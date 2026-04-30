Szlovákia: nő a feszültség a munkaerőpiacon

A 2021 óta csökkenő lélekszámú Szlovákiában az erősödő demográfiai válság egyre nagyobb feszültséget okoz a munkaerőpiacon.

Miközben egyre népesebb korosztályok vonulnak nyugdíjba, mind kevesebben lépnek a munkaerőpiacra. 2004-ben a 25 éves fiatalok közül 95 900 vette fel a munkát, miközben 41 800 fő vonult nyugdíjba, vagyis az egyenleg magasan pozitív volt. 2025-ben mindössze 54 300 fiatal került munkaviszonyba, viszont 65 700 fő ment nyugdíjba, azaz az egyenleg bő 10 ezres mínuszt mutat.

„A nemzetgazdaság szinte minden ágazata munkaerőhiánnyal küzd, kezdve az egészségüggyel és az oktatással, folytatva az ipar műszaki pozícióival, az energetikával” – mondta Lubica Melcerová, az Alma Career Slovakia munkapiaci társaság menedzsere. A munkaügyi minisztérium adatai szerint márciusban országszerte 123 900 betöltetlen állást tartottak nyilván, ami rekordnak számít. „Napjainkban Szlovákiában mintegy 150 ezer külföldi dolgozik. Az a célunk, hogy minél több szlovák állampolgárt tudjuk foglalkoztatni” – közölte Erik Tomás munkaügyi miniszter. Martin Hosták, a Munkaadók Országos Uniójának főtitkára megjegyezte, hogy több mint 350 ezer képzett szlovák állampolgárt dolgozik külföldön, jó lenne ezek egy részét hazacsalogatni. A külföldi munkavállalókkal az a gond, hogy a bürokratikus akadályok miatt legalább hat hónap is eltelik, míg a szlovák munkapiacra léphetnek – tette hozzá.

Napjainkban már így is a munkavállalók 6 százalékát teszik ki a külföldiek, ami teljességgel példátlan eset Szlovákiában, hiszen az ország már a szocializmusban is nettó munkaerő-kibocsátó volt (tízezrek jártak Csehországba dolgozni). Hosták szerint 2040-ig a produktív korban levő szlovák polgárok száma akár 11 százalékkal is zsugorodhat, ami több mint 100 ezer fős veszteség, tekintve, hogy napjainkban mintegy 2,2 milliónyian vannak munkaviszonyban az országban.