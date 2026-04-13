BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hatalmas üzlet születik: felosztja egymás között a Föld egyik legnagyobb olajhatalmát két nyugati óriáscég – itt vannak a részletek

Venezuela energiaágazata újabb jelentős külföldi befektetésekre számíthat. A Chevron és a Shell a napokban írja alá azokat a megállapodásokat, amelyek mindkét vállalat termelését növelhetik az ország kulcsfontosságú régióiban.
2026.04.13, 21:40
Frissítve: 2026.04.13, 21:42

A Chevron hétfőn várhatóan megállapodást ír alá Venezuelával egy extra nehéz nyersolajat tartalmazó blokk kitermeléséről az ország legfontosabb olajrégiójában, miközben egy gázmező üzemeltetését átadja a Shellnek – árulta el három, a felkészülésben részt vevő forrás a Reutersnek.

Petrol Prices In The United Kingdom A Chevron és a Shell nagy lépésre készül Venezuelában – Új olaj- és gázmegállapodások jöhetnek
A Chevron és a Shell fontos megállapodásokat írhat alá a venezuelai kormánnyal

Ezek tartoznak az első jelentős külföldi befektetési szerződések közé azóta, hogy az Egyesült Államok 100 milliárd dolláros újjáépítési programot indított Venezuela energiaágazatának helyreállítására Nicolas Maduro elnök elfogása után. A folyamatot segíti az olajtörvény januárban elfogadott átfogó reformja, amely ösztönzi a külföldi tőke beáramlását.

A megállapodásokat a Chevron és a Shell az olajminisztériummal, valamint az állami PDVSA-val írja alá Delcy Rodríguez ügyvezető elnök jelenlétében. A szerződések pontos feltételei egyelőre nem ismertek. A vállalatok emellett felülvizsgálhatják a Venezuelában már működtetett olaj- és gázmezőkre vonatkozó korábbi szerződéseiket is, mivel a minisztérium jelenleg áttekinti ezeket a megállapodásokat.

A Shell előrehaladott tárgyalásokat folytat a venezuelai kormánnyal több olaj- és gázprojekt fejlesztéséről.

A cég érdeklődik a Chevron által korábban feltárt Loran gázmező iránt, mivel az a Trinidad és Tobagó-i Manatee-mezővel határos. A Shell terve szerint tengeralatti kutakat fúrna a Loran venezuelai oldalán, és a kitermelt gázt a trinidadi platformjához kapcsolná. Márciusban a Shell előzetes megállapodást kötött a 4,2 billió köblábos Dragon gázprojekt, valamint a Carito és Pirital szárazföldi olaj- és gázmezők fejlesztéséről.

A cég célja, hogy minél több venezuelai gázt szállítson Trinidadba, ahol cseppfolyósított földgázzá (LNG) dolgozzák fel, és ezzel segítse az Atlantic LNG projekt teljes kapacitásának kihasználását. A Chevron ezzel párhuzamosan készül átadni a Loran-mezőt, ahol évek korábban több mint 7 billió köbláb gázkészletet igazoltak, de nem fejlesztették ki.

A vállalat jelenleg a Petropiar olajprojekt bővítésére koncentrál, amely a szomszédos Ayacucho 8 blokkra terjed ki az Orinoco-övezetben.A Chevron januárban jelezte, hogy a következő két évben mintegy 50 százalékkal növelheti venezuelai nyersolaj-termelését a jelenlegi tevékenységi területén belül. A PDVSA-val közös vállalkozásai jelenleg napi 260 ezer hordó nyersolajat termelnek, ami az ország teljes kitermelésének körülbelül negyedét jelenti.

Hiába ígérte Trump a fúrás fellendítését, az amerikai olajtermelés nem nő akkorát, hogy lenyomja az árakat

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata miatt négyéves csúcs közelében az olajár, de ezen a legnagyobb termelő Egyesült Államok nem tud segíteni a kibocsátás fokozásával. Bár Donald Trump az elnökválasztási kampányban az amerikai olajtermelés felfuttatását ígérte, ez azóta se következett be, és nem is fognak újabb projektekbe kezdeni a cégek, ha az olaj ára nem marad tartósan száz dollár felett.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu