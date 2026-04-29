Kérdőjelek sorozata a részvénypiacon, kevés ilyen nap lesz, mint a mai

Nagyon óvatos üzemmódban van a részvénypiac: iráni konfliktus, olajárak, mesterségesintelligencia- (MI) titánok gyorsjelentései, Fed-ülés. Túl sok a bizonytalansági tényező.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,2 százalékkal csökkent, ezzel második napja távolodik a hétfőn elért rekordcsúcstól, elsősorban a tajvani csipgyártók esése miatt.

A japán piacok ünnepnap miatt zárva tartottak.

Az S&P 500 e-mini határidős jegyzése 0,1 százalékkal emelkedett,

a Brent olaj ára 0,4 százalékkal, 111,71 dollárra nőtt hordónként, miután az iráni konfliktus lezárását célzó erőfeszítések megtorpantak.

Trump elhúzódó iráni háborúra számít

A piacok továbbra is óvatosak maradtak, mivel a béketárgyalások elakadtak: Irán a Hormuzi-szoros amerikai tengeri blokádjának feloldását követeli, és a közvetítők a következő napokban módosított iráni javaslatra számítanak

– írták a Westpac elemzői.

Egy amerikai tisztviselő szerint Donald Trump elégedetlen Teherán legutóbbi javaslatával, mivel azt szeretné, ha a nukleáris kérdéseket már a tárgyalások elején rendeznék. A The Wall Street Journal (WSJ) keddi értesülései szerint Trump utasította tanácsadóit, hogy készüljenek fel egy elhúzódó iráni blokádra.

A tech titánok gyorsjelentéseit várja a részvénypiac

Kedden a Wall Streeten esés volt:

az S&P 500 index 0,5 százalékkal,

a Nasdaq Composite 0,9 százalékkal csökkent, miközben a befektetők az iráni patthelyzet hatásait értékelték.

A technológiai részvényeket az is nyomás alá helyezte, hogy a WSJ szerint az MI-szektor egyik kulcsszereplője, az OpenAI nem érte el belső céljait a heti felhasználók és bevételek terén, ami kérdéseket vet fel az adatközpontokra fordított hatalmas kiadások fenntarthatóságával kapcsolatban. A hír negatívan hatott az Oracle és a CoreWeave részvényeire is.

A Microsoft, az Alphabet, az Amazon és a Meta szerdán esedékes gyorsjelentései tovább tesztelhetik az MI által hajtott tőzsdei ralit.

Az amerikai vállalatok eddig ellenállónak bizonyultak az iráni konfliktussal szemben: az S&P 500 cégeinek valamivel több, mint egyharmada már közzétette eredményeit, és 81 százalékuk felülmúlta a várakozásokat.