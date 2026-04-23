Az amerikai részvénypiac köszöni szépen, jól van - Európában viszont méretes eséssel indulhat a nap

Rekordmagasságokból csúszott vissza az ázsiai részvénypiac csütörtökön, az olajárak tovább emelkedtek a Perzsa-öbölben kialakult újabb szállítási problémák miatt. Ez rávilágít a kockázatvállalási hangulat törékenységére - az Egyesült Államok és Irán között továbbra sem született békemegállapodás.

A medve és a bika a frankfurti tőzsde épülete előtt - eséssel nyithat az európai részvénypiac / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az európai részvénypiacok gyenge nyitásra készülnek, a pán-európai határidős index 1,1 százalékos mínuszban állt.

A Wall Street határidős indexei is estek Ázsiában - 0,5 százalékkal.

Az előző éjszaka az S&P 500 1 százalékkal,

a Nasdaq pedig 1,6 százalékkal emelkedett, új zárócsúcsokat elérve.

A jó teljesítményt az erős gyorsjelentési szezonindítás támogatta, ami enyhítette az amerikai fogyasztók állapotával kapcsolatos aggodalmakat az iráni háború miatt emelkedő energiaárak ellenére.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe korábban követte a Wall Street emelkedését, és történelmi csúcsra, 831,56 pontra kapaszkodott fel, ám ezt követően eladási hullám indult.

Legutóbb 0,5 százalékos csökkenést mutatott.

A japán Nikkei két napon keresztül új csúcsokat döntött meg, majd csütörtökön 0,9 százalékkal visszaesett.

Tajvan és Dél-Korea piacai szintén új csúcsokat értek el, mielőtt lefordultak.

A kínai blue chipek (CSI300) 0,8 százalékkal estek, míg a hongkongi Hang Seng index 1,1 százalékos mínuszba került.

A részvénypiac is megszenvedi az emelkedő olajárakat

A visszaesésért részben az emelkedő olajárak voltak felelősök:

a Brent típusú kőolaj határidős jegyzése csütörtökön további 1,4 százalékkal, hordónként 103,3 dollárra nőtt, miután

az előző nap 3,5 százalékos ugrással ismét 100 dollár fölé került.

Irán szerdán két, a Hormuzi-szoroson keresztül távozni próbáló konténerszállító hajót foglalt le, tovább szigorítva ellenőrzését a kulcsfontosságú vízi útvonal felett. A befektetők azt figyelik, hogy fennmarad-e a törékeny közel-keleti tűzszünet.

A piacok most rendkívül idegesek. Továbbra is egy se háború - se béke helyzetben vagyunk, és ez azt jelenti, hogy már egy meg nem erősített eszkalációs hír is megugraszthatja az olajat és lefelé húzhatja a kockázatos eszközöket

– kommentálta a helyzetet Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája. „Az olaj drágulása – még egyértelmű kiváltó ok nélkül is – azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is rendkívül érzékenyek a geopolitikai kockázatokra” - tette hozzá.