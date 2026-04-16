Ez Magyarországon is tarolni fog: egy új üzlet, ami egészség, sport – és tömeg és nagy pénz van benne

Egy Európából induló trend hódít a fitnesziparban. Az új tömegsportversenyek lényege a skálázhatóság és a közösségépítés, a franchise-rendszerben működő üzleti modell pedig hatalmas potenciált rejt.
Nagy Krisztián
2026.04.16, 06:07

A Hyrox nem csupán a sportolás egy új formája, hanem egy olyan innováció, amely valóban igyekszik a társadalom egészét megszólítani és mozgásra bírni. Emellett üzlet, amelyben nagy pénz van, és a bevételi forrásra már sokan rá is találtak. 

Hatalmas üzleti lehetőség: új trend tarolja le a sportvilágot / Fotó: AFP

A látványos versenyeken részt vevő sportolóknak nem kell időkorlátokól tartaniuk, a cél valóban a mozgás népszerűsítése és a jó hangulat, persze az új sport üzleti potenciált is rejt.

A sport története 

A 2017-es németországi debütálása után a Hyrox a világ leggyorsabban növekvő sportmozgalmává vált, és mára a világ tizenegy országában és harminc városában rendeznek versenyeket. Mivel nincs időkorlát, ezért mindenki a saját tempójában teljesítheti a feladatokat, kvalifikációra pedig nincs szükség, a Hyrox minden érdeklődőt tárt karokkal vár.

A Hyrox felépítéséből adódóan nem fenyegeti a résztvevőket egy esetleges rossz helyezéssel, így mindenki felszabadultan és önfeledten sportolhat. Az innovatív mozgásforma mögött a világ egyik legtapasztaltabb és legsikeresebb tömegsport-eseményszervezője, Christian Toetzke, valamint a háromszoros olimpiai bajnok gyeplabdázó Moritz Fürste áll. 

A Hyrox elképesztő népszerűségnek örvend mind Európában, mind az Egyesült Államokban, egyes eseményeken 8 ezer résztvevő és 10 ezer néző vesz részt egyszerre, amivel a világ legnagyobb és legnézettebb tömegsport-rendezvényének számít.

A 2017-es hamburgi premier óta a Hyrox exponenciálisan növekedett, csak a 2022–2023-as szezonban 90 ezer új sportoló vett részt a versenyeken.

A Hyrox az elmúlt néhány év alatt a semmiből a fitneszipar egyik meghatározó szereplőjévé vált, és a vállalat számításai szerint 2026-ban nagyjából 1,3 millió sportoló vesz részt a versenyeken − mondta Fürste a Forbes újságírójának, és azt is hozzátette, hogy

2026-ban 220 millió dolláros bevétellel számol.

A pénz elsősorban a nevezési díjakból, továbbá a szponzoroktól folyik be. A nevezési díjak után résztvevőnként megközelítőleg 60-120 euró folyik be, a vállalat legnagyobb partnerei között pedig olyan cégek vannak, mint a

  • Puma − a német sportruházat gyártó szerződése 2030-ig szól, hivatalos Hyrox-kollekciót hozott létre ,és a vállalat fő támogatója.
  • Myprotein − a táplálékkiegészítők piacának egyik meghatározó szereplője szintén hivatalos Hyrox-kollekciót alkotott, a versenyek másik nagy szponzora.
  • Concept − a sportszergyártó vállalat ergométereket biztosít a versenyekhez.
  • Centr − sportszergyártó, súlyokat és egyéb kiegészítőket biztosít a versenyekhez.

A versenyek felépítése

A résztvevők csoportokban, tízpercenként indulnak, a felosztás korosztályok és nemek szerint történik. A sportolók a különböző feladatokat állomásonként hajtják végre, és egymás után haladnak végig a különböző gyakorlatokon, ami azt eredményezi, hogy valójában mindenki az óra és önmaga határai ellen harcol.

A Hyrox a futást és a funkcionális mozgásformákat ötvözi, a résztvevők egy kilométer futással kezdenek, majd különböző állomásokat teljesítenek, amit nyolcszor megismételnek. Egy teljes verseny az alábbiak szerint épül fel:

  • 1 kilométer futás 
  • 1000 méter sí ergométer 
  • 50 méter szántolás 
  • 50 méter szánhúzás 
  • 80 méter négyütemű fekvőtámasz 
  • 1000 méter evezés ergométeren 
  • 200 méter farmerjárás 
  • 100 méter kitörés súllyal 
  • 100 wall ball dobás 

A versenyeket általában nagy befogadóképességű sportcsarnokokban rendezik, így a nézők egy magával ragadó és energikus élmény részesei lehetnek.

Mivel a Hyrox világszerte egységes, ezért lehetővé teszi globális ranglisták vezetését és a minden szezon végén megrendezésre kerülő világbajnokság lebonyolítását is.

A Hyrox hatékonyságát tudományos kutatások is alátámasztják

A forradalmi mozgásforma hatékonyságának fejlesztését kutatók folyamatos munkája támogatja, melynek köszönhetően a program segítségével számos téren teljesítménynövekedés érhető el. 

A futás adja az edzések gerincét, mivel kiválóan fejleszti az állóképességet, de a Hyrox jelentősen növeli az erőt, valamint javítja a neuromuszkuláris kapcsolatokat is, ami csökkentheti a reakcióidőt. Kutatások szerint az edzésforma rövid idő alatt akár 10-12 százalékkal növelheti a maximális erőt, továbbá hat hét rendszeres sportot követően a reakcióidő akár 0,12 másodperccel is javulhat.

Miért lehet jó üzlet a Hyrox

Mivel ez a sport jól skálázható, továbbá tömegsportjellegének köszönhetően közösségépítő ereje van, ezért jó befektetés lehet a fitneszipar iránt érdeklődő üzletemberek számára.

A gazdasági modell egyszerű, de hatékony. A fő bevételi forrást egy edzőterem működtetése, valamint a rendezvények lebonyolítása adja. Magyarországon a versenyek nevezési díja személyenként jellemzően 23-27 ezer forint körül alakul, ami megegyezik a nyugat-európai árazással. A viszonylag magas nevezési díj, valamint a merch termékek árusítása után realizálható bevétel általában kiegészül a szponzorok támogatásaival, továbbá bevételi forrást jelenthet a táplálékkiegészítők és edzéstervek értékesítése is.

A Hyrox rendszerét üzleti szempontból az egységesítés és a skálázhatóság teszi egyszerűvé. Mivel a tömeges részvétel, valamint a verseny felépítése széles közönséget szólít meg, a célcsoport hatalmas. 

A nyugat-európai, valamint az amerikai példa azt mutatja, hogy sok a visszatérő versenyző, és sokan profi Hyrox,atlétának vallják magukat, tehát identitásképző brandről van szó. Azok a sportolók, aki elhivatottan vesznek részt a megmérettetéseken, hónapokig készülnek, és általában felszereléseket is vásárolnak, ami hosszú távon stabil bevételi forrása lehet a gyártóknak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
