Megfúrják Szomália partjait, több ezer méter mélyen keresik a kincset a tengerben

A török-szomáliai olajipari együttműködés 2020 után kapott lendületet, amikor a kelet-afrikai ország újragondolta bányászati tevékenységének szabályozását, különös tekintettel a kőolajkitermelésre. 2024 végén már egy török hajó szeizmikus vizsgálatokat végzett a most megnevezett három blokkban, hogy meghatározza a lehetséges fúrási helyszíneket. Az ország vizeire most érkezett fúróhajó Szomália történetének első tengeri olajfúrási műveleteit hajtja majd végre – írja az Origo. Emellett ez lesz Törökország „első külföldi mélytengeri fúrási projektje” saját felségvizein kívül – közölte az X-en Alparslan Bayraktar török energiaügyi miniszter.

Hatalmas fúrási műveletbe kezd Szomália és Törökország

A két ország olajipari együttműködése nem meglepő annak fényében, hogy Törökország Szomália egyik legfontosabb katonai és gazdasági partnere. Ankara 2017-ben nyitotta meg legnagyobb külföldi katonai bázisát Mogadishuban. A mostani fúrási műveletben az első feltáró fúrás neve Curad-1 (szomáli nyelven: „elsőszülött”), amely Mogadishutól mintegy 370 kilométerre található.

A fúrás rekordmélységet céloz meg: 3500 méteres vízmélység mellett további 4000 métert fúrnak a tengerfenék alá, így a teljes mélység eléri a 7500 métert.

A műveletek várhatóan 6-9 hónapig tartanak, az eredmények kiértékelése után derül ki, hogy a kút kereskedelmileg kitermelhető-e.

Geo-szeizmikus vizsgálatok kimutatták, hogy Szomália legalább 30 milliárd hordó olaj- és gázkészlettel rendelkezhet, de ezeknek az erőforrásoknak a kiaknázása időbe telik, mivel a részletes feltárás általában három-öt évig tart, és a termelés csak ezt követően kezdődhet meg.

A polgárháború, illetve a szomáliai államrend 1991-es összeomlása előtt – ezt követően a széttagolódott ország neve a tengeri kalózkodáséval forrott össze – az olyan nemzetközi olaj- és gázipari nagyvállalatoknak, mint

a Royal Dutch Shell, és

az ExxonMobil, feltárási megállapodásaik voltak Szomáliában, de a konfliktus miatt kivonultak az országból.

Az olajipar számára 2020-ban teremtettek új szabályozási környezetet, melytől annak fellendülését várják.