Még be sem indult, de már tömegeket vonz a szegedi BYD-gyár – egy szomszéd ország repterének adott nagy lendületet

Nagyot javult a légi összeköttetés a magyar határhoz közeli nagyvárosban. A Turkish Airlines Temesvár és Isztambul között indított közvetlen járatokat.
VG
2026.04.07, 16:32
Frissítve: 2026.04.07, 18:49

Április elsejével megnyílt a közvetlen légi összeköttetés a romániai Bánát Régió központja és Törökország között. A törökök nemzeti légitársasága, a Turkish Airlines elindította közvetlen járatait Isztambul és Temesvár között, amellyel a város a légitársaság negyedik romániai célállomásává vált Bukarest, Kolozsvár és Konstanca után.

A temesvári Timișoara Traian Vuia Nemzetközi Repülőtér / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az új útvonal heti öt járattal üzemel, többnyire az Airbus A320 családba tartozó repülőgépekkel. Ezzel a Turkish Airlines romániai járatainak száma heti 47-re emelkedett és több mint 350 – a teljes hálózatban 358 – nemzetközi célállomás elérését teszik lehetővé, és tovább erősítik Temesvár szerepét a légitársaság kelet-európai hálózatában.

A menetrend szerint, kedden és szombaton reggeli járatok közlekednek, szerdán, pénteken és vasárnap pedig esti járatok indulnak. A repülési idő körülbelül 1 óra 45–50 perc.

Az új járat jelentősen javítja Temesvár nemzetközi elérhetőségét, és közvetlen kapcsolatot biztosít Európa, Ázsia és a Közel-Kelet számos célpontja felé. A Bega folyó mentén fekvő Temesvár gazdag történelmi örökségével és multikulturális karakterével a régió egyik meghatározó, turisztikai és üzleti szempontból is egyre fontosabb városa.

„Ez a kapcsolat nemcsak Temesvár elérhetőségét javítja, hanem új lehetőségeket is teremt a város számára a nemzetközi turizmusban. Célunk, hogy Temesvárt egyre több utazó számára tegyük láthatóvá és könnyen elérhetővé” – emelte ki Laura Boldovici, a Visit Timișoara szervezet ügyvezetője.

Nem csak Temesvár nyerhet az új járatokkal

A közvetlen Isztambul–Temesvár-járat nemcsak a távolabbi piacok felől érkező utazók számára jelent előnyt, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy Temesvár és a repülőterének vonzáskörzete még könnyebben kapcsolódjon a nemzetközi turisztikai és gazdasági vérkeringéshez, ezzel akár az 1-1,5 órányi autóútra található dél-magyarországi megyék: Bács-Kiskun, Csongrád vagy Békés vármegyék utazni vágyó közönsége számára is nyit egy a budapestinél is közelebbi kaput a török fővárosba és azon túl pedig több száz nemzetközi célállomásra.

A Turkish Airlines légitársaság ügyvezetője szerint felülmúlta a várakozásokat az előzetes jegyértékesítés, amely a város stratégiai elhelyezkedésének is köszönhető, mivel mind Szerbia, mind Magyarország határközeli városai, települései közelebb vannak Temesvárhoz, mint az adott ország fővárosának repterei. Kiemelték, hogy

jelentős az érdeklődés Ázsiából a járat iránt, amiben szerepet játszhat a közel egy órára található szegedi BYD-gyár elhelyezkedése is.

Laura Boldovici szerint a fejlesztés hosszú távon erősíti a város versenyképességét, miközben új lehetőségeket teremt a látogatók, üzleti utazók és nemzetközi partnerek számára egyaránt.

Váratlan bejelentést tett a BYD Magyarországról: totális hadműveletbe kezd, aggódhat a Volkswagen – a szegedi gyár áttörésre készül

A BYD kínai autómárka nem lassít az erőteljes európai terjeszkedés ütemén az idén: 35 országban kiépített több mint 1000 egységből álló hálózatát 2000 fölé bővítené az év végéig, Magyarországon pedig a tavalyi 14-ről 30-ra növelné a márkakereskedések számát, lefedve ezzel a piacot – tájékoztattak a a BYD Hungary vezetői.

Rényi-Vámos Ádám országigazgató ismertetése szerint a BYD jól kezdte az idei évet, az első két hónap alatt az értékesítés 84,6 százalékkal bővült éves összehasonlításban. Hozzátette, hogy a márka immár az első helyen áll a kívülről tölthető járművek szegmensében és a tisztán elektromos kishaszonjárművek kategóriájában is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
