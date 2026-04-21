BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
Részvénypiac: a befektetők egyelőre bíznak az iráni rendezésben, de nagyon törékeny a helyzet, Vance még Washingtonban, s az se biztos, hogy elmegy a tárgyalásra

Az amerikai alelnök még Washingtonban tartózkodik, így kérdéses, ott lesz-e az iszlámábádi béketárgyaláson. Ma tartják Kevin Warsh, a Trump által a Fed élére jelölt közgazdász szenátusi meghallgatását; a részvénypiac számára is fontos részletek derülhetnek ki az amerikai monetáris politika jövőbeni irányvonaláról.
D. GY.
2026.04.21, 07:07
Frissítve: 2026.04.21, 08:28

Emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben; a piacokat megnyugtatta a hír: Irán fontolgatja, hogy részt vesz az Egyesült Államokkal folytatandó béketárgyalásokon Pakisztánban. A Wall Streeten az MI-részvényekre terelődött a fókusz a várakozások parádés gyorsjelentésekre számítanak.

JD Vance amerikai alelnök pakisztáni vezetőkkel – a részvénypiac még bízik az iráni háború tárgyalásos rendezésében / Fotó: AFP

A befektetők emellett Kevin Warsh szenátusi meghallgatására is figyeltek, akit Donald Trump jelölt a Federal Reserve élére. Trump többször bírálta a jegybankot amiatt, hogy szerinte nem csökkentette elég hamar és elég agresszívan a kamatokat.

Óvatos optimizmus uralja a részvénypiacokat

  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,9 százalékot emelkedett, 
  • a dél-koreai Kospi 2,1 százalékkal új rekordmagasságra jutott, először az iráni háború kezdete óta. 
  • Az S&P 500 határidős jegyzései 0,1 százalékkal nőttek, 
  • a Brent típusú olaj ára 0,4 százalékkal, hordónként 95,09 dollárra csökkent. 
  • A japán Nikkei 225 index 1,2 százalékkal emelkedett, 
  • az ausztrál részvények viszont az általános trenddel ellentétesen 0,3 százalékkal estek.

Van remény az iráni háború rendezésére, de nagyon feszült a helyzet

Az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünet megingott, miután Washington bejelentette egy iráni teherszállító hajó lefoglalását, amire Teherán megtorlással fenyegetett. Irán a hétvégén közölte, hogy kihagyja a tárgyalások második fordulóját, ugyanakkor egy magas rangú tisztviselő később azt mondta, hogy az ország mégis küldhet delegációt az Iszlámábádban várható egyeztetésekre. 

A bizonytalanságot növelte, hogy JD Vance alelnök hétfőn még az Egyesült Államokban tartózkodott, cáfolva azokat a híreket, melyek szerint már úton lenne Pakisztánba a tárgyalásokra.

A feszültségek újbóli erősödése az olajárak emelkedését váltotta ki az éjszaka folyamán, mivel a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom nagyrészt megbénult. A Westpac elemzői szerint bár az iszlámábádi tárgyalások továbbra is valószínűek, Washington és Teherán retorikája továbbra is feszült. 

  • Az S&P 500 hétfőn 0,2 százalékkal csökkent a tűzszünet tartósságával kapcsolatos aggodalmak miatt, 
  • a Nasdaq több mint három évtizede a leghosszabb, 13 napos nyerő szériáját szakította meg.

A Fed jövője a tét

Warsh szenátusi meghallgatása kedden, magyar idő szerint délután 4-kor kezdődik, és várhatóan kiemelt téma lesz a függetlensége a Trump-kormányzattól.

Előkészített beszéde szerint elkötelezett amellett, hogy a monetáris politika szigorúan független maradjon. A közgazdászok szerint a jegybanki eszközvásárlási programhoz való hozzáállása is kulcsfontosságú lesz. Korábban Warsh élesen bírálta a Fed szerinte túlméretezett mérlegét, mondván, az torzítja az eszközárakat. (Az amerikai jegybanknál felhalmozott értékpapír-állományra utalva.) Közölte, hogy alacsonyabb összegű mérleget tartana kívánatosnak, a kérdés az, hogy mennyire alacsonyat. 

A devizapiac is kivár

  • A dollárindex lényegében változatlan maradt 98,08-on. 
  • Az euró 1,1782 dolláron, a font 1,35225 dolláron állt, mindkettő enyhén gyengült. 
  • Az ausztrál dollár – amely a globális kockázatvállalási hajlandóság egyik fontos indikátora – 0,1 százalékkal 0,7171 dollárra esett. Az amerikai 10 éves államkötvény hozama 0,8 bázisponttal 4,256 százalékra emelkedett.

A dollár leértékelődésére vonatkozó várakozások nem erősödtek. 

  • Az arany 0,1 százalékkal 4824,83 dollárra emelkedett, miközben egy hónapja oldalazó mozgást mutat. 
  • A kriptodevizák továbbra is szűk sávban mozognak február eleje óta: 
  • a bitcoin 0,3 százalékkal 76 072,61 dollárra csökkent, 
  • az ether pedig 0,8 százalékkal 2320,92 dollárra esett.
