Deviza
EUR/HUF364,96 -0,47% USD/HUF311,53 -0,75% GBP/HUF420,88 -0,42% CHF/HUF396,51 -0,67% PLN/HUF86,06 -0,44% RON/HUF71,68 -0,47% CZK/HUF14,97 -0,53% EUR/HUF364,96 -0,47% USD/HUF311,53 -0,75% GBP/HUF420,88 -0,42% CHF/HUF396,51 -0,67% PLN/HUF86,06 -0,44% RON/HUF71,68 -0,47% CZK/HUF14,97 -0,53%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 813,19 -0,73% MTELEKOM2 496 -0,48% MOL4 110 -2,92% OTP41 590 +0,46% RICHTER12 990 -1,15% OPUS330 -0,91% ANY7 480 +0,4% AUTOWALLIS148 +0,68% WABERERS4 720 -1,27% BUMIX9 213,91 -0,14% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 773,97 -0,22% BUX133 813,19 -0,73% MTELEKOM2 496 -0,48% MOL4 110 -2,92% OTP41 590 +0,46% RICHTER12 990 -1,15% OPUS330 -0,91% ANY7 480 +0,4% AUTOWALLIS148 +0,68% WABERERS4 720 -1,27% BUMIX9 213,91 -0,14% CETOP4 434,76 -0,58% CETOP NTR2 773,97 -0,22%
légitársaság
Németország
légiközlekedés
repülés
Berlin
Ryanair

Drasztikus járatcsökkentésbe kezdett a fapados egy európai fővárosban - Budapest lesz a következő?

A Ryanair bezárja berlini bázisát, hét ott állomásozó repülőgépét más európai országokba csoportosítja át, és jócskán visszavágja a Berlin-Brandenburg repülőtérről indított járatait. A Ryanair szerint a magas németországi költségek és a repülőtéri díjak emelkedése miatt vált tarthatatlanná a működés, ami tovább gyengítheti a már így is lassan talpra álló német légi közlekedési piacot.
VG/MTI
2026.04.24, 16:05
Frissítve: 2026.04.24, 16:14

Az ír fapados légitársaság, a Ryanair bejelentette, hogy október 24-én bezárja berlini bázisát, kivonja a német fővárosban állomásozó hét repülőgépét, és mintegy felére csökkenti járatainak számát a magas működési költségek miatt.

A Ryanair bezárja berlini bázisát, hét repülőgépét más európai országokba csoportosítja át / Fotó: NurPhoto via AFP

A Ryanair szerint a német légi közlekedés nem versenyképes

A társaság közlése szerint a Berlin Brandenburg Airport (BER) repülőtérről továbbra is közlekednek majd járatok, azonban nem Németországban állomásozó gépekkel. 

A döntés nyomán a Ryanair utasforgalma a berlini repülőtéren 2027-re várhatóan mintegy felére csökken, 4,5 millióról 2,2 millióra.

A légitársaság a lépést a repülőtér tervezett díjemeléseivel indokolta. Állítása szerint a BER üzemeltetője 2027 és 2029 között további 10 százalékkal növelné a díjakat, miközben azok a koronavírus-járvány óta már mintegy 50 százalékkal emelkedtek. A repülőtér üzemeltetője ezt visszautasította, hangsúlyozva, hogy ilyen mértékű emelést nem terveznek, és meglepetésként érte őket a bejelentés; a felek jelenleg is tárgyalnak.

Eddie Wilson, a Ryanair németországi vezetője szerint „a német légi közlekedés nem versenyképes”, és hiányzik az ágazatot terhelő adók és magas repülőtéri díjak csökkentésére irányuló kormányzati stratégia. A cég figyelmeztetett, hogy Németország emiatt forgalmat, összeköttetéseket, munkahelyeket és kereskedelmi lehetőségeket veszíthet.

A Berlinben állomásozó hét repülőgépet alacsonyabb költségű, légi közlekedési adót nem alkalmazó uniós országok – például Svédország, Szlovákia, Albánia és Olaszország – repülőtereire csoportosítják át.

A személyzet számára a vállalat más európai állomáshelyeken kínál munkalehetőséget.

A német légi közlekedési piac a járvány utáni helyreállásban elmarad több európai országtól, amit iparági szereplők a viszonylag magas költségekkel magyaráznak. Más diszkont-légitársaságok, köztük az EasyJet és a Wizz Air szintén csökkentették németországi kapacitásaikat. A német kormánykoalíció ugyanakkor tervezi a légi közlekedési adó mérséklését 2026 közepétől.

A légitársaság Németországot bünteti leginkább

A Ryanair ezzel beváltja korábbi figyelmeztetéseit. Mint lapunk is többször beszámolt róla, a légitársaság többször nehezményezte a német légi közlekedési szabályozást. Januárban pedig látványos és szokatlanul kemény lépéseket jelentett be Európa legnagyobb fapados légitársasága. A Ryanair 2025–2026-ra több nagy európai piacon is jelentős járatcsökkentést jelentett be, ám ezek közül messze Németország kapta a legnagyobb pofont

A társaság 24 németországi útvonalat szüntet meg, közel 800 ezer ülőhelyet kivonva a piacról, olyan nagy reptereket is érintve, mint Berlin, Hamburg vagy Köln.

A döntést a cég nem kertelte el: szerintük a magas repülési adók, a drága légi forgalmi irányítás és a növekvő repülőtéri díjak miatt Németországban egyszerűen nem működik tovább az alacsony költségű modell.

Kerozinválság: döbbenetes nyilatkozatot tett a Ryanair vezére – még ő sem tudja, hogy mi vár a légitársaságokra a nyári hónapokban

Michael O’Leary szerint a közel-keleti konfliktus nemcsak az olajárakat hajtotta fel, hanem az üzemanyag-ellátás biztonságát is veszélybe sodorta, ami a Ryanair működésére és az egész európai légi közlekedésre kockázatot jelent. A Ryanair vezérigazgatója úgy véli, a tartósan magas árak és az ellátási gondok őszre több légitársaságot is válságba taszíthatnak, például a Wizz Airt.

Ha az olaj ára ezen a szinten marad, októberben vagy novemberben két-három európai légitársaság is csődbe mehet, mint például a Wizz Air, amely be akar perelni, de nem lesz elég ideje rá, és az Air Baltic. Ez jó dolog az üzletünk szempontjából,

mert kevesebb lesz a versenytárs – jelentette ki.

A háború szele ellenére a fapados légitársaság továbbra is növekszik: 2026-ra 216 millió utassal, 2027-re 222 és 223 millió közötti forgalmi adatokkal számol. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
