Óriási gondban a legendás fapados: kiszór egy halom gépet, jön a brutális leépítés – lehet, hogy felszámolás lesz a vége

A Spirit Airlines rövid idő alatt már a második alkalommal áll a Chapter 11 szerinti csődvédelmi eljárás alatt – derült ki az Airportal.hu cikkéből. Mint írták, a szerkezetátalakítási program a múlt hónapban már a végéhez közeledett, és a vállalat a csődvédelemből történő kilépést tervezte, megállapodva a hitelezőivel és a lízingcégekkel.

A Spirit Airlines hosszas huzavona és a rivális Frontier felvásárlási ajánlatának visszautasítása után 2022-ben állapodott meg a Jet Blue-val a fúzióról / Fotó: NurPhoto via AFP

Azonban a Bloomberg több forrásra hivatkozó értesülése szerint a tavalyi átlagárakhoz képest csaknem duplájára emelkedett üzemanyag-árak miatt lehetséges, hogy végül így sem sikerül pénzügyileg fenntarthatóvá tenni a céget, és felszámolják.

A szerkezetátalakítási folyamatban a Spirit Airlines a korábbi több mint 200 repülőgépről várhatóan 75–80 példányra csökkenti a flottáját, és ennek megfelelően mérsékli dolgozóinak számát is.

A Spirit Airlines hosszas huzavona és a rivális Frontier felvásárlási ajánlatának visszautasítása után 2022-ben állapodott meg a Jet Blue-val történő fúzióról, ám az illetékes bíróság elutasító határozatát követően az egyesülés nem jött létre.

A Spirit Airlines tavaly épphogy elkerülte az összeomlást

A légitársaság ezt követően, 2024 novemberében vonult csődvédelembe, amelyből 2025 márciusában sikerült kilépnie, eközben a rivális Frontier második felvásárlási ajánlatát is elutasította. A cég 2025 nyár végére újra csődvédelem alá került, 2025 decemberében pedig csak egy 100 millió dollár értékű, rendkívüli finanszírozással tudta elkerülni az összeomlást.

Két éve hatalmas tőkeinjekció kellett

Az élénksárga festéséről ismert Spirit annak ellenére is veszteséges volt 2024-ben, hogy az utazási kedv bővül a tengerentúlon. A Spirit most olyan megállapodást kötött kötvénytulajdonosaival, amely várhatóan csökkenti a teljes adósságállományt és nagyobb pénzügyi rugalmasságot biztosít a vállalatnak. A légitársaság még két éve az előre egyeztetett a csődvédelem részeként 350 millió dolláros tőkebefektetésre kapott kötelezettségvállalást a meglévő kötvénytulajdonosoktól.

Sikerektől a csődvédelemig

A vállalat 1964-ben kezdte meg működését távolsági teherfuvarozási vállalatként, majd 1983 körül tért át a légi közlekedésre Charter One Airlines néven. Kezdetben turistautakat kínált népszerű célállomásokra. 1992-ben nevezték át Spirit Airlinesra. A diszkont-légitársaság hamar népszerűvé vált a költségtudatos ügyfelek körében, akik hajlandók voltak lemondani az olyan kényelmi szolgáltatásokról, mint a feladott poggyászok és az üléskiosztás.