Szerbia összehozta modern pénzügytörténete legnagyobb hiányát, majd az IMF bevitte a kegyelemdöfést

Az idei évi mutatószámai nem irigylésre méltóak Szerbiában. Az év első három hónapjában a költségvetési hiány meghaladta a 96 milliárd dinárt (818 millió euró), ami 245 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a legnagyobb első negyedévben jegyzett deficit Szerbia modern pénzügytörténetben.
Tóth Péter, Vajdaság
2026.04.18, 07:30

Ezen a héten Washingtonban tartózkodik Sinisa Mali, Szerbia miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere, ahol részt vesz a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank-csoport (WBG) tavaszi ülésén. A washingtoni találkozóra a világ számos országából érkeztek jegybankelnökök, pénzügyminiszterek. A magánszektor, a civil társadalom és az akadémiai élet képviselői is jelen vannak, hogy megvitassák a globális hatással bíró gazdasági és pénzügyi kérdéseket. 

Szerbia – Belgrád polgármestere, Sinisa Mali a Belgrádi Vízipart projekt makettjét mutatta be tavaly / Fotó: REUTERS

Az IMF és a Világbank már korában is rámutatott, hogy a közel-keleti háború tartósnak ígérkező hatása miatt jelentősen lefelé módosítják a globális gazdasági növekedési előrejelzéseket. Mindeközben felfelé módosítják az inflációs előrejelzéseket. 

A Nemzetközi Valutaalap kedden nyilvánosságra hozta azokat az előrejelzéseket, amelyeket a legutóbbi jelentése óta kialakult geopolitikai válság következményeivel számolva foglalt össze. Az elemzések szerint a globális gazdasági növekedés 3,1 százalékra esik vissza idén, ami 0,2 százalékkal kevesebb, mint amennyit januárban előre jeleztek. A 2027-es előrejelzés változatlanul 3,2 százalékos növekedésről szól. Ugyanakkor a globális infláció becsült értéke mindkét évre vonatkozóan emelkedett: 2026-ra vonatkozóan 4,4 százalékos, 2027-re viszont 3,7 százalékos inflációt lát előre a Nemzetközi Valutalap világszerte. 

Szerbia növekedése elmarad a várakozástól

Az IMF a Szerbiára vonatkozó előrejelzéseit is nyilvánosságra hozta. Abban kiemelik, hogy a várható gazdasági növekedés 2,8 százalékos, ami elmarad a korábbinál. Az infláció viszont az év végéig várhatóan eléri az 5,2 százalékos szintet, ami ismét meghaladja a jegybank célkitűzéseit. A valutaalap januári jelentése még 3 százalékos gazdasági növekedésről szólt, tavaly októberben pedig még 3,6 százalékos növekedést jósoltak idénre.

Az idei évi mutatószámok sem irigylésre méltóak Szerbiában. 

Az év első három hónapjában a költségvetési hiány meghaladta a 96 milliárd dinárt (818 millió euró), ami 245 százalékkal több, mint egy évvel korábban. 

Ez a legnagyobb első negyedévben jegyzett deficit a modern szerb pénzügytörténetben. A romló költségvetési helyzethez az energiaárak és az üzemanyag jövedéki adójának csökkentése is jelentős mértékben hozzájárult. De az állami kiadások is gerjesztik a hiányt.

Az EXPO 2027 világkiállítás kapcsán fogadást szervezett Szerbia Washingtonban a többnapos találkozó keretében, amely a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi tárgyalásához kötődik. Mali Washingtonban három olyan nemzetközi ügynökség képviselőivel is találkozik, amelyek az országok hitelminősítési besorolásával foglalkoznak, több nagybefektetővel is tárgyal. 

