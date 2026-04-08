Ez nagyon fáj a románoknak: a magyarokkal szemben egytizedével esett az életszínvonaluk

Fájdalmasan beleharaptak a megszorítások a romániai életszínvonalba, és még ennek a tetejébe érkezett az iráni háború miatti energiaválság. A román kiskereskedelem zuhan, miközben Európa legmagasabb inflációja nemhogy mérséklődne, hanem várhatóan még feljebb pörög, a két számjegyű tartományba.

A román gazdaságról címszavakban: magas infláció, csökkenő fogyasztás, romló gazdasági kilátások / Fotó: Shutterstock

A magyar kiskereskedelmi forgalom eközben nő, és ha ezt tekintjük életszínvonal-mérőnek, a Romániában élőknek hozzánk képest egytizedével esett az életszínvonaluk egy év leforgása alatt.

Ez nagyon kirívó romlás román szempontból: annak a büntetése, hogy sokkal többet költöttek, mint amennyit megtermeltek, adósságból „kiérdemelve” a sokak által hangoztatott, mára kidobott régiós bezzegország státuszt.

Hónapok óta rosszak a román adatok

A román gazdasági adatok hónapok óta egyre romló életszínvonalat jeleznek. A kiskereskedelmi fogyasztás már hét hónapja csökken, és a visszaesés sebessége lassacskán a Covid–19-járvány óta nem látott mélységekbe süllyed.

Az adatok éves összevetésben 6,2 százalékos csökkenést jeleznek. Az élelmiszerek, italok, valamint dohánytermékek értékesítése jelentősen, 0,8 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékeké pedig 7,9 százalékkal esett vissza.

A legfrissebb román inflációs adatok sem adnak okot a reménykedésre. Az inflációs ráta némileg mérséklődött, ám az olajválság hatásai még nem gyűrűztek be a boltok polcaira. Februári adatok szerint az ország inflációs rátája éves összevetésben 9,3 százalékra mérséklődött az előző havi 9,6 százalékról, de a román jegybank előrejelzése szerint 2026 márciusa és júniusa között a vártnál magasabb szintre emelkedik a pénzromlás üteme.

A romló adatok hátterében nem csupán világgazdasági tényezők állnak, a 2025-ös romániai választást követően Nicosur Dan kormánya számos megszorítóintézkedést vezetett be, hogy csökkentse a költségvetési hiányt. A cél elérése érdekében végrehajtott legfontosabb gazdasági reformok:

az áramárplafon megszüntetése,

az általános forgalmi adó, valamint a jövedéki adó megemelése.

A magyar gazdaság a vártnál jobban teljesít

Miközben Romániában csökken a fogyasztás és növekszik az infláció, Magyarország felívelő pályán van. A kiskereskedelmi forgalom éves összevetésben 3,8 százalékkal bővült. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közlése szerint a pozitív trend a béremelő, adó- és árcsökkentő kormányzati intézkedéseknek, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj folyósításának köszönhető.