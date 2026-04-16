Részvénypiac: egyelőre kitart az optimizmus az iráni háború rendezésével kapcsolatban

Emelkedett a részvénypiac a csütörtöki ázsiai kereskedésben, nőtt az optimizmus egy, az iráni háborút lezáró megállapodással kapcsolatban, miközben az Egyesült Államok fokozta a nyomást Teheránra. A befektetők közben gazdasági adatok és kulcsfontosságú gyorsjelentések egész sorát értékelték.

Egyelőre a bika az úr a részvénypiacon / Fotó: Brendan McDermid

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket követő széles indexe 0,9 százalékkal emelkedett, ezzel a benchmark sorozatban harmadik nyereséges napja felé haladt,

a japán Nikkei 2,2 százalékkal új történelmi csúcsra nőtt.

Az S&P 500 e-mini határidős jegyzései 0,2 százalékkal kerültek feljebb.

Átrendeződik a részvénypiac

Összességében továbbra is pozitívak vagyunk a feltörekvő piaci részvényekkel kapcsolatban, a profitnövekedés várhatóan erős lesz

– írták a Goldman Sachs elemzői. A régió vállalati eredményeit „az MI-hez kapcsolódó kereslet hajtja majd, amely viszonylag védett lehet az olajsokk közvetlen hatásaitól" - teszik hozzá.

Szerdán az S&P 500 0,8 százalékkal,

a Nasdaq Composite pedig 1,6 százalékkal emelkedett, miután a Bank of America és a Morgan Stanley erős negyedéves eredményei rekordmagasságba emelték az indexeket.

Az eddig jelentő vállalatok – nagyjából az összes 6 százaléka – közül 84 százalék felülmúlta az elemzői várakozásokat.

Ahogy belépünk a gyorsjelentési szezon sűrűjébe, a fókusz visszatér az alapokra, és egy inkább egyedi részvények által vezérelt környezet kezd kialakulni

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Scott Rubner, a Citadel Securities részvénystratégiáért felelős vezetője New Yorkban. „Ez az újrarendeződés kedvezőbb belépési pontot teremt a részvénypiacon, különösen a nagy kapitalizációjú, minőségi növekedési papírok esetében.”

A TSMC gyorsjelentése irányadó lesz a csipszektor befektetői számára

A tajvani Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), az MI-szektor egyik kulcsszereplője, várhatóan csütörtökön teszi közzé negyedéves eredményeit, ahol az előrejelzések szerint a nettó profit 50 százalékkal ugorhat meg a fejlett csipek iránti erős kereslet miatt.

Az olajpiacon a Brent nyersolaj ára 0,3 százalékkal, hordónként 95,23 dollárra emelkedett, miután egy, Teheránhoz közel álló forrás a Reutersnek azt mondta, hogy Irán fontolóra veheti, hogy az Ománi-szoros felőli oldalon szabad áthaladást biztosít a hajóknak támadások kockázata nélkül az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások részeként.

Emellett egy ausztráliai finomítótűz is növelte a kínálati aggodalmakat.

Az amerikai dollárindex – amely a zöldhasú erejét méri hat devizával szemben – 98,02-n stagnált, a geopolitikai feszültségek enyhültek, és a piacok előrébb hozták a Federal Reserve monetáris lazítására vonatkozó várakozásokat.

Szerdán Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy leváltja Jerome Powellt a Fed Kormányzótanácsában betöltött külön pozíciójából, ha Powell nem mond le erről a tisztségéről is, amikor május 15-én lejár az elnöki mandátuma. Ez tovább élezte az amúgy is bonyolult konfliktust, és ismét aggodalmakat keltett a jegybank függetlenségével kapcsolatban.