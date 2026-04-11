Egyiptom és Líbia is kiterítette lapjait: óriási szénhidrogénmezőket találtak

Több szénhidrogén-felfedezésről is jelentettek a héten Észak-Afrika térségéből: Egyiptom és az olasz energiavállalat, az ENI jelentős földgázlelőhely felfedezéséről tájékoztatott, amely az ország földközi-tengeri partjainál található. Eközben Líbia is jelentős szénhidrogén-tartalékokat, földgáz- és kőolaj-készleteket azonosított a területén. Nemrég a Mol is belépett Líbiába egy kutatási együttműködés keretében.
VG
2026.04.11, 18:48
Frissítve: 2026.04.11, 18:50

Az olasz ENI energetikai óriás új gázmezőt fedezett fel Egyiptom partjainál. A felfedezés a Denise W jelű kutatófúrás révén történt, amely mintegy 70 kilométerre található a parttól, a kelet-mediterrán Temsah olaj- és gázmező térségében. A vállalat közleménye szerint az előzetes becslések alapján a szénhidrogén-lelőhely körülbelül 56 milliárd köbméter földgázt tartalmazhat. Ez a mennyiség a jelenlegi felhasználási adatok alapján nagyjából megegyezik Magyarország hét-nyolc évi földgázfogyasztásával – írja az Origo.

Olajszállító hajó egy líbiai kikötőben: Egyiptom és Líbia is jelentős szénhidrogén-felfedezéseket jelentett be a napokban / Fotó: Pexels

Az egekben a szénhidrogénárak – ezt Kairóban is megérzik

Az egyiptomi kőolajügyi minisztérium közölte, hogy a felfedezés „130 millió hordó kőolaj-kondenzátumot” is magában foglal, és része annak a stratégiának, amely a kitermelés növelését, a természetes hozamcsökkenés ellensúlyozását, valamint az importköltségek mérséklését célozza.

Egyiptom földgázellátása Katarral és Izraellel fennálló kapcsolataival összefüggésben jelentősen akadozik a közel-keleti konfliktus miatt. A miniszterelnök, Musztafa Madbuli a múlt hónapban arról beszélt, hogy 

az iráni háború következtében az ország földgázimport-számlája csaknem megháromszorozódott: havi 560 millió dollárról 1,65 milliárd dollárra emelkedett.

Kairó energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be, többek között korlátozta a kereskedelmi egységek nyitvatartási idejét, és központi intézkedéssel szabott gátat az üzemanyag túlzott felhasználásának.

Líbiában több új szénhidrogén-felfedezést tettek

Az egyiptomi bejelentéssel egy időben Líbia nemzeti olajvállalata (NOC) három új szénhidrogén-lelőhely felfedezését jelentette be, melyek mögött

  • az ENI, valamint 
  • a Repsol és a Sonatrach együttműködése áll.

A fejlemény azt jelzi, hogy az ország legfontosabb kitermelő régióiban újra élénkül a kutatási tevékenység – a líbiai olajkincs jelentőségéhez ezt a cikket ajánljuk a Világgazdaság oldalán.

A legjelentősebb eredmény Nyugat-Líbia tengeri térségében született, ahol a NOC és az ENI North Africa a D blokkban lefúrt kutatókutakkal új gázlelőhelyet azonosított mintegy 95 kilométerre a partoktól. Az elvégzett tesztek napi 400-600 ezer köbméter hozamot mutattak.

A szárazföldön a NOC és a Repsol líbiai leányvállalata új olajmezőt talált a Murzuq-medencében, Tripolitól mintegy 800 kilométerre délre. Ez pedig már a magyar Mol számára is érdekes fejlemény, mert bár a Mol nemrég földközi-tengeri kutatási projekttel lépett be a líbiai piacra, a Murzuq-medencében található gigantikus, de javarészt még feltáratlan kőolajkincs után a cég is érdeklődik.

