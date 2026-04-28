Ijesztő tengeri csúcsragadozót bocsátott a vízre Kína, komoly erődemonstráció kezdődött

A 076-os típusú hadihajót, a Szecsuánt nagyszabású kétéltűtámadások támogatására tervezték, lehetővé téve a csapatok gyors bevetését és az expedíciós hadműveleteket. Ez a képesség közelíti a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészetének (PLAN) képességeit az USA hasonló haderejéhez – számolt be az Origo.

A Szecsuánt nagyszabású kétéltűtámadások támogatására tervezték / Fotó: Zhang Liang / Kínai Védelmi Minisztérium

Félelmetes harci képességekkel rendelkezik a Szecsuán

Kína legújabb és legfejlettebb kétéltű támadóhajója, a 076-os típusú Szecsuán elhagyta Sanghajt, és most a Dél-kínai-tengeren tesztelik a harci képességeit, ami fontos mérföldkő a hadrendbe állítás felé.

Az Army Recognition cikke rámutat: a 076-os típus figyelemre méltó fejlődést képvisel Kína kétéltű hadviselési képességeiben. A becsült 40 ezer tonnát meghaladó vízkiszorítással a hajó nagyobb és technológiailag ambiciózusabb, mint a korábbi 075-ös típusú helikopterhordozó deszanthajók (LHD-k).

Nagy sebességű repülési műveletekhez van optimalizálva, de a legjelentősebb újítások az elektromágneses katapultrendszerek és a fékezőkötél-rendszer integrálása. Ezek a jellemzők lehetővé teszik a Szecsuán számára a merev szárnyú repülőgépek indítását és fogadását, ami eddig a hagyományos repülőgép-hordozók sajátja volt.

Ez a konfiguráció a 076-os típust egyedi kategóriába sorolja a hagyományos kétéltű támadóhajók és a repülőgép-hordozó anyahajók között.

Bár elsődleges küldetése továbbra is a kétéltűroham, beleértve a tengerészgyalogosok, a páncélozott járművek és a partraszálló hajók szállítását, a katapultrendszer biztosítja olyan fejlett repülőgépek működtetését is, mint a J-35 lopakodó vadászgép vagy a speciális pilóta nélküli harci légi járművek.

