Hatalmas ralival fogadta a részvénypiac az iráni-amerikai tűzszünetet, de korai lehet még az öröm

Az olajárak zuhantak, a részvénypiac emelkedett, a dollár pedig gyengült szerdán, miután egy kéthetes közel-keleti tűzszünet „megkönnyebbülési ralit” indított el, amit az a remény táplált, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül újraindulhat az olaj- és gázszállítás.

A hír lezárta a hetek óta tartó piaci volatilitást és geopolitikai felfordulást, amelyet az Irán ellen indított izraeli–amerikai háború váltott ki. Teherán válaszul gyakorlatilag megfojtotta azt a stratégiai vízi útvonalat, amely normál esetben a világ olaj- és gázszállításának mintegy 20 százalékát bonyolítja le.

Donald Trump amerikai elnök kedden megállapodott Iránnal a tűzszünetről, kevesebb mint két órával azelőtt, hogy lejárt volna a Teheránnak adott ultimátuma: nyissa meg újra a szorost, különben pusztító támadások érik a polgári infrastruktúráját.

Drámaian reagált a piac

A piaci reakció gyors és drámai volt:

az amerikai nyersolaj határidős ára mintegy 15 százalékkal 96,31 dollárra esett hordónként,

az Európában irányadó Brent jegyzése is 13 százalékkal 95,36 dollárra csökkent hordónként.

Az S&P 500 határidős indexe több mint 2 százalékkal ugrott meg,

az európai határidős piacok pedig több mint 5 százalékos emelkedést mutattak.

Az amerikai dollár gyengült, miután a turbulencia idején menedékdevizának számított.

Ázsiában a japán Nikkei mintegy 5 százalékkal emelkedett,

a dél-koreai KOSPI 6 százalékkal nőtt, rövid időre fel is függesztették a kereskedést.

Így az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 4 százalékkal került feljebb.

Tartós békére lenne szükség a kockázatvállalási kedv visszatéréséhez

A közvetlen megkönnyebbülésen túl a befektetők – mielőtt nagyobb kockázatot vállalnának – arra figyelnek, hogy a tűzszünet vezet-e szélesebb körű rendezéshez.

Ez azt jelentené, hogy a befektetők újra hajlandók nagyobb kockázatot vállalni? Nem. Ehhez valódi, tartós békére lenne szükség

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Martin Whetton, a Westpac pénzügyi piaci stratégiáért felelős vezetője.

A hathetes konfliktus

az egekbe lökte az olajárakat,

újraélesztette az inflációs félelmeket és

felborította a globális kamatkilátásokat,

arra kényszerítette a kormányokat és vállalatokat, hogy védekezzenek az esetleges energiapiaci sokk ellen.

Trump közösségi médiás bejelentése éles fordulat volt a néhány órával korábbi kijelentéséhez képest, amikor azt a rendkívüli figyelmeztetést tette, hogy „egy egész civilizáció hal meg ma éjjel”, ha követelései nem teljesülnek.