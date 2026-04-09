Rendkívüli

Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

Deviza
EUR/HUF376,65 0% USD/HUF321,85 -0,39% GBP/HUF432,53 -0,04% CHF/HUF407,17 -0,24% PLN/HUF88,68 +0,18% RON/HUF73,96 +0,03% CZK/HUF15,45 +0,07% EUR/HUF376,65 0% USD/HUF321,85 -0,39% GBP/HUF432,53 -0,04% CHF/HUF407,17 -0,24% PLN/HUF88,68 +0,18% RON/HUF73,96 +0,03% CZK/HUF15,45 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 030,58 -1,31% MTELEKOM2 230 -0,09% MOL4 008 +0,25% OTP39 000 -1,76% RICHTER12 400 -1,51% OPUS430 -4,02% ANY7 200 -0,55% AUTOWALLIS149 -1,97% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX8 882,88 -1,47% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 701,13 -0,08% BUX128 030,58 -1,31% MTELEKOM2 230 -0,09% MOL4 008 +0,25% OTP39 000 -1,76% RICHTER12 400 -1,51% OPUS430 -4,02% ANY7 200 -0,55% AUTOWALLIS149 -1,97% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX8 882,88 -1,47% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 701,13 -0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
energia
energiahelyzet
Franciaország
szélenergia

Totális fordulat: elege lett a napelemekből és a szélenergiából Európa egyik legnagyobb országának – ez így nem mehet tovább, a jövő héttől visszafogja a termelést

Franciaországban április 14-től kezdődően egyre több nap- és szárazföldi szélerőművet kapcsolnak le vagy korlátozzák a termelést, ha az áramár negatív tartományba kerül a túlkínálat miatt.
VG
2026.04.09, 20:12
Frissítve: 2026.04.09, 20:44

Franciaországban egyre gyakrabban kapcsolják le tömegesen a napelem- és szélerőműveket, mert az áramárak negatív tartományba fordultak – írja a Portfolio.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A döntés szerint április 14-től az EDF megújuló energiákért felelős egysége (EDF OA) összesen 842 megawatt beépített kapacitású naperőmű és szárazföldi szélerőmű termelését korlátozza azokban az időszakokban, amikor a spot piaci árak mínuszba mennek. A mechanizmus egyszerű: az érintett erőművek várható termelését napi szinten mínusz 0,11 európer megawattóra áron ajánlják fel a nagykereskedelmi piacon.

Ha az ár ez alá süllyed, az erőműveket le kell állítani, ha viszont magasabb marad, a termelés folytatódhat.Ez a lépés nem önkéntes visszafogás, hanem a piaci jelzésekhez való igazodást szolgálja. A támogatási rendszer (például a CFD-szerződések) miatt a termelők akkor is bevételhez jutnak, ha a piaci ár negatív, ám a hálózat stabilitása és a túlkínálat kezelése érdekében szükséges a korlátozás.

Az EDF OA a következő hetekben fokozatosan bővíti a rendszerbe bevont kapacitásokat, hosszú távon pedig egy 7,4 gigawattos portfóliót kíván kialakítani, amely már jelentősen befolyásolhatja a francia villamosenergia-rendszer működését. A jelenség egyébként nem új keletű az országban: a három tengeri szélerőmű (összesen 1,5 gigawatt kapacitás) már 2025 májusa óta hasonló módon fogja vissza a termelést negatív árak esetén.

A szabályozás is igazodik a valósághoz – a kormány nemrég csökkentette a korlátozásra jogosult naperőművek küszöbét 12 megawattról 10 megawatt fölé.

Az intézkedés jól szemlélteti a megújuló energiaforrások gyors térnyerésének egyik fő kihívását. Bár a nap- és szélenergia kulcsszerepet játszik a klímacélok elérésében és az energiarendszer dekarbonizációjában, időjárásfüggő, változó termelésük miatt időszakosan túlkínálatot okoz, különösen alacsony fogyasztás mellett.

Ez nemcsak gazdasági torzulásokat eredményez negatív árak formájában, hanem a hálózat stabilitását is veszélyeztetheti. A francia példa rámutat arra, hogy a zöldenergia-erőművek tömeges kiépítése mellett egyre sürgetőbbé válik a tárolási kapacitások bővítése, a hálózat rugalmasabbá tétele és a keresletoldali szabályozás erősítése.

Hasonló problémákkal más európai országok is küzdenek, jelezve, hogy az energiaátmenetben a technikai és a piaci megoldásoknak is lépést kell tartaniuk a megújulók bővülésével.

Videó: Németország megépíti a világ legnagyobb szélturbináját – súlyos gondot okozhat az áram árában
Németországban, Brandenburg tartományban épül a világ legmagasabb szélturbinája. A schipkaui beruházás során a torony 360 méter magas lesz, és a drezdai Gicon cég azt reméli, hogy a nagyobb magassággal jelentősen növelni tudja a szélenergia-termelés hatékonyságát.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
