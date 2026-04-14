A részvénypiac már árazza az iráni háború rendezését, a reménnyel kereskednek, nem a megoldással
Emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miközben az olajárak és a menedékeszköznek számító dollár gyengült kedden. A befektetők a közel-keleti háború rendezésére számítanak, még annak ellenére is, hogy az Egyesült Államok a hétvégi béketárgyalások összeomlását követően blokád alá vonta Irán kikötőit.
Források a Reutersnek elmondták, hogy Washington és Teherán nyitva hagyta az ajtót a párbeszéd előtt, és egy amerikai tisztviselő szerint előrelépés történt a megállapodás felé vezető úton. Donald Trump amerikai elnök azt is kijelentette, hogy Irán megállapodást szeretne kötni, ugyanakkor
Washington nem fog olyan egyezséget elfogadni, amely lehetővé teszi Teherán számára nukleáris fegyver birtoklását.
Reménnyel kereskedik a részvénypiac, nem megoldással
A befektetők rákapcsolódtak a feszültség enyhülésének reményére, ami javította az általános piaci hangulatot:
- az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe közel 2 százalékkal emelkedett,
- a japán Nikkei több mint 2 százalékos pluszban zárt.
- A Nasdaq határidős jegyzései 0,2 százalékkal nőttek,
- az S&P 500 határidős indexe stabil maradt a Wall Street előző esti emelkedése után,
- az Euro Stoxx 50 határidős index 0,41 százalékkal,
- a DAX határidős index pedig 0,6 százalékkal erősödött.
A piacok a reményekkel kereskednek, nem a megoldással. A hétvégi sikertelen tárgyalások nem hoztak megállapodást, de nem is zárták el a diplomácia útját, és ez egyelőre elég ahhoz, hogy a részvények tovább emelkedjenek
– mondta Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája.
„A probléma az, hogy a piacok gyorsabban árazhatják a deeszkaláció esélyét, mint annak bizonyítékát, ezért továbbra is ingadozó, hírek által vezérelt kereskedésre számítok, nem pedig tiszta kockázatvállalási trendre” – tette hozzá.
Az amerikai hadsereg megkezdte Irán kikötőinek blokádját, ami felháborította Teheránt, és növelte a kulcsfontosságú tengeri útvonal körüli bizonytalanságot, bár a hajózási adatok szerint egy amerikai szankciók alatt álló kínai tanker kedden áthaladt a Hormuzi-szoroson. Trump kijelentette, hogy Washington blokkolni fogja az iráni hajókat és azokat a hajókat is, amelyek díjakat fizetnek Teheránnak, továbbá közölte, hogy minden iráni „gyors támadó” hajót megsemmisítenek, ha a blokád közelébe merészkedik.
Az Egyesült Államok ténylegesen kijátszotta ezt az ütőkártyát. Számomra ez azért fontos, mert visszahelyezték a felelősséget Iránra a szoros megnyitásáért anélkül, hogy szárazföldi csapatokat kellene bevetni
– mondta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője. Ez most visszakényszerítette az irániakat a tervezőasztalhoz.
Csökkent az olajár, tovább lassul a kínai gazdaság
Az olajárak csökkentek, mivel a háború lezárását célzó további tárgyalásokkal kapcsolatos várakozások ellensúlyozták az ellátási zavarok miatti aggodalmakat:
- a Brent nyersolaj határidős ára 1,5 százalékkal, hordónként 97,90 dollárra esett,
- az amerikai WTI 2,3 százalékkal, 96,78 dollárra csökkent.
Kínában a keddi adatok azt mutatták, hogy az ország exportmotorja márciusban lassult, mivel a mesterséges intelligencia által hajtott jövőt kereső vásárlók szembesültek a háború kemény realitásával.
Ennek ellenére
- a CSI 300 blue chip index 0,7 százalékkal emelkedett, követve a régiós ralit,
- a hongkongi Hang Seng index 0,4 százalékkal nőtt.
Gyengülőben a dollár, inflációs nyomástól tartanak a jegybankok
A dollár kedden másfél hónapos mélypontra, 98,298-ra esett az USA főbb kereskedelmi partnereinek devizáiból képzett, a kereskedelmi forgalommal súlyozott kosárral szemben – a javuló kockázati hangulat csökkentette a világ tartalékvalutája iránti keresletet.
- Az euró 0,1 százalékkal, 1,1769 dollárra erősödött,
- a font több mint hathetes csúcsra, 1,3521 dollárra emelkedett.
Az Egyesült Államok és Irán elindult a megállapodás felé vezető úton
– mondta Joseph Capurso, a Commonwealth Bank of Australia stratégája.
Ugyanakkor „a piacok továbbra is romló globális gazdasági kilátásokkal néznek szembe, és nagy a kockázata annak, hogy a részvény- és hitelpiacok ismét esnek, ami valószínűleg erősítené a dollárt szinte minden devizával szemben”.
Az amerikai államkötvényhozamok alig változtak:
- a kétéves hozam 3,7678 százalékon,
- a benchmark tízéves hozam 4,2775 százalékon állt.
Az energiaárak meredek emelkedése okozta inflációs nyomás arra késztette a befektetőket, hogy felkészüljenek a lehetőségre:
több nagy jegybank ismét a kamatemelés felé fordul, ami éles fordulat a háború előtti kamatcsökkentési vagy hosszabb szünetre vonatkozó várakozásokhoz képest.
Az arany ára az azonnali piacon 0,7 százalékkal, unciánként 4770,31 dollárra emelkedett.