Minden idők legnagyobb tüntetése van a Samsungnál, a chipipar egyik bástyája remeghet meg
A Samsung Electronics több tízezer dolgozója tüntetett csütörtökön a Szöultól délre fekvő hatalmas gyárkomplexumnál, mert igazságtalannak tartják a bérezést. A szakszervezetek és a rendőrség egyaránt 40 ezerre becsülték a fekete mellényes tüntetők számát, ami eddig a legnagyobb demonstráció a Samsungnál – derült ki a Reuters cikkéből.
Sztrájk fenyegeti a chipipart
A tüntetők több olyan molinót is magukkal vittek, amelyeken a vállalatvezetőket fukarsággal, fennhéjázással és felelőtlenséggel vádolták.
Ha követeléseik nem teljesülnek, a munkások május 21-től 18 napos sztrájkot terveznek. Ez azért jelent nagy gondot, mert a Samsung nem fog tudni időben szállítani mesterséges intelligenciához szükséges chipeket, ami tovább emelheti a már így is megugrott chipárakat. Ráadásul a vállalaton belüli konfliktusból a versenytársak nyerhetnek több téren is.
Ugyanis nemcsak, hogy a vásárlók megbízhatóbb partnerként tekintenek majd rájuk, de a Samsung sok dolgozója is átigazol hozzájuk, főként az SK Hynixhez.
A dél-koreai vállalat munkavállalóinak egyik fő sérelme az, hogy óriási a különbség a bónuszkifizetésekben a rivális SK Hynixhez képest, ami a ChatGPT 2022 végi megjelenése után megelőzte a Samsungot az Nvidiának és más ügyfeleknek a mesterségesintelligencia-chipekhez szükséges nagy sávszélességű memóriát szállításában.
A Samsung Electronics szakszervezete szerint a chiprészleg alapbérrel rendelkező munkavállalói tavaly kevesebb mint a harmadát kapták annak, mint amit az SK Hynix-nél kaptak.
A Samsung közölte, hogy mindent megtesz a bérről szóló tárgyalások gyors lezárásáért.
A Samsung egyik, névtelenséget kérő tisztviselője szerint akár egyetlen sztrájk miatti termelésleállás is ronthatja az ügyfelek bizalmát, és évekbe telhet a helyreállítás.
A Samsung dolgozói a bónuszplafon eltörlését követelik
Az SK Hynix szeptemberben elfogadta a szakszervezet kompenzációs reformra és jelentős bónuszokra vonatkozó követelését, ami növelte a versenytárs Samsung alkalmazottainak elégedetlenségét a bérkülönbségek miatt, és felduzzasztotta a szakszervezeti létszámot.
A taglétszám immár meghaladja a 90 ezret, ami a Samsung dél-koreai dolgozóinak több mint 70 százalékát jelenti.
Az egyik legélesebb vitapont a szakszervezet azon követelése, hogy a Samsung törölje el a bónuszok felső határát, amely jelenleg az éves alapbér 50 százaléka, ezt azonban a vezetőség elutasította. A szakszervezeti tisztviselők szerint az SK Hynix viszont beleegyezett a bónuszplafon megszüntetésébe.
A Samsung szakszervezete emellett 7 százalékos alapbéremelést, az éves üzemi eredmény 15 százalékának bónuszként való kifizetését, valamint nagyobb átláthatóságot követel a bónuszok kiszámításában.
A vezetőség ugyanakkor azt ajánlotta, hogy a teljesítményalapú kifizetésekre az üzemi eredmény 10 százalékát fordítják, továbbá plusz forrásokat biztosítanak annak érdekében, hogy a memóriarészleg dolgozói idén magasabb juttatást kapjanak, mint a versenytársaknál.
Mindez azután történt, hogy a mesterséges intelligencia terjedése miatt kialakult memóriachip-hiány és az ebből fakadó áremelkedés példátlan profitot hozott a Samsung Electronicsnek. Mint lapunk beszámolt róla, a Samsung a tavalyi utolsó negyedévben megtriplázhatta a nyereségét az egy évvel korábbihoz képest. A profitnövekedés pedig kitarthat, még úgyis, hogy a chipárak emelkedése miatt a vállalat várhatóan emeli a termékei, például az okostelefonjai árait.
A csütörtöki demonstrációs egyelőre nem hatott a befektetői hangulatra. A Samsung részvényei 3 százalékkal, történelmi csúcson zártak, amit az SK Hynix negyedéves profitjának szintén rekordmagas szintre emelkedése is magával húzott.
Mindenesetre a chipgyártóüzem leállása a világnak is veszteség lenne. Mivel a szöuli gyár a mesterséges intelligenciához készít chipeket, egy esetleges sztrájk miatti szállítások elmaradása lassíthatja a fejlesztéseket és tovább növelheti a magas kereslet miatt megugrott chipárakat.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb gazdasági problémája a félvezetők hiánya volt, ami egész iparágakat bénított meg. Sokan úgy gondolták, hogy a globális chiphiány lecsengésével a piac visszatér a normális működéshez. A valóság azonban egészen más: a mesterséges intelligencia olyan új keresletet hozott, amely teljesen átrendezi a chipipart.