Kerozinválság: döbbenetes nyilatkozatot tett a Ryanair vezére - még ő sem tudja, hogy mi vár a légitársaságokra a nyári hónapokban
„A háború áprilisban is 50 millió dollárral több üzemanyagba került. Ha folytatódik és az ár hordónként 150 dollár marad, egy éven belül 600 millió dollárra emelkedhet” – idézte Michael O’Learyt, a Ryanair csoport vezérigazgatóját az Ilsole24ore.com.
„Az üzlet robbanásszerűen növekedett ebben az évben, minden remekül ment. Aztán Trump március közepén úgy dönt, hogy darabokra szakítja Iránt, és a világot zuhanásba kergeti.”
„Senki sem tudja, mi fog történni. Jelenleg az tűnik világosnak, hogy ha a háború április végén vagy május elején véget ér, akkor nyáron nem lesznek problémák az üzemanyag-ellátással, de hogy folytatódik-e, azt nem tudjuk” – mondta a vezérigazgató miután olajtársaságokkal egyeztetett.
Michael O'’Leary szerint csődbe mehet a Wizz Air
A Ryanair vezetősége jelenleg nyugodtan alszik, mivel az üzemanyag 80 százalékát a konfliktus előtt hordónként 67 dolláros áron rögzítették, 2027 márciusáig érvényes fedezettel. Ez a döntés stratégiai fontosságúnak bizonyult, de nem volt elég. Mivel a nyílt piacon vásárolt 20 százalék ára, míg februárban, a háború előtt 74 dollár volt, a következő hónapokban több mint kétszeresére, 150 dollárra emelkedett.
„Ha az olaj ára ezen a szinten marad, októberben vagy novemberben két-három európai légitársaság is csődbe mehet, mint például a Wizz Air, amely be akar perelni, de nem lesz elég ideje rá, és az Air Baltic. Ez jó dolog az üzletünk szempontjából”, mert kevesebb lesz a versenytárs.
A háború szele ellenére a fapados légitársaság továbbra is növekszik: 2026-ra 216 millió utassal, 2027-re 222 és 223 millió közötti forgalmi adatokkal számol.
A Ryanair trükkel próbálja mérsékelni az üzleti kárjait
Ebben a bizonytalansággal teli forgatókönyvben a vállalat úgy próbál ellenállni, hogy elkerüli a pénzügyi iránymutatásának felülvizsgálatát: „Nem tudom, hogyan csináljam, nem tudom megjósolni a jövőt.”
A részvényárfolyamunk 32 euróról 25 euróra esett, mióta Trump elkezdte bombázni Iránt, ez azt jelenti, hogy a piac a profitunk csökkenésére számít, de most lehetetlen jóslatokat tenni, mert nem látjuk a júniusi üzemanyagárakat, nemhogy a télit.
Júniustól fennáll az üzemanyaghiány kockázata
A fapados légitársaság terveit nemcsak a sugárhajtómű-üzemanyag árának emelkedése, hanem mindenekelőtt annak elérhetősége is tönkreteszi, mert ha a Hormuzból származó kerozin nem érkezik meg, minden összeomlik.
„Jelenleg az olajtársaságok azt mondják, hogy májusban nem lesznek ellátási kockázatok, de a júniusban nem vagyunk biztosak.”
Az üzemanyag-ellátásunk 10-20 százaléka van veszélyben. Még ha holnap véget is ér a háború, legalább három-négy hónapba telik, mire minden visszatér a normális kerékvágásba.
Az Egyesült Királyság van a legnagyobb veszélyben, mivel „Kuvaitból szerzi be az üzemanyagát. Míg a többi európai országban májusban és valószínűleg júniusban sem számítunk hiányra, mivel Norvégiából, Nyugat-Afrikából, az Egyesült Államokból és Oroszországból szerzik be az üzemanyagukat, de ezt nem lehet kijelenteni”.
„A jó hír az, hogy 2028-tól már nem lesz Trump”
A kudarcba fulladt tervek, a háborús kockázatok és az üzemanyagválság miatt a vezérigazgatónak el kellett halasztania a 2028-ban lejáró szerződésének véglegesítését a légitársaság élén: „Véglegesítjük a megállapodást az igazgatótanáccsal a szerződésem 2032-ig történő meghosszabbításáról. Remélem, később be tudjuk majd jelenteni, és talán szeptemberben megkapjuk a közgyűlés jóváhagyását valamilyen megállapodásra a szerződésem meghosszabbításáról. Mostantól 2028-ig bármi megtörténhet, de az egyetlen jó hír az, hogy 2028-tól Trump már nem lesz a Fehér Házban, remélhetőleg nem lesz olyan, aki akkora kárt tudna okozni, mint ő.”
A repülőgép-üzemanyag ára folyamatosan emelkedik a február 28-án kirobbant iráni konfliktus óta, és ennek hatása a gyakorlatban is egyre inkább érezhető. Nincs olyan nap, hogy a légitársaságok ne jelentenének be újabb járattörléseket Európában. Mutatjuk, mit tehet, ha ön is ezek egyikére váltott jegyet.