Donald Trump vette kézbe egy légitársaság megmentését

Donald Trump felvásárlás formájában nyújtana pénzügyi segítséget a csődeljárás előtt álló ultradiszkont modell szerint működő Spirit Airlines légitársaságnak, lényegében felvásárlás formájában. Az amerikai elnök szerint a stratégia a csődbe jutott légitársaság felvásárlását, működésének stabilizálását, majd az üzemanyagárak csökkenése utáni értékesítését célozná – számol be arról az Origo.

Több ezer munkahely is megmenekülne a Spirit Airlines megmentésével

A vállalat nehéz helyzetével a Világgazdaság oldalán is foglalkoztunk. Az Origo ennek kapcsán arról ír, hogy Trump nyilatkozatai szerint most adott a lehetőség, hogy a szövetségi kormány szavai szerint „adósságmentesen jusson hozzá. Vannak jó repülőgépeik, értékes eszközeik, és amikor az olaj ára lemegy, nyereséggel eladjuk.”

A kijelentések egy olyan időszakban hangzottak el, amikor egy lehetséges, mintegy 500 millió dolláros hitelről szóló mentőcsomag is napirenden van, amelyet a kerozinválság miatt nehéz helyzetbe kerülő légitársaságok használhatnának fel.

Az Egyesült Államok légi közlekedése komoly kihívásokkal kezdheti a nyári szezont, az üzemanyagokkal kapcsolatos problémák miatt a jegyárak a nagy légitársaságoknál akár 20 százalékkal is emelkedhetnek. A tervezett hitelprogram célja több ezer amerikai munkahely megőrzése, illetve a Spirit Airlines kormányzati megmentésével maradhatna a légi piac egyik szereplője, hozzájárulva a verseny megmaradásához.

Trump szerint a terv az lenne, hogy egy „hozzáértő embert” nevezzenek ki a légitársaság élére, aki rendbe teszi a működést, majd kivárják az olajárak csökkenését, és ezt követően értékesítik a céget, amikor az ismét értékes eszközzé válik. Szerinte a cég megmentése jót tenne a piaci versenynek is.

A Spirit Airlines jelenleg mintegy 18 ezer munkavállalót foglalkoztat.

