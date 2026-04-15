Részvénypiac: megy a diplomáciai húzd meg, ereszd meg, most éppen az optimizmus az úr az iráni háborúval kapcsolatban
Követte szerdán az ázsiai részvénypiac a Wall Street emelkedését, mivel az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások újraindulásának reménye lefelé nyomta az olajárakat, a dollár is stabilizálódott hét egymást követő napi gyengülés után.
Donald Trump elnök közölte, hogy a következő két napban Pakisztánban újraindulhatnak a tárgyalások Iránnal, miután a hétvégi egyeztetések összeomlása miatt Washington blokád alá vonta az iráni kikötőket. Pakisztáni és iráni tisztviselők szintén jelezték, hogy a tárgyalások folytatódhatnak.
Ismét 100 dollár alatt az olajár
A diplomáciai folyamat folytatódására utaló jelek megnyugtatták a piacokat, és a referencia olajárakat határozottan 100 dollár alá nyomták hordónként.
A Brent nyersolaj határidős ára 0,7 százalékkal 94,13 dollárra csökkent hordónként, miután az éjszaka folyamán közel 5 százalékot zuhant.
A részvénypiaci befektetők pozitívan reagáltak:
- az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 1,5 százalékkal hathetes csúcsra emelkedett.
- A japán Nikkei index szintén 1,2 százalékkal, 58 561 pontra nőtt, megközelítve a február végi 59 332,43 pontos rekordot.
- A kínai blue-chip részvények 0,5 százalékkal erősödtek, míg a hongkongi Hang Seng index 1,2 százalékkal emelkedett.
A kockázatos eszközök látványos ármozgása azt sugallja, hogy a piacok hajlandók átlépni a közel-keleti konfliktus azonnali hatásain
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG elemzője.
„Egyre erősebb a várakozás, hogy a patthelyzet hamarosan megoldódik, lehetővé téve az amerikai kormányzat számára, hogy győzelmet hirdessen, majd a félidős választások előtt gazdaságélénkítésbe kezdjen” - tette hozzá.
Újra optimista a részvénypiac
- Az éjszaka folyamán a Wall Streeten a Nasdaq 2 százalékkal emelkedett, ezzel sorozatban a tizedik nyereséges napját zárta,
- az S&P 500 közel került történelmi zárócsúcsához.
Az amerikai termelői inflációs adatok is kedvező képet mutattak: márciusban az árak a vártnál kisebb mértékben emelkedtek, ami enyhítette a háború által hajtott inflációval kapcsolatos aggodalmakat.
Az a befektetői optimizmus, hogy az iráni háború hamarosan lecsenghet, az amerikai államkötvényeket is támogatta, amelyek az utóbbi időben jelentős nyomás alá kerültek az inflációs félelmek miatt.
- A kétéves amerikai államkötvény hozama 1 bázisponttal, 3,704 százalékra csökkent szerdán, miután az előző éjjel 3 bázisponttal esett.
- A tízéves hozam szintén 1 bázisponttal, 4,2439 százalékra mérséklődött, az éjszakai 4 bázispontos csökkenést követően.
- A biztonságos menedéknek számító amerikai dollár stabilizálódott, miután az előző éjjel sorozatban hetedik alkalommal gyengült.
- Az euró 1,1791 dolláron állt, miután korábban hathetes csúcsot ért el 1,1811 dolláron.
- Az arany ára 0,1 százalékkal, unciánként 4 846 dollárra emelkedett.
Mivel a Hormuzi-szoroson keresztül az olajszállítás továbbra is akadozik, a Nemzetközi Valutaalap kedden rontotta növekedési kilátásait, és figyelmeztetett, hogy a globális gazdaság a recesszió szélére sodródhat, ha a konfliktus súlyosbodik.