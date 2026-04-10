Ursula von der Leyenék nem állnak le: rászálltak Magyarország legszorosabb szövetségesére, tőle is elvehetik az uniós pénzt – 1,5 milliárd euró a tét

Szerbia akár 1,5 milliárd eurós uniós támogatást is elveszíthet, mivel az Európai Bizottság komolyan fontolgatja a kifizetések felfüggesztését. Bár az ország nem tagja az Európai Uniónak, a 2014-ben megkezdett csatlakozási tárgyalások révén jogosult uniós támogatásokra és pályázati forrásokra, amelyek a jogi és intézményi reformokat hivatottak elősegíteni.

Amennyiben az EU felfüggeszti a támogatások kifizetését, az tovább lassíthatja a bővítési folyamatot, miközben Ukrajna és Montenegró minél előbb szeretne csatlakozni az Unióhoz. Ezzel szemben egyes kulcsfontosságú tagállamok, például Franciaország, továbbra is óvatosságra intenek.

„Egyre nagyobb aggodalommal figyeljük a szerbiai fejleményeket” – nyilatkozta a Politiconak Marta Kos, az EU bővítési biztosa. Hangsúlyozta a bírói függetlenséget gyengítő törvényeket, a tüntetők elleni fellépést és a független média elleni nyomást. A Bizottság jelenleg azt vizsgálja, hogy Szerbia továbbra is megfelel-e az uniós pénzügyi eszközök kifizetéséhez szükséges feltételeknek.

Az utóbbi hetekben erősödött a nyomás a támogatások visszatartására

Az Európai Unió korábban nyilvánosan is bírálta a szerb kormány által keresztülvitt bírósági reformokat, amelyek ellen országszerte tüntetések zajlottak. Danijel Apostolovic, Szerbia EU-nagykövete és főtárgyalója ugyanakkor bizakodó. Szerinte nem kerül sor a finanszírozás felfüggesztésére, és Belgrád nem mond le a teljes EU-tagság céljáról.

Hozzátette, hogy intenzív egyeztetések folynak a Bizottsággal. A bíróságok átszervezését és az igazságszolgáltatás személyzeti kinevezéseit érintő törvénycsomagot Kos komoly visszalépésnek nevezte. A Velencei Bizottság – az Európa Tanács jogi szakértői testülete – a hónap végén ad ki véleményt a vitatott jogszabályokról.

Több uniós forrás szerint ez a szakvélemény döntő lehet a támogatások sorsában.

Kos jelezte: elvárja, hogy Szerbia igazítsa bírósági törvényeit a Velencei Bizottság ajánlásaihoz. Belgrád szerint már jelezte Brüsszelnek, hogy a szakvélemény megérkezése után haladéktalanul követni fogja az ajánlásokat.