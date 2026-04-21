Van egy egy EU-s tagállam, amely mindenki másnál jobban felkészült a válságra – nincs szó csodaszerről, de most learatják a babérokat

Spanyolország nagy hangsúlyt fektetett az utóbbi időben a megújuló energiaforrások fejlesztésére, és ennek köszönhetően nagyrészt sikerül elkerülnie a közel-keleti válság okozta energiasokkot – állítja Carlos Cuerpo gazdasági miniszter.

Spanyolország hat éve fejleszti rohamos ütemben a megújuló energiaforrásokat / Fotó: AFP

Cuerpo a CNBC-nek adott interjúban emlékeztetett, hogy az elmúlt években Spanyolország gazdasága bővült a leggyorsabb ütemben az eurózónában, és jobban fel voltak készülve egy ilyen válságra.

Az ibériai országban hozták létre tavaly az eurózóna új munkahelyeinek 40 százalékát,

a GDP-arányos államadósság 2020 óta folyamatosan csökken, tavaly 100,8 százalék volt a Trading Economics szerint, vagyis közelít a koronavírus-járvány előtti 97,7 százalékhoz.

Egyúttal a spanyol kormány volt az is, amely az európaiak közül leginkább szembeszállt Donald Trump elnökkel, nem járult hozzá például az országban lévő amerikai bázisok használatához az Irán elleni akciók során. Emiatt Washington súlyos gazdasági retorziókat helyezett kilátásba, ezeket azonban nehéz lenne végigvinni, mivel az Európai Unió kollektíven köt kereskedelmi megállapodásokat más partnerekkel.

Spanyolország növelte energiafüggetlenségét

Spanyolország az energiaellátás terén is jobban felkészült, bár ez problémákkal is járt: a napelem-kapacitások robbanásszerű bővülése miatt a termelés már meghaladja a keresletet, ami tartósan alacsony, sőt időnként negatív áramárakat hozott az energiapiacon.

A sokk következtében gyors átalakulás kezdődött a spanyol napenergia-piacon, amelyben a gyengébb projektek ellehetetlenülnek, az infrastruktúra pedig elértéktelenedik.

A napelem-kapacitás már meghaladja a keresletet / Fotó: Hemis via AFP

Földgázból az idén már csak a szükségletek

16 százalékát fedezik

a 2019-es 75 százalék helyett.

„Ez bizonyos mértékben növeli energiaellátási függetlenségünket, és csökkenti a sokkhatásoknak való kitettségünket” – mondta a miniszter.

Az energiaválság ellenére viszonylag alacsonyak maradtak az árak

Cuerpo ugyanakkor elismerte, hogy a spanyolok és a helyi vállalatok is megérzik az iráni háború következményeit, mert emelkedik az üzemanyag és a műtrágya ára.