Az EU ismét lábon lövi magát, a kínai szankciók miatt éktelen haragra gerjedt Peking

Az Európai Unió 20. szankciós csomagja számos kínai vállalatra tartalmaz új korlátozásokat. Peking szerint ezek ellentétesek Kína és az EU korábbi megállapodásával.
VG
2026.04.26, 09:37
Frissítve: 2026.04.26, 09:38

Kína bejelentette, hogy megteszi a szükséges lépéseket, miután az Európai Unió kínai vállalatokat vett fel legújabb Oroszország elleni szankciócsomagjába, és figyelmeztetett, hogy minden következményt az EU visel majd.

Beijing szankció
Peking figyelmeztette az EU-t a kínai vállalatokra kivetett szankciók miatt / Fotó: Qilai Shen

Peking szerint az EU lépése ellentétes a két fél megállapodásával – derül ki a Kereskedelmi Minisztérium szombat esti közleményéből. Kína azzal érvel, hogy a szankciók aláássák a Kína és az EU közötti kapcsolatokat alátámasztó politikai kötelezettségvállalásokat.

Kína ismételt tiltakozása és kifogásai ellenére az EU továbbra is felvette a kínai vállalatokat az Oroszország elleni 20. szankciós csomagba

– írja a minisztérium közleménye. 

Kína rendkívül elégedetlen és határozottan ellenzi ezt a lépést 

– tették hozzá.

Az EU néhány nappal ezelőtt nyilvánosságra hozta az Oroszországgal kapcsolatos 20. szankciócsomagjának részleteit, amely számos kínai vállalatra vonatkozó új korlátozásokat tartalmaz. 

A szankciók az érzékeny csúcstechnológiai berendezések harmadik országbeli beszállítóit célozzák meg, Brüsszel több kínai székhelyű vállalatot is azzal vádol, hogy kettős felhasználású árukat szállít Oroszország katonai-ipari szektorának.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
889 cikk

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu