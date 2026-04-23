A Samsung Electronics több tízezer dolgozója tüntetett csütörtökön a Szöultól délre fekvő hatalmas gyárkomplexumnál, mert igazságtalannak tartják a bérezést. A szakszervezetek és a rendőrség egyaránt 40 ezerre becsülték a fekete mellényes tüntetők számát, ami eddig a legnagyobb demonstráció a Samsungnál – derült ki a Reuters cikkéből.

Minden idők legnagyobb tüntetése van a Samsungnál, a chipipar egyik bástyája remeghet meg

Sztrájk fenyegeti a chipipart

A tüntetők több olyan molinót is magukkal vittek, amelyeken a vállalatvezetőket fukarsággal, fennhéjázással és felelőtlenséggel vádolták.

Ha követeléseik nem teljesülnek, a munkások május 21-től 18 napos sztrájkot terveznek. Ez azért jelent nagy gondot, mert a Samsung nem fog tudni időben szállítani mesterséges intelligenciához szükséges chipeket, ami tovább emelheti a már így is megugrott chipárakat. Ráadásul a vállalaton belüli konfliktusból a versenytársak nyerhetnek több téren is.

Ugyanis nemcsak, hogy a vásárlók megbízhatóbb partnerként tekintenek majd rájuk, de a Samsung sok dolgozója is átigazol hozzájuk, főként az SK Hynixhez.

A dél-koreai vállalat munkavállalóinak egyik fő sérelme az, hogy óriási a különbség a bónuszkifizetésekben a rivális SK Hynixhez képest, ami a ChatGPT 2022 végi megjelenése után megelőzte a Samsungot az Nvidiának és más ügyfeleknek a mesterségesintelligencia-chipekhez szükséges nagy sávszélességű memóriát szállításában.

A Samsung Electronics szakszervezete szerint a chiprészleg alapbérrel rendelkező munkavállalói tavaly kevesebb mint a harmadát kapták annak, mint amit az SK Hynix-nél kaptak.

A Samsung közölte, hogy mindent megtesz a bérről szóló tárgyalások gyors lezárásáért.

A Samsung egyik, névtelenséget kérő tisztviselője szerint akár egyetlen sztrájk miatti termelésleállás is ronthatja az ügyfelek bizalmát, és évekbe telhet a helyreállítás.

A Samsung dolgozói a bónuszplafon eltörlését követelik

Az SK Hynix szeptemberben elfogadta a szakszervezet kompenzációs reformra és jelentős bónuszokra vonatkozó követelését, ami növelte a versenytárs Samsung alkalmazottainak elégedetlenségét a bérkülönbségek miatt, és felduzzasztotta a szakszervezeti létszámot.

A taglétszám immár meghaladja a 90 ezret, ami a Samsung dél-koreai dolgozóinak több mint 70 százalékát jelenti.

Az egyik legélesebb vitapont a szakszervezet azon követelése, hogy a Samsung törölje el a bónuszok felső határát, amely jelenleg az éves alapbér 50 százaléka, ezt azonban a vezetőség elutasította. A szakszervezeti tisztviselők szerint az SK Hynix viszont beleegyezett a bónuszplafon megszüntetésébe.