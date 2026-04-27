BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
Románia
uniós támogatás

Romániának nagyon kell az uniós tízmilliárd euró: kemény feltételei vannak Brüsszelnek – szinte lehetetlen küldetés?

Kilenc törvény elfogadását sürgeti Románia miniszterelnöke, hogy az ország lehívhassa a PNRR-program keretében rendelkezésére álló 10 milliárd eurót. A források megszerzése több tucat reformfeltétel teljesítéséhez kötött, miközben a román kormány parlamenti többsége megingott.
VG
2026.04.27, 19:23
Frissítve: 2026.04.27, 19:39

Ilie Bolojan román kormányfő hétfő reggel a Facebookon közzétett bejegyzésében arra kérte a parlamentet, hogy sürgősen fogadjon el kilenc kulcsfontosságú törvényt. Ezek elfogadása elengedhetetlen ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az európai uniós újjáépítési programból (PNRR) még elérhető forrásokhoz – írta a Krónika.

A román kormányfő szerint Romániának több tucat úgynevezett mérföldkövet kell teljesítenie a nyárig / Fotó: Esfera

Ilie Bolojan hangsúlyozta: a kérdés túlmutat a napi politikai vitákon, és a román politikai elit felelősségvállalásának próbája. Mint írta, az európai forrásokhoz való hozzáférés létfontosságú Románia fejlődése szempontjából.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a PNRR-programból augusztusig lehívható 10 milliárd euró a teljes állami beruházások mintegy egyharmadát teszi ki. A pénzből többek között autópályák – például a moldvai autópálya – építését, iskolák és kórházak fejlesztését, vasútvillamosítást, valamint középületek felújítását finanszíroznák. Ezek a beruházások érdemben alakíthatják át a települések arculatát és hozzájárulhatnak a régiók fejlődéséhez.

A források lehívása azonban szigorú feltételekhez kötött. Bolojan szerint Romániának több tucat úgynevezett mérföldkövet kell teljesítenie a nyárig, amelyek mindegyike pénzügyi következményekkel jár: a támogatás csak akkor érkezik meg, ha a vállalt reformok megvalósulnak, ellenkező esetben az ország elesik a forrásoktól.

 

Az Európai Projektek Minisztériuma kilenc kulcsfontosságú mérföldkövet azonosított, amelyek teljesítésétől több mint milliárd euró sorsa függ. Ezek nélkül a már megkezdett beruházások befejezése is veszélybe kerülhet.

Nem véletlen a román elnök időzítése

A miniszterelnök szerint a szükséges törvények a gazdaság és az állami működés számos területét érintik a közszféra bérezésétől az adózáson át az energiapolitikáig. Úgy fogalmazott: a jogszabályok elfogadása – az eltérő politikai álláspontok ellenére – komoly felelősségpróba lesz a döntéshozók számára. Hozzátette: a következő időszakban a kormány prioritása

  • az európai források lehívása,
  • a beruházások lezárása,
  • valamint a kedvezményezettek kifizetése
  • és a projektek befejezése.

A bejegyzés időzítése nem véletlen. A Szociáldemokrata Párt (PSD) kilépésével a kormánykoalíció elveszítette parlamenti többségét, és kérdésessé vált, hogy a szükséges törvényeket sikerül-e elfogadtatni.

Az elfogadásra váró jogszabályok többek között az alábbi területeket érintik:

  • a közszolgálati integritás jogi keretének frissítése,
  • az állami földterületek megújulóenergia-beruházások céljára történő hasznosítása,
  • a területrendezési és építési szabályozás átfogó reformja,
  • a villamosenergia-piac átalakítása és a szén kivezetése,
  • a fűtési-hűtési szektor dekarbonizációja,
  • az adóhatóság digitalizációja,
  • a vízügyi rendszer gazdasági működésének modernizálása,
  • egységes közszférás bérrendszer kialakítása,
  • valamint az állami vállalatok vállalatirányítási szabályainak megerősítése.

A következő hónapok így nemcsak a román gazdaság, hanem a politikai stabilitás szempontjából is meghatározóak lehetnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu