A Samsung is feladja, kivonul a kínai piacról, inkább az Egyesült Államokra koncentrál

A Samsung Electronics a bevétel alapján a világ legnagyobb fogyasztói elektronikai és félvezető gyártója, amely 80 országban rendelkezik összeszerelő üzemekkel és értékesítési hálózatokkal. Az egyre erősödő kínai versenyt azonban nem bírja, ezért még az idén kivonulhat a világ második legnagyobb gazdaságának háztartásigép- és tévépiacáról, és inkább az Egyesült Államokra összpontosít, ahol erős pozíciókkal rendelkezik.

A Samsung Kínában már nem tud versenyezni a helyi gyártókkal / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nikkei Asia gazdasági hírportál értesülése szerint a cég akár már a napokban meghozhatja a végső döntést, és elkezdi felkészíteni annak végrehajtására a helyi alkalmazottakat és üzleti partnereket.

Bár döntés még nincs, a vállalat nyilvánosan is elismerte a problémákat. „Igaz, hogy a kínai üzletág nehéz. Többféle szempontból is vizsgáljuk a helyzetet” – idézte a Korea Times a Samsung Electronics vizuális kijelző üzletágának vezetőjéének, Jong Szokvunak egy április elején tartott bemutatón elhangzott szavait.

A kínai fogyasztók azonban addig is jól járnak, mert a készletek folyamatos kiürítése alighanem jelentős akciókat is jelent, ha végezni akarnak vele az év végére.

A portál értesülése szerint

a Samsung várhatóan átirányítja kínai erőforrásait a félvezetők és okostelefonok értékesítésére,

miközben fenntartja a hűtőszekrények, mosógépek és légkondicionálók helyi gyártását – külföldi exportra.

Alacsony ár, jó minőség – ezzel versenyez a Samsung Kínában

Bár a Samsung Electronics jövőre megelőzi az amerikai Nvidiát, és a világ legnyereségesebb csipgyártó vállalatává válik, a háztartási gépek piacán nem ilyen fényes a helyzet.

A kínaiak inkább a hazai márkákat választják / Fotó: Imagine China / Reuters

A kínai versenytársai az alacsony ár mellett egyre jobb minőségben is gyártanak, ami nem csupán a helyi, hanem a globális piacon is kihívást jelent a dél-koreai és japán cégeknek. A külföldieknek pedig általában az a tény, hogy a kínai fogyasztók egyre inkább a hazai termékeket preferálják.

Tavaly például 32,89 millió tévékészüléket adtak el az országban, és ebből nem egészen egymillió darab volt külföldi márka, és a kínai gyártók megelőzték a dél-koreaiakat a globális piacon is:

előbbiek az eladások 31,9,

utóbbiak 30,4 százalékát

adták.