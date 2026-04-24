Drasztikus járatcsökkentésbe kezdett a fapados egy európai fővárosban - Budapest lesz a következő?

Az ír fapados légitársaság, a Ryanair bejelentette, hogy október 24-én bezárja berlini bázisát, kivonja a német fővárosban állomásozó hét repülőgépét, és mintegy felére csökkenti járatainak számát a magas működési költségek miatt.

A Ryanair szerint a német légi közlekedés nem versenyképes

A társaság közlése szerint a Berlin Brandenburg Airport (BER) repülőtérről továbbra is közlekednek majd járatok, azonban nem Németországban állomásozó gépekkel.

A döntés nyomán a Ryanair utasforgalma a berlini repülőtéren 2027-re várhatóan mintegy felére csökken, 4,5 millióról 2,2 millióra.

A légitársaság a lépést a repülőtér tervezett díjemeléseivel indokolta. Állítása szerint a BER üzemeltetője 2027 és 2029 között további 10 százalékkal növelné a díjakat, miközben azok a koronavírus-járvány óta már mintegy 50 százalékkal emelkedtek. A repülőtér üzemeltetője ezt visszautasította, hangsúlyozva, hogy ilyen mértékű emelést nem terveznek, és meglepetésként érte őket a bejelentés; a felek jelenleg is tárgyalnak.

Eddie Wilson, a Ryanair németországi vezetője szerint „a német légi közlekedés nem versenyképes”, és hiányzik az ágazatot terhelő adók és magas repülőtéri díjak csökkentésére irányuló kormányzati stratégia. A cég figyelmeztetett, hogy Németország emiatt forgalmat, összeköttetéseket, munkahelyeket és kereskedelmi lehetőségeket veszíthet.

A Berlinben állomásozó hét repülőgépet alacsonyabb költségű, légi közlekedési adót nem alkalmazó uniós országok – például Svédország, Szlovákia, Albánia és Olaszország – repülőtereire csoportosítják át.

A személyzet számára a vállalat más európai állomáshelyeken kínál munkalehetőséget.

A német légi közlekedési piac a járvány utáni helyreállásban elmarad több európai országtól, amit iparági szereplők a viszonylag magas költségekkel magyaráznak. Más diszkont-légitársaságok, köztük az EasyJet és a Wizz Air szintén csökkentették németországi kapacitásaikat. A német kormánykoalíció ugyanakkor tervezi a légi közlekedési adó mérséklését 2026 közepétől.

A légitársaság Németországot bünteti leginkább

A Ryanair ezzel beváltja korábbi figyelmeztetéseit. Mint lapunk is többször beszámolt róla, a légitársaság többször nehezményezte a német légi közlekedési szabályozást. Januárban pedig látványos és szokatlanul kemény lépéseket jelentett be Európa legnagyobb fapados légitársasága. A Ryanair 2025–2026-ra több nagy európai piacon is jelentős járatcsökkentést jelentett be, ám ezek közül messze Németország kapta a legnagyobb pofont.

A társaság 24 németországi útvonalat szüntet meg, közel 800 ezer ülőhelyet kivonva a piacról, olyan nagy reptereket is érintve, mint Berlin, Hamburg vagy Köln.

A döntést a cég nem kertelte el: szerintük a magas repülési adók, a drága légi forgalmi irányítás és a növekvő repülőtéri díjak miatt Németországban egyszerűen nem működik tovább az alacsony költségű modell.