Szakad a részvénypiac, dráma a kötvénypiacokon, négyéves csúcson az olajár - semmi jóra ne számítsunk ma a tőzsdéken

Esett a részvénypiac a csütörtöki ázsiai kereskedelemben, miután az olajárak 4 éves csúcsra ugrottak annak a kockázatnak a hatására, hogy az Egyesült Államok ismét csapást mérhet Iránra. A technológiai óriások többnyire pozitív gyorsjelentései csak ideig-óráig nyugtatták meg a befektetőket, az Apple ma várható gyorsjelentése is csak korlátozott hatással lehet a piacra.

Pesszimista a részvénypiac - túl sok a rossz hír, túl nagy a bizonytalanság / Fotó: Issei Kato

Az európai részvények gyengébb nyitásra készülnek: a páneurópai határidős index 0,8 százalékkal esett. A befektetők attól tartanak, hogy az Európai Központi Bank és az angol jegybank még magasabb kamatokat jelezhet, miután a Federal Reserve változatlanul hagyta a kamatszintet. Ugyanakkor három Fed-döntéshozó a lazítási irányultság feladására szavazott – ez a legmegosztottabb döntés 1992 óta.

Powell marad - vészesen drágul az olaj

A leköszönő elnök, Jerome Powell megerősítette, hogy egyelőre kormányzóként marad, hogy védje az intézmény függetlenségét, miközben utódja, Kevin Warsh – akit az alacsony kamatokat támogató Donald Trump amerikai elnök jelölt – új pozíciója elfoglalására készül.

Az olajárak legutóbbi megugrása aggodalomra ad okot:

a Brent határidős ára csütörtökön több mint 6 százalékkal, hordónként 125 dollárra emelkedett,

miután hírek érkeztek arról, hogy az Egyesült Államok további katonai lépéseket fontolgat Irán ellen.

Ennek hatására az

MSCI ázsiai–csendes-óceáni (Japánt nem tartalmazó) részvényindexe 1 százalékkal csökkent, bár havi szinten még így is 15 százalékos emelkedés felé tart.

A japán Nikkei 1,4 százalékot esett, de áprilisban összességében 16 százalékkal erősödött.

A dél-koreai KOSPI új történelmi csúcsot ért el, mielőtt 0,8 százalékos mínuszba fordult.

A kínai blue chipek stagnáltak,

a hongkongi Hang Seng index 1,2 százalékkal esett.

Az iráni konfliktus jövőbeli alakulása rendkívül bizonytalan… minden kimenetel lehetséges: eszkaláció, patthelyzet vagy béke – teljesen eltérő következményekkel

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Luke Yeaman, a Commonwealth Bank of Australia vezető közgazdásza.