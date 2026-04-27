Romániának nagyon kell az uniós tízmilliárd euró: kemény feltételei vannak Brüsszelnek – szinte lehetetlen küldetés?

Ilie Bolojan román kormányfő hétfő reggel a Facebookon közzétett bejegyzésében arra kérte a parlamentet, hogy sürgősen fogadjon el kilenc kulcsfontosságú törvényt. Ezek elfogadása elengedhetetlen ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az európai uniós újjáépítési programból (PNRR) még elérhető forrásokhoz – írta a Krónika.

A román kormányfő szerint Romániának több tucat úgynevezett mérföldkövet kell teljesítenie a nyárig / Fotó: Esfera

Ilie Bolojan hangsúlyozta: a kérdés túlmutat a napi politikai vitákon, és a román politikai elit felelősségvállalásának próbája. Mint írta, az európai forrásokhoz való hozzáférés létfontosságú Románia fejlődése szempontjából.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a PNRR-programból augusztusig lehívható 10 milliárd euró a teljes állami beruházások mintegy egyharmadát teszi ki. A pénzből többek között autópályák – például a moldvai autópálya – építését, iskolák és kórházak fejlesztését, vasútvillamosítást, valamint középületek felújítását finanszíroznák. Ezek a beruházások érdemben alakíthatják át a települések arculatát és hozzájárulhatnak a régiók fejlődéséhez.

A források lehívása azonban szigorú feltételekhez kötött. Bolojan szerint Romániának több tucat úgynevezett mérföldkövet kell teljesítenie a nyárig, amelyek mindegyike pénzügyi következményekkel jár: a támogatás csak akkor érkezik meg, ha a vállalt reformok megvalósulnak, ellenkező esetben az ország elesik a forrásoktól.

Az Európai Projektek Minisztériuma kilenc kulcsfontosságú mérföldkövet azonosított, amelyek teljesítésétől több mint milliárd euró sorsa függ. Ezek nélkül a már megkezdett beruházások befejezése is veszélybe kerülhet.

Nem véletlen a román elnök időzítése

A miniszterelnök szerint a szükséges törvények a gazdaság és az állami működés számos területét érintik a közszféra bérezésétől az adózáson át az energiapolitikáig. Úgy fogalmazott: a jogszabályok elfogadása – az eltérő politikai álláspontok ellenére – komoly felelősségpróba lesz a döntéshozók számára. Hozzátette: a következő időszakban a kormány prioritása

az európai források lehívása,

a beruházások lezárása,

valamint a kedvezményezettek kifizetése

és a projektek befejezése.

A bejegyzés időzítése nem véletlen. A Szociáldemokrata Párt (PSD) kilépésével a kormánykoalíció elveszítette parlamenti többségét, és kérdésessé vált, hogy a szükséges törvényeket sikerül-e elfogadtatni.

Az elfogadásra váró jogszabályok többek között az alábbi területeket érintik:

a közszolgálati integritás jogi keretének frissítése,

az állami földterületek megújulóenergia-beruházások céljára történő hasznosítása,

a területrendezési és építési szabályozás átfogó reformja,

a villamosenergia-piac átalakítása és a szén kivezetése,

a fűtési-hűtési szektor dekarbonizációja,

az adóhatóság digitalizációja,

a vízügyi rendszer gazdasági működésének modernizálása,

egységes közszférás bérrendszer kialakítása,

valamint az állami vállalatok vállalatirányítási szabályainak megerősítése.

A következő hónapok így nemcsak a román gazdaság, hanem a politikai stabilitás szempontjából is meghatározóak lehetnek.