagasabb szintjét, és sorozatban kilencedik napja emelkedett.
- A kínai részvények 0,7 százalékkal nőttek; Ázsia legnagyobb gazdasága éves alapon 5,0 százalékkal bővült az első negyedévben, felülmúlva az elemzői várakozásokat, miközben a döntéshozók az iráni háború gazdasági hatásaira készültek.
Az év erős kezdete, amelyet a kedvező exportteljesítmény támogat, azt jelzi, hogy a közel-keleti konfliktus közvetlen hatása egyelőre korlátozott
– mondta Junyu Tan, a Coface észak-ázsiai regionális közgazdásza Hongkongban.
„Ugyanakkor a kilátások nem teljesen derűsek Kína viszonylagos ellenálló képessége ellenére sem az energiapiaci ellátási zavarok közepette” – tette hozzá. „Az exportmotor továbbra is visszafogott lehet a gyengébb globális kereslet miatt, ha a konfliktus elhúzódik.”