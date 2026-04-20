Ledőlhet az első bástya Kelet-Afrikában az iráni háború miatt, a Világbanknak sietnie kell a dúcolással

Kenya gyors pénzügyi támogatást kért a Világbanktól, hogy kezelni tudja az iráni háború által kiváltott gazdasági sokkhatásokat. A kelet-afrikai ország az első jelentősebb feltörekvő gazdaság, amely nyilvánosan megerősítette, hogy hivatalosan is a Világbankhoz fordult segítségért, bár több ország – például Egyiptom – jelezte, hogy megkereste a multilaterális hitelezőket – írja az Origo. Kenyában az elmúlt hetekben mintegy 940 millió dollárt költöttek a devizatartalékból a shilling megtámasztására.

Az iráni háború betette a kaput: menteni kell a gyengülő shillinget

A lap arról ír, hogy az iráni háború, a Hormuzi-szoros körüli állandó bizonytalanság alaposan megbolygatta a világgazdasági folyamatokat, az energiapiaci válságon keresztül a globális gazdasági növekedés lassulását vetítve előre. Ha csak a kőolajpiaci vonatkozásokat tekintjük, annak kapcsán érdemes felidézni, hogy Ázsia és Afrika egyes országai nagyon komoly kihívásokkal szembesülnek a Perzsa-öböl térségében uralkodó bizonytalanság miatt – miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, Kenyában a kialakuló üzemanyag-ellátási válságnak először csak a helyi vállalkozások, ám hamarosan akár a turizmus is kárát láthatja. Most pedig hivatalossá vált: Nairobi külső pénzügyi segítséget kér.

A forrásigény jelentős – mondta Kamau Thugge, Kenya jegybankelnöke, a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi ülésein, konkrét összeget azonban nem közölt. A Nemzetközi Valutaalap vezetője, Kristalina Georgieva szerint több mint tíz ország kért segítséget az intézménytől a válság kezelésére.

Elemzők üdvözölték a kenyai lépést, szerintük az növelheti a befektetői bizalmat és enyhítheti a piaci nyomást.

„Bár Kenya külső tartalékai jelentősek és elegendőek, a térségben ez az ország az egyik legérzékenyebb az iráni árrobbanásra, mivel nagymértékben függ az olajimporttól” – mondta Andrew Matheny, a Goldman Sachs vezető közgazdásza, aki szerint a kenyai shillinget leértékelődési kockázatok fenyegetik, különösen akkor, ha a sokk elhúzódik, és az olajárak tartósan magasak maradnak.