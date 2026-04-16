Ez Magyarországon is tarolni fog: egy új üzlet, ami egészség, sport – és tömeg és nagy pénz van benne

A Hyrox nem csupán a sportolás egy új formája, hanem egy olyan innováció, amely valóban igyekszik a társadalom egészét megszólítani és mozgásra bírni. Emellett üzlet, amelyben nagy pénz van, és a bevételi forrásra már sokan rá is találtak.

A látványos versenyeken részt vevő sportolóknak nem kell időkorlátokól tartaniuk, a cél valóban a mozgás népszerűsítése és a jó hangulat, persze az új sport üzleti potenciált is rejt.

A sport története

A 2017-es németországi debütálása után a Hyrox a világ leggyorsabban növekvő sportmozgalmává vált, és mára a világ tizenegy országában és harminc városában rendeznek versenyeket. Mivel nincs időkorlát, ezért mindenki a saját tempójában teljesítheti a feladatokat, kvalifikációra pedig nincs szükség, a Hyrox minden érdeklődőt tárt karokkal vár.

A Hyrox felépítéséből adódóan nem fenyegeti a résztvevőket egy esetleges rossz helyezéssel, így mindenki felszabadultan és önfeledten sportolhat. Az innovatív mozgásforma mögött a világ egyik legtapasztaltabb és legsikeresebb tömegsport-eseményszervezője, Christian Toetzke, valamint a háromszoros olimpiai bajnok gyeplabdázó Moritz Fürste áll.

A Hyrox elképesztő népszerűségnek örvend mind Európában, mind az Egyesült Államokban, egyes eseményeken 8 ezer résztvevő és 10 ezer néző vesz részt egyszerre, amivel a világ legnagyobb és legnézettebb tömegsport-rendezvényének számít.

A 2017-es hamburgi premier óta a Hyrox exponenciálisan növekedett, csak a 2022–2023-as szezonban 90 ezer új sportoló vett részt a versenyeken.

A Hyrox az elmúlt néhány év alatt a semmiből a fitneszipar egyik meghatározó szereplőjévé vált, és a vállalat számításai szerint 2026-ban nagyjából 1,3 millió sportoló vesz részt a versenyeken − mondta Fürste a Forbes újságírójának, és azt is hozzátette, hogy

2026-ban 220 millió dolláros bevétellel számol.

A pénz elsősorban a nevezési díjakból, továbbá a szponzoroktól folyik be. A nevezési díjak után résztvevőnként megközelítőleg 60-120 euró folyik be, a vállalat legnagyobb partnerei között pedig olyan cégek vannak, mint a

Puma − a német sportruházat gyártó szerződése 2030-ig szól, hivatalos Hyrox-kollekciót hozott létre ,és a vállalat fő támogatója.

Myprotein − a táplálékkiegészítők piacának egyik meghatározó szereplője szintén hivatalos Hyrox-kollekciót alkotott, a versenyek másik nagy szponzora.

Concept − a sportszergyártó vállalat ergométereket biztosít a versenyekhez.

Centr − sportszergyártó, súlyokat és egyéb kiegészítőket biztosít a versenyekhez.

A versenyek felépítése

A résztvevők csoportokban, tízpercenként indulnak, a felosztás korosztályok és nemek szerint történik. A sportolók a különböző feladatokat állomásonként hajtják végre, és egymás után haladnak végig a különböző gyakorlatokon, ami azt eredményezi, hogy valójában mindenki az óra és önmaga határai ellen harcol.