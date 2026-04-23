Az amerikai részvénypiac köszöni szépen, jól van - Európában viszont méretes eséssel indulhat a nap
Rekordmagasságokból csúszott vissza az ázsiai részvénypiac csütörtökön, az olajárak tovább emelkedtek a Perzsa-öbölben kialakult újabb szállítási problémák miatt. Ez rávilágít a kockázatvállalási hangulat törékenységére - az Egyesült Államok és Irán között továbbra sem született békemegállapodás.
- Az európai részvénypiacok gyenge nyitásra készülnek, a pán-európai határidős index 1,1 százalékos mínuszban állt.
- A Wall Street határidős indexei is estek Ázsiában - 0,5 százalékkal.
- Az előző éjszaka az S&P 500 1 százalékkal,
- a Nasdaq pedig 1,6 százalékkal emelkedett, új zárócsúcsokat elérve.
A jó teljesítményt az erős gyorsjelentési szezonindítás támogatta, ami enyhítette az amerikai fogyasztók állapotával kapcsolatos aggodalmakat az iráni háború miatt emelkedő energiaárak ellenére.
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe korábban követte a Wall Street emelkedését, és történelmi csúcsra, 831,56 pontra kapaszkodott fel, ám ezt követően eladási hullám indult.
- Legutóbb 0,5 százalékos csökkenést mutatott.
- A japán Nikkei két napon keresztül új csúcsokat döntött meg, majd csütörtökön 0,9 százalékkal visszaesett.
- Tajvan és Dél-Korea piacai szintén új csúcsokat értek el, mielőtt lefordultak.
- A kínai blue chipek (CSI300) 0,8 százalékkal estek, míg a hongkongi Hang Seng index 1,1 százalékos mínuszba került.
A részvénypiac is megszenvedi az emelkedő olajárakat
A visszaesésért részben az emelkedő olajárak voltak felelősök:
- a Brent típusú kőolaj határidős jegyzése csütörtökön további 1,4 százalékkal, hordónként 103,3 dollárra nőtt, miután
- az előző nap 3,5 százalékos ugrással ismét 100 dollár fölé került.
Irán szerdán két, a Hormuzi-szoroson keresztül távozni próbáló konténerszállító hajót foglalt le, tovább szigorítva ellenőrzését a kulcsfontosságú vízi útvonal felett. A befektetők azt figyelik, hogy fennmarad-e a törékeny közel-keleti tűzszünet.
A piacok most rendkívül idegesek. Továbbra is egy se háború - se béke helyzetben vagyunk, és ez azt jelenti, hogy már egy meg nem erősített eszkalációs hír is megugraszthatja az olajat és lefelé húzhatja a kockázatos eszközöket
– kommentálta a helyzetet Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája. „Az olaj drágulása – még egyértelmű kiváltó ok nélkül is – azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is rendkívül érzékenyek a geopolitikai kockázatokra” - tette hozzá.
Gyorsjelentési nagyhét a Wall Streeten
A Wall Streeten
- a GE Vernova részvényei 13,75 százalékkal ugrottak meg, miután az energiatechnológiai vállalat az AI-boom hatására megemelte éves bevételi előrejelzését.
- A Boeing több mint 5 százalékkal erősödött a vártnál kisebb negyedéves veszteség után.
- A Tesla az első negyedévben meglepő módon pozitív szabad cash flow-t jelentett, ám az AI-ra és robotikára tervezett jelentősen növekvő kiadásokkal kapcsolatos előrejelzése szkepticizmust váltott ki: a részvény árfolyama a zárás után 2 százalékkal csökkent.
Az amerikai államkötvény-hozamok az olajárakkal együtt emelkedtek.
- A kétéves hozam 2 bázisponttal 3,8106 százalékra nőtt,
- a tízéves hozam 3 bázisponttal 4,3214 százalékra emelkedett.
A devizapiac viszonylag nyugodt maradt:
- a dollár megtartotta az előző napi kisebb erősödését.
- Az euró 1,17 dolláron állt, kissé a 10 napos mélypont (1,1691) fölött, miután előző nap 0,3 százalékot gyengült.
- A kockázatérzékeny ausztrál dollár 0,2 százalékkal 0,7147 dollárra csökkent.
A piacok eddig figyelemre méltóan jól kezelték a kockázatokat – és ez akár folytatódhat is. Ugyanakkor a kockázatok listája egyre nő, miközben a megoldások továbbra sem körvonalazódnak
– mondta Laura Cooper, a Nuveen globális befektetési stratégája. „Ez az ellentmondás nem tarthat örökké… Egy ponton az eddig figyelmen kívül hagyott tényezők súlya válhat meghatározóvá” - tette hozzá.