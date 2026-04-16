Szlovákia: valami megváltozott Orbán Viktor miatt – mihamarabb elindítanák Ukrajnába az EU-s hitelt a kőolajért cserébe

Szlovákia kész blokkolni az Európai Unió Oroszország elleni 20. szankciós csomagjának elfogadását mindaddig, amíg Pozsony nem kap garanciákat a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállításáról – nyilatkozta Juraj Blanár, Szlovákia külügyminisztere.

Szlovákia meggondolta magát kőolajügyben / Fotó: Mol

Szlovákia egész eddig nem ezt a véleményt osztotta

Blanár később úgy fogalmazott, hogy Pozsony addig fogja blokkolni az említett szankciókat, amíg a Barátság vezetéket újra üzembe nem helyezik. Szerinte ugyanakkor Szlovákia nem fogja ellenezni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós (nagyjából 35 100 milliárd forintos) uniós hitel felszabadítását, amelyet eddig Magyarország blokkolt – értesült a Ceské Noviny. Magyarországon a vasárnapi parlamenti választáson győztes ellenzéki Tisza Párt sikere után kormányváltás várható.

Az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken keresztül Ukrajnán át Szlovákiába és Magyarországra januárban szűnt meg. Pozsony és Budapest ezután többször is azzal vádolta Kijevet, hogy politikai okokból halogatja a nyersanyag szállításának helyreállítását. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi németországi látogatásán azt mondta, hogy a Barátság vezeték április végéig ismét működni fog. Kijev korábban azt állította, hogy a vezetéket orosz támadás rongálta meg.

A Barátság kőolajvezeték konfliktus nélküli működése

Szlovákia további oroszellenes szankciókkal kapcsolatos álláspontját Blanár a szlovák parlament európai bizottsága előtt ismertette. Azt mondta, Szlovákia világos, átlátható és ellenőrizhető nyilatkozatot akar arról, hogy a Barátság vezetéket ismét elindítják. A szlovák kormány képviselői korábban ugyanakkor azt mondták, támogatják az Oroszország elleni szankciókat, amennyiben azok nem sértik a szlovák érdekeket.

„Ha a Barátság kőolajvezeték nem indul újra, és napirendre kerül a 20. csomag jóváhagyása, akkor nem fogjuk megszavazni. Nincsen más eszközünk arra, hogy rákényszerítsük Zelenszkijt és az Európai Bizottságot a Barátság újraindítására” – nyilatkozta később Blanár a parlament üléstermében, ahol képviselői kérdésekre válaszolt. A szlovák kormány politikusai korábban például azért bírálták az Európai Bizottságot, mert szerintük nem kényszerítette ki Kijevnél a megrongálódott vezeték ellenőrzésének lehetőségét.