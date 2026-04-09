Növényből nem lesz szalonna – tiltólistára kerülhet egy ellentmondásos elnevezés az EU-ban

A „vega szalonna” ügyének előzményeként érdemes felidézni, hogy korábban volt EU-s törekvés a növényi alapú termékek húsipari megnevezéseinek (pl. vegan bacon/szalonna) korlátozására. Ebben 2020-ban történt fordulat: abban az évben az Európai Parlament megfogalmazta álláspontját, ami szerint nincs összeférhetetlenség a növényi alapú és a húsipari termékek azonos elnevezése között. Ugyanakkor az EU folyamatosan szigorítja az élelmiszerek megnevezését a megtévesztés elkerülése érdekében, ennek pedig újabb fejezete az, hogy a szakbizottsági állásfoglalás szerint még sincs azzal gond, ha tiltják az olyan, eleve antagonisztikusnak ható elnevezéseket, mint a „vega szalonna” – írja az Origo.

Növényből nem lesz szalonna

Az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottsága (AGRI) megszavazta, hogy támogatja a társjogalkotók között létrejött megállapodást az EU mezőgazdasági termékekre vonatkozó közös piacszervezési szabályainak célzott módosításáról. Ez azt is jelenti, hogy a korábbi törekvésekkel ellentétben nemet lehet mondani a vega szalonna termékelnevezésre. Más elnevezésekre vonatkozó szabályok viszont nem kerültek bele a megállapodásba.

A lap azt írja, hogy a szabályváltozások elsősorban a szerződésekre összpontosítanak, azzal a céllal, hogy erősítsék az európai gazdálkodók pozícióját az ellátási láncban (amire bizonyosan szükség lesz, hiszen a nemrég megkötött Mercosur-megállapodás így is jelentős sérelmekkel és gazdasági veszteséggel járhat számukra). Az egyeztetések során kialakított kompromisszum tartalmaz egy olyan rendelkezést is, amely megtiltaná bizonyos, húsipari eredetű kifejezések használatát növényi alapú vagy laboratóriumban előállított termékek reklámozásában. Így mégis tiltólistás maradhat a „vega szalonna” megjelölés.

Ugyanakkor a leginkább vitatott kifejezések – például a „burger” és a „kolbász” – végül nem szerepelnek a tiltólistán a növényi alapú termékek esetében. Emellett a specifikusabb elnevezések, mint a „bacon” vagy a „steak”, használatát az új szabályok korlátoznák.

