Megfúrják Szomália partjait, több ezer méter mélyen keresik a kincset a tengerben

Közös tengeri olajfúrási projektet indít Törökország és Szomália a kelet-afrikai ország partjainál. Egy 2024-ben aláírt szénhidrogén-fejlesztési megállapodás értelmében Törökország állami tulajdonú energetikai vállalata jogot kapott három szomáliai tengeri blokk feltárására, amelyek egyenként mintegy 5 000 négyzetkilométeres területet fednek le. A számos viszontagságos évtizedet maga mögött tudó ország, melynek neve a közelmúltban egyet jelentett a modernkori tengeri kalózkodással, idővel Kelet-Afrika első jelentős olajexportálójává léphet elő.
2026.04.14, 09:38

A török-szomáliai olajipari együttműködés 2020 után kapott lendületet, amikor a kelet-afrikai ország újragondolta bányászati tevékenységének szabályozását, különös tekintettel a kőolajkitermelésre. 2024 végén már egy török hajó szeizmikus vizsgálatokat végzett a most megnevezett három blokkban, hogy meghatározza a lehetséges fúrási helyszíneket. Az ország vizeire most érkezett fúróhajó Szomália történetének első tengeri olajfúrási műveleteit hajtja majd végre – írja az Origo. Emellett ez lesz Törökország „első külföldi mélytengeri fúrási projektje” saját felségvizein kívül – közölte az X-en Alparslan Bayraktar török energiaügyi miniszter. 

Hatalmas fúrási műveletbe kezd Szomália és Törökország

A két ország olajipari együttműködése nem meglepő annak fényében, hogy Törökország Szomália egyik legfontosabb katonai és gazdasági partnere. Ankara 2017-ben nyitotta meg legnagyobb külföldi katonai bázisát Mogadishuban. A mostani fúrási műveletben az első feltáró fúrás neve Curad-1 (szomáli nyelven: „elsőszülött”), amely Mogadishutól mintegy 370 kilométerre található.

A fúrás rekordmélységet céloz meg: 3500 méteres vízmélység mellett további 4000 métert fúrnak a tengerfenék alá, így a teljes mélység eléri a 7500 métert. 

A műveletek várhatóan 6-9 hónapig tartanak, az eredmények kiértékelése után derül ki, hogy a kút kereskedelmileg kitermelhető-e.

Geo-szeizmikus vizsgálatok kimutatták, hogy Szomália legalább 30 milliárd hordó olaj- és gázkészlettel rendelkezhet, de ezeknek az erőforrásoknak a kiaknázása időbe telik, mivel a részletes feltárás általában három-öt évig tart, és a termelés csak ezt követően kezdődhet meg.

A polgárháború, illetve a szomáliai államrend 1991-es összeomlása előtt – ezt követően a széttagolódott ország neve a tengeri kalózkodáséval forrott össze – az olyan nemzetközi olaj- és gázipari nagyvállalatoknak, mint 

  • a Royal Dutch Shell, és 
  • az ExxonMobil, feltárási megállapodásaik voltak Szomáliában, de a konfliktus miatt kivonultak az országból. 

Az olajipar számára 2020-ban teremtettek új szabályozási környezetet, melytől annak fellendülését várják.

Az adatok szerint a területileg megosztott Szomália jelenleg csekély mértékben exportál kőolajat, miközben importja jelentős a finomított származékokból, ám a készletek kitermelésével jelentős kelet-afrikai olajexportálóvá léphet elő. Eközben üzemanyag-felhasználása 2024-ben csekély mértékű, átlagosan napi 11 200 hordónyi volt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
