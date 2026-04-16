Szlovákia: valami megváltozott Orbán Viktor miatt – mihamarabb elindítanák Ukrajnába az EU-s hitelt a kőolajért cserébe
Szlovákia kész blokkolni az Európai Unió Oroszország elleni 20. szankciós csomagjának elfogadását mindaddig, amíg Pozsony nem kap garanciákat a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállításáról – nyilatkozta Juraj Blanár, Szlovákia külügyminisztere.
Szlovákia egész eddig nem ezt a véleményt osztotta
Blanár később úgy fogalmazott, hogy Pozsony addig fogja blokkolni az említett szankciókat, amíg a Barátság vezetéket újra üzembe nem helyezik. Szerinte ugyanakkor Szlovákia nem fogja ellenezni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós (nagyjából 35 100 milliárd forintos) uniós hitel felszabadítását, amelyet eddig Magyarország blokkolt – értesült a Ceské Noviny. Magyarországon a vasárnapi parlamenti választáson győztes ellenzéki Tisza Párt sikere után kormányváltás várható.
Az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken keresztül Ukrajnán át Szlovákiába és Magyarországra januárban szűnt meg. Pozsony és Budapest ezután többször is azzal vádolta Kijevet, hogy politikai okokból halogatja a nyersanyag szállításának helyreállítását. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi németországi látogatásán azt mondta, hogy a Barátság vezeték április végéig ismét működni fog. Kijev korábban azt állította, hogy a vezetéket orosz támadás rongálta meg.
A Barátság kőolajvezeték konfliktus nélküli működése
Szlovákia további oroszellenes szankciókkal kapcsolatos álláspontját Blanár a szlovák parlament európai bizottsága előtt ismertette. Azt mondta, Szlovákia világos, átlátható és ellenőrizhető nyilatkozatot akar arról, hogy a Barátság vezetéket ismét elindítják. A szlovák kormány képviselői korábban ugyanakkor azt mondták, támogatják az Oroszország elleni szankciókat, amennyiben azok nem sértik a szlovák érdekeket.
„Ha a Barátság kőolajvezeték nem indul újra, és napirendre kerül a 20. csomag jóváhagyása, akkor nem fogjuk megszavazni. Nincsen más eszközünk arra, hogy rákényszerítsük Zelenszkijt és az Európai Bizottságot a Barátság újraindítására” – nyilatkozta később Blanár a parlament üléstermében, ahol képviselői kérdésekre válaszolt. A szlovák kormány politikusai korábban például azért bírálták az Európai Bizottságot, mert szerintük nem kényszerítette ki Kijevnél a megrongálódott vezeték ellenőrzésének lehetőségét.
Magyarország és Szlovákia együttműködnek
Korábbi információk szerint Szlovákia és Magyarország már a tagállami külügyminiszterek februári találkozóján is ellenezte az újabb oroszellenes szankciós csomagot. Budapest akkor azt állította, hogy megakadályozza e szankciók elfogadását, ha Ukrajna nem állítja helyre az orosz olaj Magyarországra irányuló tranzitját – közölte a Ceské Noviny.
Blanár szerint az alakuló új magyar kormány álláspontja arra utal, hogy kész támogatni az Ukrajnának szánt uniós hitel felszabadítását. Ezt eddig Orbán Viktor magyar miniszterelnök akadályozta, akinek pártja, a Fidesz vereséget szenvedett a hét végi parlamenti választáson. Robert Fico szlovák miniszterelnök, Orbán szövetségese márciusban az említett hitellel kapcsolatban azt mondta, hogy Szlovákia kész átvenni a stafétát Magyarországtól, ha erre szükség lesz.
Az orosz olajra márpedig szükség van
Orbán Viktor és Fico kormánya hosszú ideje kiállt az orosz energiahordozók importja mellett, és ellenzi az EU azon döntését is, hogy fokozatosan megszüntesse az orosz földgáz behozatalát. Az Ukrajnán keresztüli olajszállítás leállása után a pozsonyi kormány olajellátási veszélyhelyzetet hirdetett, és a pozsonyi Slovnaft finomító rendelkezésére bocsátott az állami tartalékokból. A magyar Mol olaj- és gázipari csoporthoz tartozó Slovnaft ezután az Adria vezetéken keresztül biztosított alternatív olajszállításokat, és az államtól kölcsönkapott nyersanyagot már vissza is adta.