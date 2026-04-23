Kerozinválság: döbbenetes nyilatkozatot tett a Ryanair vezére - még ő sem tudja, hogy mi vár a légitársaságokra a nyári hónapokban

„A háború áprilisban is 50 millió dollárral több üzemanyagba került. Ha folytatódik és az ár hordónként 150 dollár marad, egy éven belül 600 millió dollárra emelkedhet” – idézte Michael O’Learyt, a Ryanair csoport vezérigazgatóját az Ilsole24ore.com.

A Ryanair vezérigazgatója úgy véli, a tartósan magas árak és az ellátási gondok őszre több légitársaságot is válságba taszíthatnak, például a Wizz Airt

„Az üzlet robbanásszerűen növekedett ebben az évben, minden remekül ment. Aztán Trump március közepén úgy dönt, hogy darabokra szakítja Iránt, és a világot zuhanásba kergeti.”

„Senki sem tudja, mi fog történni. Jelenleg az tűnik világosnak, hogy ha a háború április végén vagy május elején véget ér, akkor nyáron nem lesznek problémák az üzemanyag-ellátással, de hogy folytatódik-e, azt nem tudjuk” – mondta a vezérigazgató miután olajtársaságokkal egyeztetett.

Michael O'’Leary szerint csődbe mehet a Wizz Air

A Ryanair vezetősége jelenleg nyugodtan alszik, mivel az üzemanyag 80 százalékát a konfliktus előtt hordónként 67 dolláros áron rögzítették, 2027 márciusáig érvényes fedezettel. Ez a döntés stratégiai fontosságúnak bizonyult, de nem volt elég. Mivel a nyílt piacon vásárolt 20 százalék ára, míg februárban, a háború előtt 74 dollár volt, a következő hónapokban több mint kétszeresére, 150 dollárra emelkedett.

„Ha az olaj ára ezen a szinten marad, októberben vagy novemberben két-három európai légitársaság is csődbe mehet, mint például a Wizz Air, amely be akar perelni, de nem lesz elég ideje rá, és az Air Baltic. Ez jó dolog az üzletünk szempontjából”, mert kevesebb lesz a versenytárs.

A háború szele ellenére a fapados légitársaság továbbra is növekszik: 2026-ra 216 millió utassal, 2027-re 222 és 223 millió közötti forgalmi adatokkal számol.

A Ryanair trükkel próbálja mérsékelni az üzleti kárjait

Ebben a bizonytalansággal teli forgatókönyvben a vállalat úgy próbál ellenállni, hogy elkerüli a pénzügyi iránymutatásának felülvizsgálatát: „Nem tudom, hogyan csináljam, nem tudom megjósolni a jövőt.”

A részvényárfolyamunk 32 euróról 25 euróra esett, mióta Trump elkezdte bombázni Iránt, ez azt jelenti, hogy a piac a profitunk csökkenésére számít, de most lehetetlen jóslatokat tenni, mert nem látjuk a júniusi üzemanyagárakat, nemhogy a télit.

Júniustól fennáll az üzemanyaghiány kockázata

A fapados légitársaság terveit nemcsak a sugárhajtómű-üzemanyag árának emelkedése, hanem mindenekelőtt annak elérhetősége is tönkreteszi, mert ha a Hormuzból származó kerozin nem érkezik meg, minden összeomlik.