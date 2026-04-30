Kígyózó kamionsorok a románoknál, tépik egymást az üzemanyagért – „ez nem árrobbanás, hanem sokkal alattomosabb"
Romániába üzemanyagszállító tartálykocsik több kilométeres sora alakult ki csütörtökre virradó hajnalban, miközben benzinre és dízelre vártak rakodás céljából. A fuvarozók szerint kénytelenek voltak több száz kilométert megtenni, hogy eljussanak Navodariba, hogy biztosítsák az elosztáshoz szükséges készleteiket – írja a Profit.
Sokan órákig, sőt akár egy teljes napig tartó várakozásról számoltak be, amin rontottak a nehéz időjárási körülmények, a nedves útfelület és a rossz látási viszonyok.
Hasonló helyzetekről számoltak be Moldva térségéből és Románia középső részéből érkező fuvarozók is.
Az ágazati szakértők szerint a torlódást a közel-keleti háború, a Hormuzi-szoros lezárása, a megnövekedett kereslet, valamint az elosztócégek okozták, akik a drágulástól és ellátási zavaroktól való félelmükben a vásárlásaikat előre hozták. Ugyanakkor a finomítási vagy rakodási folyamat bármilyen lassulása gyorsan láncreakciós fennakadásokat idézhet elő – írja a Focuspress.
A hatóságok próbálják csillapítani a kedélyeket, és azt közölték, hogy jelenleg nincs általános üzemanyaghiány.
"Nem az a kérdés, hogy drágul-e a gázolaj, hanem az, hogy milyen gyorsan"
Ha nem születnek gyors intézkedések a szállítások felgyorsítására, fennáll a veszélye annak, hogy a késések a végső fogyasztókat is elérik, különösen a nagy elosztóközpontoktól távolabb eső térségekben. A helyzet folyamatosan változik, és a következő napok fejleményei kulcsfontosságúak lesznek az üzemanyagpiac stabilitása szempontjából. A gázolaj ára a következő napokban literenként 9,4–9,6 lejre emelkedhet, és egyes töltőállomások átmenetileg készlethiánnyal is szembesülhetnek a nemzetközi olajpiac feszültségei, a hálózatok közötti jelentős árkülönbségek és az elővigyázatossági tankolások miatt – figyelmeztetett Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
A május elsejei ünnep együtt jár az áremelkedéssel és a helyi hiányok kockázatával, ami óvatosságra kell, hogy intse az útra kelőket. Már nem az a kérdés, hogy drágul-e a gázolaj, hanem az, hogy milyen gyorsan.
"Az olajpiac ismét kockázati zónába került, és ennek hatása már most érződik a román autósok pénztárcáján. A Brent hordónkénti ára 110 dollár körül marad, amit nem a szárnyaló gazdaság, hanem az instabilitás és a félelem hajt felfelé. A következő napokra becsült 106–116 dolláros sáv mindent elmond."
A piac már nem az egyensúlyról, hanem az idegességről szól. Az idegességnek pedig ára van
– állítja a szakértő „A gázolaj és a benzin ismét drágul – Románia megfizeti a globális feszültségek árát” című elemzésében.
Románia nem klasszikus ellátási válsággal néz szembe, hanem egy adminisztrált árakkal, a hálózatok közötti nagy különbségekkel, a pánik táplálta fogyasztással és a helyzet által túlterhelt logisztikával jellemezhető, egyensúlyát vesztett piaccal. „A jelenlegi, literenként körülbelül 9,3 lejes szinten a következő lépés szinte elkerülhetetlen: a gázolaj néhány napon belül 9,4–9,6 lej/liter irányába tart. Nem árrobbanásról beszélünk, hanem valami alattomosabbról – lassú, folyamatos, szinte napi szintű drágulásról” – mondta Dumitru Chisăliță.
Kiborult a polgármester: elfogyott az üzemanyag a városban, 30 ezer ember maradt benzin nélkül – az OMW-t is utolérte a román válság
Lapunk már hétfőn arról számolt be, hogy mapok óta teljes üzemanyaghiány bénította meg a székelyföldi Erdővidéket, ahol már csak egyetlen töltőállomás tudott kiszolgálni mintegy 25 ezer embert. A helyzet annyira súlyos, hogy már csak a mentők, tűzoltók és rendőrök juthatnak hozzá a vésztartalékhoz.
A problémára Benedek Huszár János, Barót polgármestere hívta fel a figyelmet, aki szerint évtizedek óta nem volt példa hasonló helyzetre. Tájékoztatása szerint a készletek múlt pénteken kezdtek kifogyni, szombatra pedig teljesen eltűnt az üzemanyag a kútról. Azóta sem érkezett utánpótlás, és ami még aggasztóbb: a kút üzemeltetői sem tudják, mikor várható újabb szállítmány.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a törvényben előírt vészhelyzeti tartalékhoz kizárólag a létfontosságú szolgáltatások férhetnek hozzá.
Jelenleg csak a tűzoltók, a mentők és a rendőrség járműveit szolgálják ki, minden más jármű tulajdonosa hoppon marad. Ez azt jelenti, hogy a lakosság és a vállalkozások gyakorlatilag teljesen kiszorultak az ellátásból.
A Maszol információi szerint a Petrom romániai hálózatának több mint 460 töltőállomásán jelentkeztek ellátási gondok, és a helyzet az OMV kutakat is érinti. Erdővidék azonban különösen kiszolgáltatott, mivel itt nincs más alternatíva, így a válság hatása koncentráltan jelentkezik.