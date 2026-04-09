Totális fordulat: elege lett a napelemekből és a szélenergiából Európa egyik legnagyobb országának – ez így nem mehet tovább, a jövő héttől visszafogja a termelést

Franciaországban egyre gyakrabban kapcsolják le tömegesen a napelem- és szélerőműveket, mert az áramárak negatív tartományba fordultak – írja a Portfolio.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A döntés szerint április 14-től az EDF megújuló energiákért felelős egysége (EDF OA) összesen 842 megawatt beépített kapacitású naperőmű és szárazföldi szélerőmű termelését korlátozza azokban az időszakokban, amikor a spot piaci árak mínuszba mennek. A mechanizmus egyszerű: az érintett erőművek várható termelését napi szinten mínusz 0,11 európer megawattóra áron ajánlják fel a nagykereskedelmi piacon.

Ha az ár ez alá süllyed, az erőműveket le kell állítani, ha viszont magasabb marad, a termelés folytatódhat.Ez a lépés nem önkéntes visszafogás, hanem a piaci jelzésekhez való igazodást szolgálja. A támogatási rendszer (például a CFD-szerződések) miatt a termelők akkor is bevételhez jutnak, ha a piaci ár negatív, ám a hálózat stabilitása és a túlkínálat kezelése érdekében szükséges a korlátozás.

Az EDF OA a következő hetekben fokozatosan bővíti a rendszerbe bevont kapacitásokat, hosszú távon pedig egy 7,4 gigawattos portfóliót kíván kialakítani, amely már jelentősen befolyásolhatja a francia villamosenergia-rendszer működését. A jelenség egyébként nem új keletű az országban: a három tengeri szélerőmű (összesen 1,5 gigawatt kapacitás) már 2025 májusa óta hasonló módon fogja vissza a termelést negatív árak esetén.

A szabályozás is igazodik a valósághoz – a kormány nemrég csökkentette a korlátozásra jogosult naperőművek küszöbét 12 megawattról 10 megawatt fölé.

Az intézkedés jól szemlélteti a megújuló energiaforrások gyors térnyerésének egyik fő kihívását. Bár a nap- és szélenergia kulcsszerepet játszik a klímacélok elérésében és az energiarendszer dekarbonizációjában, időjárásfüggő, változó termelésük miatt időszakosan túlkínálatot okoz, különösen alacsony fogyasztás mellett.

Ez nemcsak gazdasági torzulásokat eredményez negatív árak formájában, hanem a hálózat stabilitását is veszélyeztetheti. A francia példa rámutat arra, hogy a zöldenergia-erőművek tömeges kiépítése mellett egyre sürgetőbbé válik a tárolási kapacitások bővítése, a hálózat rugalmasabbá tétele és a keresletoldali szabályozás erősítése.