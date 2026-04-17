Áthaladt a blokád óta az első olajszállítmány a Hormuzi-szoroson

Egy pakisztáni zászló alatt közlekedő tartályhajó lett az első, amely nyersolajat szállított ki a Hormuzi-szoroson keresztül azóta, hogy az Egyesült Államok blokád alá vette a stratégiai tengeri útvonal környékét. A MarineTraffic információi alapján a Shalamar és szállítmánya várhatóan április 19-én, vasárnap érkezik meg a pakisztáni Karacsiba – írja az Origo.

Áthaladt az első olajszállítmány a Hormuzi-szoroson az amerikai blokád óta / Fotó: AFP

Úton az első olajszállítmány a Perzsa-öbölből

A lap szerint a pakisztáni zászló alatt hajózó tanker április 12-én, vasárnap – második próbálkozásra – jutott be a Perzsa-öbölbe a Hormuzi-szoroson keresztül. A hajó korábban már megkísérelte az áthaladást ugyanazon a napon, ám az amerikai–iráni tárgyalások összeomlásáról szóló hírek hatására feladta a kísérletet.

Bár egy nem iráni kikötőben megrakodott olajszállító sikeresen áthaladt azon, a Hormuzi-szoros forgalma továbbra is erősen korlátozott.

A hajózási adatok szerint április 15-én mintegy 823 hajó is tartózkodhatott a Perzsa-öböl térségében, ami „folyamatos felhalmozódást jelez anélkül, hogy ezek a hajók visszatérnének a megszokott forgalmi mintákhoz” – közölte napi jelentésében a Windward tengeri elemzőcég.

A Windward szakértői ugyanakkor arra is rámutattak, hogy az iráni olajexport strukturálisan továbbra is aktív, annak ellenére, hogy az amerikai blokád célja éppen az iráni olajszállítmányok megakadályozása.

Kérdés persze, hogy ez meddig maradhat így – az iráni olajexport jelenlegi szintjének fenntartása a blokád mellett nem sokáig lehetséges, erről itt írtunk a Világgazdaság oldalán.

Április 15-i adatok szerint mintegy 153,7 millió hordó iráni olaj volt úton a tengeren, amelynek 84,9 százaléka Kína felé tartott. A Kharg-szigetről február és április között exportált napi átlagos mennyiség továbbra is magas, körülbelül napi 2,04 millió hordó – áll az elemzésben.

