A Samsung is feladja, kivonul a kínai piacról, inkább az Egyesült Államokra koncentrál
A Samsung Electronics a bevétel alapján a világ legnagyobb fogyasztói elektronikai és félvezető gyártója, amely 80 országban rendelkezik összeszerelő üzemekkel és értékesítési hálózatokkal. Az egyre erősödő kínai versenyt azonban nem bírja, ezért még az idén kivonulhat a világ második legnagyobb gazdaságának háztartásigép- és tévépiacáról, és inkább az Egyesült Államokra összpontosít, ahol erős pozíciókkal rendelkezik.
A Nikkei Asia gazdasági hírportál értesülése szerint a cég akár már a napokban meghozhatja a végső döntést, és elkezdi felkészíteni annak végrehajtására a helyi alkalmazottakat és üzleti partnereket.
Bár döntés még nincs, a vállalat nyilvánosan is elismerte a problémákat. „Igaz, hogy a kínai üzletág nehéz. Többféle szempontból is vizsgáljuk a helyzetet” – idézte a Korea Times a Samsung Electronics vizuális kijelző üzletágának vezetőjéének, Jong Szokvunak egy április elején tartott bemutatón elhangzott szavait.
A kínai fogyasztók azonban addig is jól járnak, mert a készletek folyamatos kiürítése alighanem jelentős akciókat is jelent, ha végezni akarnak vele az év végére.
A portál értesülése szerint
a Samsung várhatóan átirányítja kínai erőforrásait a félvezetők és okostelefonok értékesítésére,
miközben fenntartja a hűtőszekrények, mosógépek és légkondicionálók helyi gyártását – külföldi exportra.
Alacsony ár, jó minőség – ezzel versenyez a Samsung Kínában
Bár a Samsung Electronics jövőre megelőzi az amerikai Nvidiát, és a világ legnyereségesebb csipgyártó vállalatává válik, a háztartási gépek piacán nem ilyen fényes a helyzet.
A kínai versenytársai az alacsony ár mellett egyre jobb minőségben is gyártanak, ami nem csupán a helyi, hanem a globális piacon is kihívást jelent a dél-koreai és japán cégeknek. A külföldieknek pedig általában az a tény, hogy a kínai fogyasztók egyre inkább a hazai termékeket preferálják.
Tavaly például 32,89 millió tévékészüléket adtak el az országban, és ebből nem egészen egymillió darab volt külföldi márka, és a kínai gyártók megelőzték a dél-koreaiakat a globális piacon is:
- előbbiek az eladások 31,9,
- utóbbiak 30,4 százalékát
adták.
A trend egyértelmű, mivel 2106-ban a kínai gyártók részesedése 16, a dél-koreaiaké 35 százalék volt.
Nagyobb üzlet a csip és az okostelefon
A Samsungnak szerencsére már nem a háztartási gépek és televíziók jelentik a legnagyobb üzletet, azok csak a konszolidált bevételek 17 százalékát tették ki tavaly, ami a harmadik helyet jelenti a félvezetők és az okostelefonok mögött; mindkettő részesedése 39-39 százalékos.
A háztartási gépek és televíziók üzletága 200 milliárd von üzemi veszteséget szenvedett el tavaly az előző évi 1,7 billió vonos nyereség után, és ez volt a szegmens első vesztesége a vállalat alapítása óta. (Egy dél-koreai von 0,21 forint).
A japán gyártók is hasonló bajban vannak: a Sony Group márciusban jelentette be, hogy televíziós üzletágának 51 százalékos részesedését egy malajziai gyárral együtt a kínai TCL-nek adja át. A Toshiba tévéüzletágát 2017-ben vette át a szintén kínai Hisense, a Sharpot 2016-ban a tajvani Foxconn.
Készülnek a focivébére
A Samsung a televíziók piacán a csúcskategóriás modelljeivel akar ismét nyereségessé kíván válni, mert ebben a kategóriában még nem érték utól a kínai versenytársak.
A vállalat növekedésre számít az amerikai piacon is. A júniusban kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt jelentettek be egy
új, mesterséges intelligenciával felszerelt modellt, amely szóbeli parancsok alapján képes információkat megjeleníteni.
Ezt a piacot még tartja a dél-koreai vállalat: a Mordor Intelligence kutatóintézet szerint a Samsung 2025-ben értékben az amerikai tévéeladások élén állt, és magas piaci részesedéssel rendelkezik a háztartási gépek, például a hűtőszekrények és a mosógépek piacán is.
Bár a kétoldalú kereskedelmi megállapodásban megszabott amerikai vámok befolyásolhatják a bevételeket, a Samsung kidolgozik a költségek csökkentésén.