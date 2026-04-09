Szerb-magyar gázvezeték: bebizonyosodott, amitől mindenki félt – a legrosszabbra készülhettek a Török Áramlatnál

Robbanóanyaggal teli hátizsákokat találtak a szerb hatóságok a Török Áramlat közelében vasárnap, amelyek alapján felmerült egy előkészített szabotázsakció, egy esetleges támadás gyanúja. A Magyar Nemzetnek a Szabadkai Felső Ügyészség vizsgálata megerősítette: a megtalált eszközök alkalmasak lehettek robbanószerkezet előállítására.
2026.04.09, 14:13
Frissítve: 2026.04.09, 16:18

A Magyar Nemzet által küldött megkeresésre adott hivatalos dokumentum szerint megalapozott a gyanú, hogy a megtalált eszközökből „szakértő személy robbanószerkezetet készíthetett volna”, és az ügyben egy lehetséges támadás előkészítése, valamint szabotázs és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmény gyanúja merült fel. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, ki helyezhette el az eszközöket.

A kőolajvezetéknél talált robbanóeszközökről nyilatkoztak / Fotó: AFP

Robbanószerkezeteket találtak a Török Áramlatnál

A Magyar Nemzetnek megküldött ügyészségi válasz arra is kitér, hogy a robbanóanyagokat tartalmazó hátizsákokat a szerb katonaság jelzése alapján találták meg a vajdasági Ilonafalu és Oromhegyes közötti területen, még április 5-én, az ügyészség utasítására végrehajtott terepkutatás során. A helyszínen Mladenka Manojlovic ügyész 

személyesen végzett vizsgálatot. 

A dokumentum hangsúlyozza: bár a megtalált eszközök jellege alapján felmerül a robbanószerkezet előállításának lehetősége és egy lehetséges támadás előkészítésének gyanúja, az elkövető kiléte egyelőre ismeretlen, és a lefoglalt tárgyak sem szolgáltak olyan konkrét adattal, ami egyértelműen meghatározná a nyomozás további irányát. Az ügyészség ezért előzetes eljárás keretében folytatja a vizsgálatot, és további bizonyítékok gyűjtésén dolgozik a feltételezett elkövető azonosítása érdekében.

Vucic gyors reakciója segített elkerülni a katasztrófát

A szerb hatóságok gyors fellépésének köszönhetően sikerült meghiúsítani a támadást. A szerb elnök korábban arról tájékoztatta a magyar miniszterelnököt, hogy „ha itt megszakadt volna a gázvezeték, Magyarországnak nem lenne gázellátása”. Aleksandar Vucic kijelentette, hogy egy ilyen tűz kialakulása esetén gyakorlatilag lehetetlen lett volna megakadályozni a súlyos következményeket.

Egyes nyugati médiumok azt sugallták, hogy a történet összefüggésben állhat a közelgő magyarországi választásokkal, és akár Szerbia is beavatkozhat a folyamatokba. Ezt a szerb elnök határozottan visszautasította. Kijelentette, hogy a szerb hadsereg soha nem avatkozott be sem hazai, sem külföldi választásokba, és az ilyen állításokat alaptalannak nevezte.

Az ügyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt, aki hangsúlyozta: „Valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket Szerbia területén.” Hozzátette: „Az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként.”

Szijjártó Péter arra is figyelmeztetett, hogy az elmúlt időszakban több lépés is veszélyeztette Magyarország energiaellátását, és kiemelte: „Nem engedjük, hogy a magyar emberekkel a mostani rezsiárak háromszorosát fizettessék meg.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
