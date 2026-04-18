Szerbia összehozta modern pénzügytörténete legnagyobb hiányát, majd az IMF bevitte a kegyelemdöfést
Ezen a héten Washingtonban tartózkodik Sinisa Mali, Szerbia miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere, ahol részt vesz a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank-csoport (WBG) tavaszi ülésén. A washingtoni találkozóra a világ számos országából érkeztek jegybankelnökök, pénzügyminiszterek. A magánszektor, a civil társadalom és az akadémiai élet képviselői is jelen vannak, hogy megvitassák a globális hatással bíró gazdasági és pénzügyi kérdéseket.
Az IMF és a Világbank már korában is rámutatott, hogy a közel-keleti háború tartósnak ígérkező hatása miatt jelentősen lefelé módosítják a globális gazdasági növekedési előrejelzéseket. Mindeközben felfelé módosítják az inflációs előrejelzéseket.
A Nemzetközi Valutaalap kedden nyilvánosságra hozta azokat az előrejelzéseket, amelyeket a legutóbbi jelentése óta kialakult geopolitikai válság következményeivel számolva foglalt össze. Az elemzések szerint a globális gazdasági növekedés 3,1 százalékra esik vissza idén, ami 0,2 százalékkal kevesebb, mint amennyit januárban előre jeleztek. A 2027-es előrejelzés változatlanul 3,2 százalékos növekedésről szól. Ugyanakkor a globális infláció becsült értéke mindkét évre vonatkozóan emelkedett: 2026-ra vonatkozóan 4,4 százalékos, 2027-re viszont 3,7 százalékos inflációt lát előre a Nemzetközi Valutalap világszerte.
Szerbia növekedése elmarad a várakozástól
Az IMF a Szerbiára vonatkozó előrejelzéseit is nyilvánosságra hozta. Abban kiemelik, hogy a várható gazdasági növekedés 2,8 százalékos, ami elmarad a korábbinál. Az infláció viszont az év végéig várhatóan eléri az 5,2 százalékos szintet, ami ismét meghaladja a jegybank célkitűzéseit. A valutaalap januári jelentése még 3 százalékos gazdasági növekedésről szólt, tavaly októberben pedig még 3,6 százalékos növekedést jósoltak idénre.
Az idei évi mutatószámok sem irigylésre méltóak Szerbiában.
Az év első három hónapjában a költségvetési hiány meghaladta a 96 milliárd dinárt (818 millió euró), ami 245 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
Ez a legnagyobb első negyedévben jegyzett deficit a modern szerb pénzügytörténetben. A romló költségvetési helyzethez az energiaárak és az üzemanyag jövedéki adójának csökkentése is jelentős mértékben hozzájárult. De az állami kiadások is gerjesztik a hiányt.
Az EXPO 2027 világkiállítás kapcsán fogadást szervezett Szerbia Washingtonban a többnapos találkozó keretében, amely a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi tárgyalásához kötődik. Mali Washingtonban három olyan nemzetközi ügynökség képviselőivel is találkozik, amelyek az országok hitelminősítési besorolásával foglalkoznak, több nagybefektetővel is tárgyal.