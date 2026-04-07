Még be sem indult, de már tömegeket vonz a szegedi BYD-gyár – egy szomszéd ország repterének adott nagy lendületet
Április elsejével megnyílt a közvetlen légi összeköttetés a romániai Bánát Régió központja és Törökország között. A törökök nemzeti légitársasága, a Turkish Airlines elindította közvetlen járatait Isztambul és Temesvár között, amellyel a város a légitársaság negyedik romániai célállomásává vált Bukarest, Kolozsvár és Konstanca után.
Az új útvonal heti öt járattal üzemel, többnyire az Airbus A320 családba tartozó repülőgépekkel. Ezzel a Turkish Airlines romániai járatainak száma heti 47-re emelkedett és több mint 350 – a teljes hálózatban 358 – nemzetközi célállomás elérését teszik lehetővé, és tovább erősítik Temesvár szerepét a légitársaság kelet-európai hálózatában.
A menetrend szerint, kedden és szombaton reggeli járatok közlekednek, szerdán, pénteken és vasárnap pedig esti járatok indulnak. A repülési idő körülbelül 1 óra 45–50 perc.
Az új járat jelentősen javítja Temesvár nemzetközi elérhetőségét, és közvetlen kapcsolatot biztosít Európa, Ázsia és a Közel-Kelet számos célpontja felé. A Bega folyó mentén fekvő Temesvár gazdag történelmi örökségével és multikulturális karakterével a régió egyik meghatározó, turisztikai és üzleti szempontból is egyre fontosabb városa.
„Ez a kapcsolat nemcsak Temesvár elérhetőségét javítja, hanem új lehetőségeket is teremt a város számára a nemzetközi turizmusban. Célunk, hogy Temesvárt egyre több utazó számára tegyük láthatóvá és könnyen elérhetővé” – emelte ki Laura Boldovici, a Visit Timișoara szervezet ügyvezetője.
Nem csak Temesvár nyerhet az új járatokkal
A közvetlen Isztambul–Temesvár-járat nemcsak a távolabbi piacok felől érkező utazók számára jelent előnyt, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy Temesvár és a repülőterének vonzáskörzete még könnyebben kapcsolódjon a nemzetközi turisztikai és gazdasági vérkeringéshez, ezzel akár az 1-1,5 órányi autóútra található dél-magyarországi megyék: Bács-Kiskun, Csongrád vagy Békés vármegyék utazni vágyó közönsége számára is nyit egy a budapestinél is közelebbi kaput a török fővárosba és azon túl pedig több száz nemzetközi célállomásra.
A Turkish Airlines légitársaság ügyvezetője szerint felülmúlta a várakozásokat az előzetes jegyértékesítés, amely a város stratégiai elhelyezkedésének is köszönhető, mivel mind Szerbia, mind Magyarország határközeli városai, települései közelebb vannak Temesvárhoz, mint az adott ország fővárosának repterei. Kiemelték, hogy
jelentős az érdeklődés Ázsiából a járat iránt, amiben szerepet játszhat a közel egy órára található szegedi BYD-gyár elhelyezkedése is.
Laura Boldovici szerint a fejlesztés hosszú távon erősíti a város versenyképességét, miközben új lehetőségeket teremt a látogatók, üzleti utazók és nemzetközi partnerek számára egyaránt.
Váratlan bejelentést tett a BYD Magyarországról: totális hadműveletbe kezd, aggódhat a Volkswagen – a szegedi gyár áttörésre készül
A BYD kínai autómárka nem lassít az erőteljes európai terjeszkedés ütemén az idén: 35 országban kiépített több mint 1000 egységből álló hálózatát 2000 fölé bővítené az év végéig, Magyarországon pedig a tavalyi 14-ről 30-ra növelné a márkakereskedések számát, lefedve ezzel a piacot – tájékoztattak a a BYD Hungary vezetői.
Rényi-Vámos Ádám országigazgató ismertetése szerint a BYD jól kezdte az idei évet, az első két hónap alatt az értékesítés 84,6 százalékkal bővült éves összehasonlításban. Hozzátette, hogy a márka immár az első helyen áll a kívülről tölthető járművek szegmensében és a tisztán elektromos kishaszonjárművek kategóriájában is.